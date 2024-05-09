Депозитные портфели бизнеса и населения в банках продолжают расти. К началу мая, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, портфель корпоративного сектора увеличился на 28,3%, или на 293,84 млрд грн, населения — на 16,6%, или на 155,72 млрд грн. Такие данные
приводит Богдан Данилишин, заведующий кафедрой Киевского национального экономического университета. На каких условиях сейчас размещают свои средства частные клиенты в банках с депозитным портфелем от 2 млрд грн — в свежем обзоре «Минфина».
Как крупные банки переписали свои депозитные предложения за две недели
Депозитные портфели бизнеса и населения в банках продолжают расти. К началу мая, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, портфель корпоративного сектора увеличился на 28,3%, или на 293,84 млрд грн, населения — на 16,6%, или на 155,72 млрд грн. Такие данные
Доходность гривневых вкладов продолжает снижаться. Согласно официальным данным, с 1 января 2024 года больше всего по рынку снизилась доходность вкладов на 9 месяцев (-1,09 п.п.), меньше всего — вкладов на 3 месяца (-0,18 п.п.).
Как менялся Украинский индекс ставок по депозитам физических лиц
|
Дата
|
3 мес
|
6 мес
|
9 мес
|
12 мес
|
01.01.24
|
13,68%
|
14,52%
|
14,58%
|
14,32%
|
01.02.24
|
13,95%
|
14,33%
|
14,25%
|
14,25%
|
01.03.24
|
14,02%
|
14,19%
|
13,22%
|
14,20%
|
15.03.24
|
14,05%
|
14,16%
|
12,86%
|
14,05%
|
01.04.24
|
14,19%
|
14,22%
|
13,88%
|
14,13%
|
26.04.24
|
14,02%
|
14,17%
|
13,75%
|
13,98%
|
07.05.24
|
13,50%
|
13,93%
|
13,49%
|
13,75%
В то же время среди средних ставок крупных банков-участников еженедельного депозитного обзора «Минфина» больше всего потеряли в процентах именно вклады на три месяца.
По состоянию на 8 мая их средний уровень среди участников обзора составлял 11,89%, ставки по ним снизились на 0,67 п.п. за последние две недели. На втором месте — вклады на 9 мес., которые снизились в среднем на 0,14 п.п. (до 12,57% годовых).
С начала года трехмесячные депозиты также оказались среди тех, чья средняя доходность уменьшилась больше всего: ставки по ним у крупных банков-участников обзора «похудели» в среднем на 1,73 п.п. Далее следуют 9-месячные вклады, ставки по которым уменьшились в среднем на 1,45 п.п.
В то же время крупные банки, очевидно, делают ставку на полугодовые и годовые депозиты: средние ставки по вкладам на 6 месяцев уменьшились за последние две недели на 0,7 п.п., а на 12 месяцев — всего на 1 сотую п.п. С начала года эти вклады потеряли меньше всего — 1,1 п.п. и 1,15 п.п. соответственно. По состоянию на 8 мая доходность по ним составляет 13,31% и 12,95% годовых соответственно.
Как банки меняли ставки
За последние две недели 7 крупных банков снизили ставки в гривне и только два финучреждения — повысили.
Укргазбанк срезал доходность всех гривневых вкладов на 1 п.п. Самой низкой остается ставка по трехмесячным вкладам — 4,5% годовых. Больше всего банк платит по годовым вкладам — 13,5% годовых.
На 1 п.п. — до 14% годовых — срезал ставки по гривневым вкладам на полгода ПУМБ. Теперь банк предлагает одинаковую доходность по вкладам в нацвалюте на 6, 9 и 12 месяцев. Самой высокой остается доходность вкладов на три месяца — 15% годовых.
Глобус отнял по 0,5 п.п. от всех ставок гривневых вкладов. Больше всего банк сейчас платит по годовым вкладам — 16,5% годовых, меньше всего — по трехмесячным (15% годовых).
Радабанк также уменьшил доходность всех вкладов в гривне на 0,5 п.п. В этом банке самые высокие ставки остаются на трехмесячные депозиты, на которых здесь можно заработать 17% годовых, самые низкие — на годовые — 13,5% годовых.
В то же время банк был в этот раз единственным, кто менял ставки на вклады в СКВ. К доходности всех вкладов в долларе добавлено 0,25 п.п. В евро банк увеличил ставку по трехмесячным вкладам на 0,2 п.п. — до 1,5% годовых, доходность других срочных вкладов увеличилась на 0,1 п.п. Теперь банк платит по вкладам на 9 и 12 месяцев 1,4% годовых, на 6 месяцев — 1,5% годовых.
«Привлечение валюты необходимо для поддержания прироста портфелей, поскольку все банки отметили, что вклады в валюте за счет покупки гривны в продукт «депозит с конвертацией» за последние 3 месяца показывают не те приросты, которые были полгода назад.
То есть люди стали вкладываться меньше в продукт «депозит с конвертацией», а больше покупать в кассах, потому что разница между межбанком и кассами снизилась до 20−50 коп", — прокомментировал «Минфину» такие изменения по валютным депозитам начальник департамента по работе на международных рынках и денежного обращения Радабанка Сергей Гнездилов.
На 0,5 п.п. уменьшил доходность всех гривневых вкладов Аккордбанк. Самая высокая ставка здесь остается на трехмесячные депозиты (16% годовых), самая низкая — на год (14,5% годовых).
Ощадбанк тоже отнял по 0,5 п.п. от своих ставок по гривневым вкладам: теперь ставка по вкладу на полгода равна 13% годовых, на год — 12,75% годовых.
Укрэксимбанк доходность всех срочных вкладов в нацвалюте снизил на 0,3 п.п. и держит самые высокие ставки по вкладам на 3 и 6 месяцев (13,95% годовых). Доходность по вкладам на 9 и 12 месяцев составляет 13,7% годовых.
Два банка в этот раз увеличивали ставки по депозитам в нацвалюте.
Универсал Банк добавил 0,1 п.п. к ставке вклада на полгода и платит по нему 15,3% годовых.
Таскомбанк увеличил доходность вкладов на 3 и 6 месяцев на 1 п.п. и теперь платит по ним 15% годовых. Доходность вкладов на 9 и 12 месяцев составляет 14,25 и 14,5% годовых соответственно.
В ответ на запрос «Минфина» относительно повышений, в Таскомбанке сообщили, что ставки по вкладам на 3 и 6 мес входят в программу преимуществ банка для вкладчиков, такие проценты можно получить при размещении минимум 1 тыс грн онлайн через приложение банка.
В то же время, по сообщению пресс-службы банка, до 17 мая в банке действует акция для тех, кто выбирает долгие сроки размещения. 15% годовых можно заработать при размещении или переразмещении от 150 тыс. грн на 12 мес. К депозиту клиенты получают монету «Украинский язык» в подарок.
Еще +1% годовых на сроки от 3 до 12 месяцев в банке могут заработать те, кто получает пенсию в Таскомбанке. В банке добавили, что это постоянная программа лояльности для клиентов.
Каталог «Минфина» — лучший способ подобрать оптимальный депозит и получить БОНУС к ставке!
Максимальные ставки по гривневым депозитам
|Банк
|12 месяцев
|9 месяцев
|6 месяцев
|3 месяца
|Бессрочный
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Глобус*
|16,50%
|0,50%
|16,00%
|0,50%
|15,50%
|0,50%
|15,00%
|0,50%
|-
|-
|А-Банк
|15,85%
|-
|-
|-
|15,75%
|-
|15,00%
|-
|0,01%
|-
|КоминБанк*
|15,75%
|-
|15,50%
|-
|15,50%
|-
|15,25%
|-
|-
|-
|Универсал Банк
|15,50%
|-
|-
|-
|15,30%
|0,10%
|15,00%
|-
|-
|-
|monobank
|15,50%
|-
|15,40%
|-
|15,20%
|-
|15,00%
|-
|-
|-
|Идея Банк
|15,25%
|-
|15,25%
|-
|15,00%
|-
|-
|-
|-
|-
|Банк Львов*
|15,00%
|-
|15,00%
|-
|15,50%
|-
|14,50%
|-
|5,00%
|-
|Таскомбанк
|14,50%
|-
|14,25%
|-
|15,00%
|1,00%
|15,00%
|1,00%
|4,00%
|-
|Аккордбанк
|14,50%
|0,50%
|-
|-
|15,50%
|0,50%
|16,00%
|0,50%
|5,00%
|-
|Прокредит Банк*
|14,00%
|-
|-
|-
|15,00%
|-
|15,00%
|-
|5,00%
|-
|ПУМБ
|14,00%
|-
|14,00%
|-
|14,00%
|1,00%
|15,00%
|-
|-
|-
|Укрэксимбанк*
|13,70%
|0,30%
|13,70%
|0,30%
|13,95%
|0,30%
|13,95%
|0,30%
|-
|-
|Альянс Банк
|13,50%
|-
|14,00%
|-
|14,50%
|-
|15,50%
|-
|6,00%
|-
|Восток Банк
|13,50%
|-
|-
|-
|13,50%
|-
|13,00%
|-
|-
|-
|Кредит Днепр Банк
|13,50%
|-
|-
|-
|15,50%
|-
|15,50%
|-
|-
|-
|МТБ Банк
|13,50%
|-
|13,70%
|-
|14,00%
|-
|14,80%
|-
|-
|-
|Укргазбанк
|13,50%
|1,00%
|12,50%
|1,00%
|12,50%
|1,00%
|4,50%
|-
|-
|-
|Радабанк *
|13,50%
|0,50%
|15,50%
|0,50%
|15,50%
|0,50%
|17,00%
|0,50%
|-
|-
|Кредобанк
|13,00%
|-
|-
|-
|14,00%
|-
|-
|-
|-
|-
|Ощадбанк
|12,75%
|0,50%
|-
|-
|13,00%
|0,50%
|-
|-
|-
|-
|Сенс Банк*
|12,75%
|-
|-
|-
|12,75%
|-
|12,00%
|-
|4,00%
|-
|Креди Агриколь Банк
|12,00%
|-
|-
|-
|12,00%
|-
|10,50%
|-
|1,00%
|-
|Приватбанк
|12,00%
|-
|11,00%
|-
|11,00%
|-
|2,50%
|-
|2,50%
|-
|Правэкс Банк
|11,00%
|-
|12,00%
|-
|12,00%
|-
|14,00%
|-
|-
|-
|Райффайзен Банк
|10,00%
|-
|-
|-
|10,00%
|-
|9,00%
|-
|-
|-
|ОТП Банк
|6,50%
|-
|6,50%
|-
|10,75%
|-
|11,09%
|-
|3,00%
|-
|Пивденный
|-
|-
|-
|-
|14,75%
|-
|14,25%
|-
|3,00%
|-
|Укрсиббанк
|-
|-
|-
|-
|11,00%
|-
|11,00%
|-
|-
|-
В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 28 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 23.04.2024−06.05.2024.
* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.
Сроки размещения в банке Львов: 3 месяца — 93 дня, 12 месяцев — 367 дней, Укрэксимбанк, Прокредит: 3 месяца-93 дня
Сроки размещения в Сенс Банк: 3 месяца — 99 дней, 12 месяцев — 372 дня
Сроки размещения депозитов в банке Глобус: 3 мес — от 93 дней, 6 мес — от 184 дней, 9 мес — от 275 дней, на 12 мес — от 366 дней
** Банк принимает вклады на сумму от 50 тысяч гривен.
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Доллар США
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Максимальные ставки по долларовым депозитам
|Банк
|12 месяцев
|9 месяцев
|6 месяцев
|3 месяца
|Бессрочный
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Аккордбанк
|3,00%
|-
|-
|-
|2,50%
|-
|2,25%
|-
|0,10%
|-
|КоминБанк*
|2,90%
|-
|2,40%
|-
|2,40%
|-
|1,40%
|-
|-
|-
|Таскомбанк
|2,75%
|-
|2,25%
|-
|2,00%
|-
|1,75%
|-
|-
|-
|Банк Львов*
|2,50%
|-
|2,25%
|-
|2,25%
|-
|1,75%
|-
|0,01%
|-
|2,50%
|-
|-
|-
|2,00%
|-
|0,80%
|-
|-
|-
|Радабанк *
|2,50%
|0,25%
|2,50%
|0,25%
|2,50%
|0,25%
|2,25%
|0,25%
|-
|-
|Глобус*
|2,50%
|-
|2,00%
|-
|1,50%
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|Универсал Банк
|2,10%
|-
|-
|-
|1,60%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|monobank
|2,10%
|-
|1,90%
|-
|1,60%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Прокредит Банк*
|2,00%
|-
|-
|-
|2,00%
|-
|2,00%
|-
|0,01%
|-
|МТБ Банк
|1,95%
|-
|1,95%
|-
|1,90%
|-
|1,70%
|-
|-
|-
|Альянс Банк
|1,70%
|-
|0,75%
|-
|0,50%
|-
|0,30%
|-
|0,20%
|-
|Восток Банк
|1,50%
|-
|-
|-
|1,00%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Сенс Банк*
|1,50%
|-
|-
|-
|1,25%
|-
|1,00%
|-
|0,01%
|-
|Укрэксимбанк*
|1,50%
|-
|1,50%
|-
|1,25%
|-
|1,25%
|-
|-
|-
|1,00%
|-
|-
|-
|0,75%
|-
|0,50%
|-
|0,01%
|-
|ПУМБ
|1,00%
|-
|0,80%
|-
|0,60%
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|Укргазбанк
|1,00%
|-
|1,00%
|-
|0,15%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Идея Банк
|0,50%
|-
|0,50%
|-
|0,50%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Кредобанк
|0,50%
|-
|-
|-
|0,50%
|-
|0,01%
|-
|-
|-
|Ощадбанк
|0,40%
|-
|-
|-
|0,30%
|-
|-
|-
|-
|-
|А-Банк
|0,10%
|-
|-
|-
|0,10%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|ОТП Банк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|1,50%
|-
|1,50%
|-
|0,01%
|-
|Правэкс Банк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|1,00%
|-
|0,01%
|-
|Приватбанк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|Райффайзен Банк
|0,01%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|-
|-
|Пивденный
|-
|-
|-
|-
|1,75%
|-
|1,50%
|-
|-
|-
|Укрсиббанк
|-
|-
|-
|-
|2,00%
|-
|2,00%
|-
|-
|-
В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 28 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 23.04.2024−06.05.2024.
* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.
Сроки размещения в банке Львов: 3 месяца — 93 дня, 12 месяцев — 367 дней, Укрэксимбанк, Прокредит: 3 месяца-93 дня
Сроки размещения в Сенс Банк: 3 месяца — 99 дней, 12 месяцев — 372 дня
Сроки размещения депозитов в банке Глобус: 3 мес — от 93 дней, 6 мес — от 184 дней, 9 мес — от 275 дней, на 12 мес — от 366 дней
Евро
Максимальные ставки по вкладам в евро
|Банк
|12 месяцев
|9 месяцев
|6 месяцев
|3 месяца
|Бессрочный
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Аккордбанк
|2,00%
|-
|-
|-
|1,50%
|-
|1,25%
|-
|0,10%
|-
|Глобус*
|2,00%
|-
|1,50%
|-
|1,00%
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|Банк Львов*
|1,75%
|-
|1,25%
|-
|1,25%
|-
|0,75%
|-
|0,01%
|-
|Таскомбанк
|1,75%
|-
|1,25%
|-
|1,00%
|-
|0,45%
|-
|-
|-
|Альянс Банк
|1,70%
|-
|0,75%
|-
|0,50%
|-
|0,30%
|-
|0,20%
|-
|Универсал Банк
|1,60%
|-
|-
|-
|1,10%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|monobank
|1,60%
|-
|1,40%
|-
|1,10%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|КоминБанк*
|1,40%
|-
|1,15%
|-
|1,15%
|-
|0,90%
|-
|-
|-
|МТБ Банк
|1,40%
|-
|1,35%
|-
|1,30%
|-
|1,05%
|-
|-
|-
|Радабанк *
|1,40%
|0,10%
|1,40%
|0,10%
|1,50%
|0,10%
|1,50%
|0,20%
|-
|-
|Прокредит Банк*
|1,00%
|-
|-
|-
|1,00%
|-
|1,00%
|-
|0,01%
|-
|ПУМБ
|0,80%
|-
|0,70%
|-
|0,60%
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|Укрэксимбанк*
|0,70%
|-
|0,70%
|-
|0,40%
|-
|0,40%
|-
|-
|-
|Восток Банк
|0,50%
|-
|-
|-
|0,50%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Креди Агриколь Банк
|0,50%
|-
|-
|-
|0,30%
|-
|0,20%
|-
|-
|-
|Идея Банк
|0,40%
|-
|0,40%
|-
|0,40%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Кредобанк
|0,20%
|-
|-
|-
|0,20%
|-
|-
|-
|-
|-
|Ощадбанк
|0,20%
|-
|-
|-
|0,15%
|-
|-
|-
|-
|-
|А-Банк
|0,10%
|-
|-
|-
|0,10%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|Кредит Днепр Банк
|0,01%
|-
|-
|-
|0,60%
|-
|0,60%
|-
|-
|-
|ОТП Банк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|1,00%
|-
|1,00%
|-
|0,01%
|-
|Правэкс Банк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,50%
|-
|0,01%
|-
|Приватбанк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|Райффайзен Банк
|0,01%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|-
|-
|Сенс Банк*
|0,01%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|Укргазбанк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|-
|-
|Пивденный
|-
|-
|-
|-
|1,00%
|-
|0,75%
|-
|-
|-
|Укрсиббанк
|-
|-
|-
|-
|1,00%
|-
|1,00%
|-
|-
|-
В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 28 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 23.04.2024−06.05.2024.
* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.
Сроки размещения в банке Львов: 3 месяца — 93 дня, 12 месяцев — 367 дней, Укрэксимбанк, Прокредит: 3 месяца-93 дня
Сроки размещения в Сенс Банк: 3 месяца — 99 дней, 12 месяцев — 372 дня
Сроки размещения депозитов в банке Глобус: 3 мес — от 93 дней, 6 мес — от 184 дней, 9 мес — от 275 дней, на 12 мес — от 366 дней
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