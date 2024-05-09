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9 мая 2024, 15:30 Читати українською

Как крупные банки переписали свои депозитные предложения за две недели

Депозитные портфели бизнеса и населения в банках продолжают расти. К началу мая, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, портфель корпоративного сектора увеличился на 28,3%, или на 293,84 млрд грн, населения — на 16,6%, или на 155,72 млрд грн. Такие данные приводит Богдан Данилишин, заведующий кафедрой Киевского национального экономического университета. На каких условиях сейчас размещают свои средства частные клиенты в банках с депозитным портфелем от 2 млрд грн — в свежем обзоре «Минфина».

Депозитний оглядКаталог «Минфина» — лучший способ подобрать оптимальный депозит и получить БОНУС к ставке! 30 Банк 12 месяцев 9 месяцев 6 месяцев 3 месяца Бессрочный Ставка а Ставка а Ставка а Ставка а Ставка а Глобус* 16,50% 0,50% 16,00% 0,50% 15,50% 0,50% 15,00% 0,50% - - А-Банк 15,85% - - - 15,75% - 15,00% - 0,01% - КоминБанк* 15,75% - 15,50% - 15,50% - 15,25% - - - Таскомбанк 15,50% 1,00% 15,25% 1,00% 15,00% 1,00% 15,00% 1,00% 4,00% - Универсал Банк 15,50% - - - 15,30% 0,10% 15,00% - - - monobank 15,50% - 15,40% - 15,20% - 15,00% - - - Идея Банк 15,25% - 15,25% - 15,00% - - - - - Банк Львов* 15,00% - 15,00% - 15,50% - 14,50% - 5,00% - Аккордбанк 14,50% 0,50% - - 15,50% 0,50% 16,00% 0,50% 5,00% - Прокредит Банк* 14,00% - - - 15,00% - 15,00% - 5,00% - ПУМБ 14,00% - 14,00% - 14,00% 1,00% 15,00% - - - Укрэксимбанк* 13,70% 0,30% 13,70% 0,30% 13,95% 0,30% 13,95% 0,30% - - Альянс Банк 13,50% - 14,00% - 14,50% - 15,50% - 6,00% - Восток Банк 13,50% - - - 13,50% - 13,00% - - - Кредит Днепр Банк 13,50% - - - 15,50% - 15,50% - - - МТБ Банк 13,50% - 13,70% - 14,00% - 14,80% - - - Укргазбанк 13,50% 1,00% 12,50% 1,00% 12,50% 1,00% 4,50% - - - Радабанк * 13,50% 0,50% 15,50% 0,50% 15,50% 0,50% 17,00% 0,50% - - Кредобанк 13,00% - - - 14,00% - - - - - Ощадбанк 12,75% 0,50% - - 13,00% 0,50% - - - - Сенс Банк* 12,75% - - - 12,75% - 12,00% - 4,00% - Креди Агриколь Банк 12,00% - - - 12,00% - 10,50% - 1,00% - Приватбанк 12,00% - 11,00% - 11,00% - 2,50% - 2,50% - Правэкс Банк 11,00% - 12,00% - 12,00% - 14,00% - - - Райффайзен Банк 10,00% - - - 10,00% - 9,00% - - - ОТП Банк 6,50% - 6,50% - 10,75% - 11,09% - 3,00% - Пивденный - - - - 14,75% - 14,25% - 3,00% - Укрсиббанк - - - - 11,00% - 11,00% - - - Программа БОНУС к депозитамОформите вклад через «Минфин» в одном из этих банков:Глобус, Кредитвест Банк, Пиреус Банк, РВС Банк, МТБ Банк, Юнекс Банк.

Доходность гривневых вкладов продолжает снижаться. Согласно официальным данным, с 1 января 2024 года больше всего по рынку снизилась доходность вкладов на 9 месяцев (-1,09 п.п.), меньше всего — вкладов на 3 месяца (-0,18 п.п.).

Как менялся Украинский индекс ставок по депозитам физических лиц

Дата

3 мес

6 мес

9 мес

12 мес

01.01.24

13,68%

14,52%

14,58%

14,32%

01.02.24

13,95%

14,33%

14,25%

14,25%

01.03.24

14,02%

14,19%

13,22%

14,20%

15.03.24

14,05%

14,16%

12,86%

14,05%

01.04.24

14,19%

14,22%

13,88%

14,13%

26.04.24

14,02%

14,17%

13,75%

13,98%

07.05.24

13,50%

13,93%

13,49%

13,75%

В то же время среди средних ставок крупных банков-участников еженедельного депозитного обзора «Минфина» больше всего потеряли в процентах именно вклады на три месяца.

По состоянию на 8 мая их средний уровень среди участников обзора составлял 11,89%, ставки по ним снизились на 0,67 п.п. за последние две недели. На втором месте — вклады на 9 мес., которые снизились в среднем на 0,14 п.п. (до 12,57% годовых).

С начала года трехмесячные депозиты также оказались среди тех, чья средняя доходность уменьшилась больше всего: ставки по ним у крупных банков-участников обзора «похудели» в среднем на 1,73 п.п. Далее следуют 9-месячные вклады, ставки по которым уменьшились в среднем на 1,45 п.п.

В то же время крупные банки, очевидно, делают ставку на полугодовые и годовые депозиты: средние ставки по вкладам на 6 месяцев уменьшились за последние две недели на 0,7 п.п., а на 12 месяцев — всего на 1 сотую п.п. С начала года эти вклады потеряли меньше всего — 1,1 п.п. и 1,15 п.п. соответственно. По состоянию на 8 мая доходность по ним составляет 13,31% и 12,95% годовых соответственно.

Как банки меняли ставки

За последние две недели 7 крупных банков снизили ставки в гривне и только два финучреждения — повысили.

Укргазбанк срезал доходность всех гривневых вкладов на 1 п.п. Самой низкой остается ставка по трехмесячным вкладам — 4,5% годовых. Больше всего банк платит по годовым вкладам — 13,5% годовых.

На 1 п.п. — до 14% годовых — срезал ставки по гривневым вкладам на полгода ПУМБ. Теперь банк предлагает одинаковую доходность по вкладам в нацвалюте на 6, 9 и 12 месяцев. Самой высокой остается доходность вкладов на три месяца — 15% годовых.

Глобус отнял по 0,5 п.п. от всех ставок гривневых вкладов. Больше всего банк сейчас платит по годовым вкладам — 16,5% годовых, меньше всего — по трехмесячным (15% годовых).

Радабанк также уменьшил доходность всех вкладов в гривне на 0,5 п.п. В этом банке самые высокие ставки остаются на трехмесячные депозиты, на которых здесь можно заработать 17% годовых, самые низкие — на годовые — 13,5% годовых.

В то же время банк был в этот раз единственным, кто менял ставки на вклады в СКВ. К доходности всех вкладов в долларе добавлено 0,25 п.п. В евро банк увеличил ставку по трехмесячным вкладам на 0,2 п.п. — до 1,5% годовых, доходность других срочных вкладов увеличилась на 0,1 п.п. Теперь банк платит по вкладам на 9 и 12 месяцев 1,4% годовых, на 6 месяцев — 1,5% годовых.

«Привлечение валюты необходимо для поддержания прироста портфелей, поскольку все банки отметили, что вклады в валюте за счет покупки гривны в продукт «депозит с конвертацией» за последние 3 месяца показывают не те приросты, которые были полгода назад.

То есть люди стали вкладываться меньше в продукт «депозит с конвертацией», а больше покупать в кассах, потому что разница между межбанком и кассами снизилась до 20−50 коп", — прокомментировал «Минфину» такие изменения по валютным депозитам начальник департамента по работе на международных рынках и денежного обращения Радабанка Сергей Гнездилов.

На 0,5 п.п. уменьшил доходность всех гривневых вкладов Аккордбанк. Самая высокая ставка здесь остается на трехмесячные депозиты (16% годовых), самая низкая — на год (14,5% годовых).

Ощадбанк тоже отнял по 0,5 п.п. от своих ставок по гривневым вкладам: теперь ставка по вкладу на полгода равна 13% годовых, на год — 12,75% годовых.

Укрэксимбанк доходность всех срочных вкладов в нацвалюте снизил на 0,3 п.п. и держит самые высокие ставки по вкладам на 3 и 6 месяцев (13,95% годовых). Доходность по вкладам на 9 и 12 месяцев составляет 13,7% годовых.

Два банка в этот раз увеличивали ставки по депозитам в нацвалюте.

Универсал Банк добавил 0,1 п.п. к ставке вклада на полгода и платит по нему 15,3% годовых.

Таскомбанк увеличил доходность вкладов на 3 и 6 месяцев на 1 п.п. и теперь платит по ним 15% годовых. Доходность вкладов на 9 и 12 месяцев составляет 14,25 и 14,5% годовых соответственно.

В ответ на запрос «Минфина» относительно повышений, в Таскомбанке сообщили, что ставки по вкладам на 3 и 6 мес входят в программу преимуществ банка для вкладчиков, такие проценты можно получить при размещении минимум 1 тыс грн онлайн через приложение банка.

В то же время, по сообщению пресс-службы банка, до 17 мая в банке действует акция для тех, кто выбирает долгие сроки размещения. 15% годовых можно заработать при размещении или переразмещении от 150 тыс. грн на 12 мес. К депозиту клиенты получают монету «Украинский язык» в подарок.

Еще +1% годовых на сроки от 3 до 12 месяцев в банке могут заработать те, кто получает пенсию в Таскомбанке. В банке добавили, что это постоянная программа лояльности для клиентов.

Каталог «Минфина» — лучший способ подобрать оптимальный депозит и получить БОНУС к ставке!

Максимальные ставки по гривневым депозитам

Банк 12 месяцев 9 месяцев 6 месяцев 3 месяца Бессрочный
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
Глобус* 16,50% 0,50% 16,00% 0,50% 15,50% 0,50% 15,00% 0,50% - -
А-Банк 15,85% - - - 15,75% - 15,00% - 0,01% -
КоминБанк* 15,75% - 15,50% - 15,50% - 15,25% - - -
Универсал Банк 15,50% - - - 15,30% 0,10% 15,00% - - -
monobank 15,50% - 15,40% - 15,20% - 15,00% - - -
Идея Банк 15,25% - 15,25% - 15,00% - - - - -
Банк Львов* 15,00% - 15,00% - 15,50% - 14,50% - 5,00% -
Таскомбанк 14,50% - 14,25% - 15,00% 1,00% 15,00% 1,00% 4,00% -
Аккордбанк 14,50% 0,50% - - 15,50% 0,50% 16,00% 0,50% 5,00% -
Прокредит Банк* 14,00% - - - 15,00% - 15,00% - 5,00% -
ПУМБ 14,00% - 14,00% - 14,00% 1,00% 15,00% - - -
Укрэксимбанк* 13,70% 0,30% 13,70% 0,30% 13,95% 0,30% 13,95% 0,30% - -
Альянс Банк 13,50% - 14,00% - 14,50% - 15,50% - 6,00% -
Восток Банк 13,50% - - - 13,50% - 13,00% - - -
Кредит Днепр Банк 13,50% - - - 15,50% - 15,50% - - -
МТБ Банк 13,50% - 13,70% - 14,00% - 14,80% - - -
Укргазбанк 13,50% 1,00% 12,50% 1,00% 12,50% 1,00% 4,50% - - -
Радабанк * 13,50% 0,50% 15,50% 0,50% 15,50% 0,50% 17,00% 0,50% - -
Кредобанк 13,00% - - - 14,00% - - - - -
Ощадбанк 12,75% 0,50% - - 13,00% 0,50% - - - -
Сенс Банк* 12,75% - - - 12,75% - 12,00% - 4,00% -
Креди Агриколь Банк 12,00% - - - 12,00% - 10,50% - 1,00% -
Приватбанк 12,00% - 11,00% - 11,00% - 2,50% - 2,50% -
Правэкс Банк 11,00% - 12,00% - 12,00% - 14,00% - - -
Райффайзен Банк 10,00% - - - 10,00% - 9,00% - - -
ОТП Банк 6,50% - 6,50% - 10,75% - 11,09% - 3,00% -
Пивденный - - - - 14,75% - 14,25% - 3,00% -
Укрсиббанк - - - - 11,00% - 11,00% - - -

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 28 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 23.04.2024−06.05.2024.

* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.

Сроки размещения в банке Львов: 3 месяца — 93 дня, 12 месяцев — 367 дней, Укрэксимбанк, Прокредит: 3 месяца-93 дня

Сроки размещения в Сенс Банк: 3 месяца — 99 дней, 12 месяцев — 372 дня

Сроки размещения депозитов в банке Глобус: 3 мес — от 93 дней, 6 мес — от 184 дней, 9 мес — от 275 дней, на 12 мес — от 366 дней

** Банк принимает вклады на сумму от 50 тысяч гривен.

— Банк-победитель премии FinAwards 2023

Доллар США

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Максимальные ставки по долларовым депозитам

Банк 12 месяцев 9 месяцев 6 месяцев 3 месяца Бессрочный
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
Аккордбанк 3,00% - - - 2,50% - 2,25% - 0,10% -
КоминБанк* 2,90% - 2,40% - 2,40% - 1,40% - - -
Таскомбанк 2,75% - 2,25% - 2,00% - 1,75% - - -
Банк Львов* 2,50% - 2,25% - 2,25% - 1,75% - 0,01% -
Кредит Днепр Банк
 2,50% - - - 2,00% - 0,80% - - -
Радабанк * 2,50% 0,25% 2,50% 0,25% 2,50% 0,25% 2,25% 0,25% - -
Глобус* 2,50% - 2,00% - 1,50% - 0,50% - - -
Универсал Банк 2,10% - - - 1,60% - 0,10% - - -
monobank 2,10% - 1,90% - 1,60% - 0,10% - - -
Прокредит Банк* 2,00% - - - 2,00% - 2,00% - 0,01% -
МТБ Банк 1,95% - 1,95% - 1,90% - 1,70% - - -
Альянс Банк 1,70% - 0,75% - 0,50% - 0,30% - 0,20% -
Восток Банк 1,50% - - - 1,00% - 0,10% - - -
Сенс Банк* 1,50% - - - 1,25% - 1,00% - 0,01% -
Укрэксимбанк* 1,50% - 1,50% - 1,25% - 1,25% - - -
Креди Агриколь Банк
 1,00% - - - 0,75% - 0,50% - 0,01% -
ПУМБ 1,00% - 0,80% - 0,60% - 0,50% - - -
Укргазбанк 1,00% - 1,00% - 0,15% - 0,10% - - -
Идея Банк 0,50% - 0,50% - 0,50% - 0,10% - - -
Кредобанк 0,50% - - - 0,50% - 0,01% - - -
Ощадбанк 0,40% - - - 0,30% - - - - -
А-Банк 0,10% - - - 0,10% - 0,01% - 0,01% -
ОТП Банк 0,01% - 0,01% - 1,50% - 1,50% - 0,01% -
Правэкс Банк 0,01% - 0,01% - 0,01% - 1,00% - 0,01% -
Приватбанк 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,01% -
Райффайзен Банк 0,01% - - - 0,01% - 0,01% - - -
Пивденный - - - - 1,75% - 1,50% - - -
Укрсиббанк - - - - 2,00% - 2,00% - - -

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 28 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 23.04.2024−06.05.2024.

* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.

Сроки размещения в банке Львов: 3 месяца — 93 дня, 12 месяцев — 367 дней, Укрэксимбанк, Прокредит: 3 месяца-93 дня

Сроки размещения в Сенс Банк: 3 месяца — 99 дней, 12 месяцев — 372 дня

Сроки размещения депозитов в банке Глобус: 3 мес — от 93 дней, 6 мес — от 184 дней, 9 мес — от 275 дней, на 12 мес — от 366 дней

Евро

Максимальные ставки по вкладам в евро

Банк 12 месяцев 9 месяцев 6 месяцев 3 месяца Бессрочный
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
Аккордбанк 2,00% - - - 1,50% - 1,25% - 0,10% -
Глобус* 2,00% - 1,50% - 1,00% - 0,50% - - -
Банк Львов* 1,75% - 1,25% - 1,25% - 0,75% - 0,01% -
Таскомбанк 1,75% - 1,25% - 1,00% - 0,45% - - -
Альянс Банк 1,70% - 0,75% - 0,50% - 0,30% - 0,20% -
Универсал Банк 1,60% - - - 1,10% - 0,10% - - -
monobank 1,60% - 1,40% - 1,10% - 0,10% - - -
КоминБанк* 1,40% - 1,15% - 1,15% - 0,90% - - -
МТБ Банк 1,40% - 1,35% - 1,30% - 1,05% - - -
Радабанк * 1,40% 0,10% 1,40% 0,10% 1,50% 0,10% 1,50% 0,20% - -
Прокредит Банк* 1,00% - - - 1,00% - 1,00% - 0,01% -
ПУМБ 0,80% - 0,70% - 0,60% - 0,50% - - -
Укрэксимбанк* 0,70% - 0,70% - 0,40% - 0,40% - - -
Восток Банк 0,50% - - - 0,50% - 0,10% - - -
Креди Агриколь Банк 0,50% - - - 0,30% - 0,20% - - -
Идея Банк 0,40% - 0,40% - 0,40% - 0,10% - - -
Кредобанк 0,20% - - - 0,20% - - - - -
Ощадбанк 0,20% - - - 0,15% - - - - -
А-Банк 0,10% - - - 0,10% - 0,01% - 0,01% -
Кредит Днепр Банк 0,01% - - - 0,60% - 0,60% - - -
ОТП Банк 0,01% - 0,01% - 1,00% - 1,00% - 0,01% -
Правэкс Банк 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,50% - 0,01% -
Приватбанк 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,01% -
Райффайзен Банк 0,01% - - - 0,01% - 0,01% - - -
Сенс Банк* 0,01% - - - 0,01% - 0,01% - 0,01% -
Укргазбанк 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,01% - - -
Пивденный - - - - 1,00% - 0,75% - - -
Укрсиббанк - - - - 1,00% - 1,00% - - -

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 28 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 23.04.2024−06.05.2024.

* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.

Сроки размещения в банке Львов: 3 месяца — 93 дня, 12 месяцев — 367 дней, Укрэксимбанк, Прокредит: 3 месяца-93 дня

Сроки размещения в Сенс Банк: 3 месяца — 99 дней, 12 месяцев — 372 дня

Сроки размещения депозитов в банке Глобус: 3 мес — от 93 дней, 6 мес — от 184 дней, 9 мес — от 275 дней, на 12 мес — от 366 дней

С методикой исследования можно ознакомиться тут.

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