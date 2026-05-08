ЕБРР запустил списание долгов для бизнеса, пострадавшего от войны

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) совместно с Приватбанком и Raiffeisen Bank Ukraine запустил инструмент помощи предприятиям, имущество которых пострадало от войны. Об этом сообщает пресс-служба банка 8 мая.

Как это работает

Механизм Enterprise Security Enhancement (ESE) позволяет банкам частично списать долги заемщикам. Если кредит был взят на покупку имущества, а оно было разрушено в результате боевых действий, банк может списать часть долга. ЕБРР компенсирует банку эти потери за счет средств доноров.

Что входит в комплект инструмента

Списание касается только кредитов на основные средства, такие как оборудование или здания. Кредиты на текущие нужды бизнеса не подпадают под эту меру. Каждую заявку проверяют банк и ЕБРР. Существуют минимальные суммы убытков и лимиты на проект.

Проект сотрудничает с Приватбанком (6,8 млн евро) и Raiffeisen Bank Ukraine (1,2 млн евро). Соглашения были утверждены в 2025 году. Финансирование осуществляется за счет грантов ЕБРР. В дальнейшем планируется привлекать доноров через Ukraine Investment Framework.

Поддержка со стороны ЕС

Ukraine Investment Framework — часть помощи ЕС в размере 50 млрд евро, направленной на привлечение 40 млрд евро инвестиций в восстановление. Еврокомиссия уже предоставила гарантии на сумму 5,7 млрд евро, что принесло 18 млрд евро инвестиций. Кроме того, ЕБРР в 2025 году гарантировал Raiffeisen 100 млн евро на развитие энергетики.