Как крупные банки переписали свои депозитные предложения за две недели

Депозитные портфели бизнеса и населения в банках продолжают расти. К началу мая, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, портфель корпоративного сектора увеличился на 28,3%, или на 293,84 млрд грн, населения — на 16,6%, или на 155,72 млрд грн. Такие данные приводит Богдан Данилишин , заведующий кафедрой Киевского национального экономического университета. На каких условиях сейчас размещают свои средства частные клиенты в банках с депозитным портфелем от 2 млрд грн — в свежем обзоре «Минфина».

Доходность гривневых вкладов продолжает снижаться. Согласно официальным данным, с 1 января 2024 года больше всего по рынку снизилась доходность вкладов на 9 месяцев (-1,09 п.п.), меньше всего — вкладов на 3 месяца (-0,18 п.п.).

Как менялся Украинский индекс ставок по депозитам физических лиц

Дата 3 мес 6 мес 9 мес 12 мес 01.01.24 13,68% 14,52% 14,58% 14,32% 01.02.24 13,95% 14,33% 14,25% 14,25% 01.03.24 14,02% 14,19% 13,22% 14,20% 15.03.24 14,05% 14,16% 12,86% 14,05% 01.04.24 14,19% 14,22% 13,88% 14,13% 26.04.24 14,02% 14,17% 13,75% 13,98% 07.05.24 13,50% 13,93% 13,49% 13,75%

В то же время среди средних ставок крупных банков-участников еженедельного депозитного обзора «Минфина» больше всего потеряли в процентах именно вклады на три месяца.

По состоянию на 8 мая их средний уровень среди участников обзора составлял 11,89%, ставки по ним снизились на 0,67 п.п. за последние две недели. На втором месте — вклады на 9 мес., которые снизились в среднем на 0,14 п.п. (до 12,57% годовых).

С начала года трехмесячные депозиты также оказались среди тех, чья средняя доходность уменьшилась больше всего: ставки по ним у крупных банков-участников обзора «похудели» в среднем на 1,73 п.п. Далее следуют 9-месячные вклады, ставки по которым уменьшились в среднем на 1,45 п.п.

В то же время крупные банки, очевидно, делают ставку на полугодовые и годовые депозиты: средние ставки по вкладам на 6 месяцев уменьшились за последние две недели на 0,7 п.п., а на 12 месяцев — всего на 1 сотую п.п. С начала года эти вклады потеряли меньше всего — 1,1 п.п. и 1,15 п.п. соответственно. По состоянию на 8 мая доходность по ним составляет 13,31% и 12,95% годовых соответственно.

Как банки меняли ставки

За последние две недели 7 крупных банков снизили ставки в гривне и только два финучреждения — повысили.

Укргазбанк срезал доходность всех гривневых вкладов на 1 п.п. Самой низкой остается ставка по трехмесячным вкладам — 4,5% годовых. Больше всего банк платит по годовым вкладам — 13,5% годовых.

На 1 п.п. — до 14% годовых — срезал ставки по гривневым вкладам на полгода ПУМБ. Теперь банк предлагает одинаковую доходность по вкладам в нацвалюте на 6, 9 и 12 месяцев. Самой высокой остается доходность вкладов на три месяца — 15% годовых.

Глобус отнял по 0,5 п.п. от всех ставок гривневых вкладов. Больше всего банк сейчас платит по годовым вкладам — 16,5% годовых, меньше всего — по трехмесячным (15% годовых).

Радабанк также уменьшил доходность всех вкладов в гривне на 0,5 п.п. В этом банке самые высокие ставки остаются на трехмесячные депозиты, на которых здесь можно заработать 17% годовых, самые низкие — на годовые — 13,5% годовых.

В то же время банк был в этот раз единственным, кто менял ставки на вклады в СКВ. К доходности всех вкладов в долларе добавлено 0,25 п.п. В евро банк увеличил ставку по трехмесячным вкладам на 0,2 п.п. — до 1,5% годовых, доходность других срочных вкладов увеличилась на 0,1 п.п. Теперь банк платит по вкладам на 9 и 12 месяцев 1,4% годовых, на 6 месяцев — 1,5% годовых.

«Привлечение валюты необходимо для поддержания прироста портфелей, поскольку все банки отметили, что вклады в валюте за счет покупки гривны в продукт «депозит с конвертацией» за последние 3 месяца показывают не те приросты, которые были полгода назад.

То есть люди стали вкладываться меньше в продукт «депозит с конвертацией», а больше покупать в кассах, потому что разница между межбанком и кассами снизилась до 20−50 коп", — прокомментировал «Минфину» такие изменения по валютным депозитам начальник департамента по работе на международных рынках и денежного обращения Радабанка Сергей Гнездилов.

На 0,5 п.п. уменьшил доходность всех гривневых вкладов Аккордбанк. Самая высокая ставка здесь остается на трехмесячные депозиты (16% годовых), самая низкая — на год (14,5% годовых).

Ощадбанк тоже отнял по 0,5 п.п. от своих ставок по гривневым вкладам: теперь ставка по вкладу на полгода равна 13% годовых, на год — 12,75% годовых.

Укрэксимбанк доходность всех срочных вкладов в нацвалюте снизил на 0,3 п.п. и держит самые высокие ставки по вкладам на 3 и 6 месяцев (13,95% годовых). Доходность по вкладам на 9 и 12 месяцев составляет 13,7% годовых.

Два банка в этот раз увеличивали ставки по депозитам в нацвалюте.

Универсал Банк добавил 0,1 п.п. к ставке вклада на полгода и платит по нему 15,3% годовых.

Таскомбанк увеличил доходность вкладов на 3 и 6 месяцев на 1 п.п. и теперь платит по ним 15% годовых. Доходность вкладов на 9 и 12 месяцев составляет 14,25 и 14,5% годовых соответственно.

В ответ на запрос «Минфина» относительно повышений, в Таскомбанке сообщили, что ставки по вкладам на 3 и 6 мес входят в программу преимуществ банка для вкладчиков, такие проценты можно получить при размещении минимум 1 тыс грн онлайн через приложение банка.

В то же время, по сообщению пресс-службы банка, до 17 мая в банке действует акция для тех, кто выбирает долгие сроки размещения. 15% годовых можно заработать при размещении или переразмещении от 150 тыс. грн на 12 мес. К депозиту клиенты получают монету «Украинский язык» в подарок.

Еще +1% годовых на сроки от 3 до 12 месяцев в банке могут заработать те, кто получает пенсию в Таскомбанке. В банке добавили, что это постоянная программа лояльности для клиентов.

Каталог «Минфина» — лучший способ подобрать оптимальный депозит и получить БОНУС к ставке!

Максимальные ставки по гривневым депозитам

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 28 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 23.04.2024−06.05.2024.

* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.

Сроки размещения в банке Львов: 3 месяца — 93 дня, 12 месяцев — 367 дней, Укрэксимбанк, Прокредит: 3 месяца-93 дня

Сроки размещения в Сенс Банк: 3 месяца — 99 дней, 12 месяцев — 372 дня

Сроки размещения депозитов в банке Глобус: 3 мес — от 93 дней, 6 мес — от 184 дней, 9 мес — от 275 дней, на 12 мес — от 366 дней

** Банк принимает вклады на сумму от 50 тысяч гривен.

— Банк-победитель премии FinAwards 2023

Доллар США

Максимальные ставки по долларовым депозитам

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 28 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 23.04.2024−06.05.2024.

* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.

Сроки размещения в банке Львов: 3 месяца — 93 дня, 12 месяцев — 367 дней, Укрэксимбанк, Прокредит: 3 месяца-93 дня

Сроки размещения в Сенс Банк: 3 месяца — 99 дней, 12 месяцев — 372 дня

Сроки размещения депозитов в банке Глобус: 3 мес — от 93 дней, 6 мес — от 184 дней, 9 мес — от 275 дней, на 12 мес — от 366 дней

Евро

Максимальные ставки по вкладам в евро

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 28 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 23.04.2024−06.05.2024.

* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.

Сроки размещения в банке Львов: 3 месяца — 93 дня, 12 месяцев — 367 дней, Укрэксимбанк, Прокредит: 3 месяца-93 дня

Сроки размещения в Сенс Банк: 3 месяца — 99 дней, 12 месяцев — 372 дня

Сроки размещения депозитов в банке Глобус: 3 мес — от 93 дней, 6 мес — от 184 дней, 9 мес — от 275 дней, на 12 мес — от 366 дней

С методикой исследования можно ознакомиться тут.