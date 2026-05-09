Украинские банки снизили долю проблемных кредитов до 12,9%

Доля неработающих кредитов (NPL) в банковском секторе по состоянию на 1 апреля 2026 сократилась до 12,9%, или на 1 и. п. с начала года (на 13,7 п. п. с марта 2022 года). Об этом говорится в сообщении Нацбанка .

Что повлияло на уменьшение доли?

Факторами уменьшения доли NPL в январе — марте 2026 стали как увеличение объема новых кредитов лучшего качества, так и урегулирование неработающих долгов.

Так, валовой объем кредитов в банковской системе за I квартал вырос на 75,8 млрд грн, или на 5,6% до 1,436 трлн грн. В то же время, объем неработающих кредитов сократился на 3,8 млрд грн, или на 2,0%, до 185,5 млрд грн.

Доля NPL физических лиц за I квартал 2026 уменьшилась на 0,5 и. п. до 10,3%, бизнеса — на 1,3 и. п. до 15,7%.

Сокращение доли NPL зафиксировано во всех группах банков:

в государственных банках — до 18,4%;

в частных украинских банках — до 7,8%;

в банках с иностранным капиталом — до 6,2%.

Напомним

Уровень дефолтов по кредитам в первый год полномасштабного вторжения составил около 20,0%, а доля NPL в портфеле — 39,1%. С середины 2023 года доля NPL постепенно сокращается.

В декабре 2025 года государственные банки списали большой объем старых неработающих активов более чем на 170 млрд грн, поэтому доля NPL уменьшилась до 15-летнего минимума.

Кредитование в Украине два года подряд растет высокими темпами. Так, чистые гривневые кредиты бизнеса за март увеличились на 32% г/г, населению — на 36% г/г.

Как писал Минфин, качество кредитного портфеля украинских банков продолжает улучшаться. В феврале 2026 года доля неработающих кредитов (NPL) сократилась еще на 0,5 п.п. По состоянию на 1 марта 2026 г. этот показатель составляет 13,3%.