НБУ увеличил ключевую ставку: банкиры рассказали, когда начнет расти доходность депозитов

Несмотря на ожидания рынка, НБУ на прошлой неделе начал усиливать монетарную политику. Такой вариант банкиры почти не закладывали в свои прогнозы, поэтому «Минфин» решил снова спросить у финансистов, как, учитывая новые данные, в ближайшее время будет меняться депозитная политика банков и сколько сейчас зарабатывают частные клиенты банков с депозитным портфелем до 2 млрд грн.

Почему НБУ начал повышать ключевую ставку

В преддверии заседания НБУ по ключевой ставке «Минфин» провел опрос банкиров и все они почти единогласно прогнозировали, что регулятор оставит ее без изменений.

В пользу такой позиции финансисты приводили веские аргументы. В прошлом месяце официальная статистика зафиксировала дефляцию — в июне потребительские цены снизились на 0,1% и, как говорят экономисты, похожая ситуация может наблюдаться и по результатам июля. Но, как объясняли банкиры, «несмотря на постепенное ослабление ценового давления, инфляция все еще остается повышенной, а баланс рисков — смещенным в сторону проинфляционных факторов». Поэтому сохранение текущих условий монетарной политики казалось рынку вполне реальным вариантом.

Но у регулятора были свои мотивы в очередной раз закрутить гайки. В Нацбанке пояснили, что такой шаг «направлен на сохранение привлекательности гривневых активов, устойчивости валютного рынка и контролируемости инфляционных ожиданий, что позволит уже в 2027 году вернуть инфляцию на траекторию замедления к цели в 5%». Несмотря на замедление инфляции, в последние несколько месяцев в НБУ ожидают ускорения роста потребительских цен во втором полугодии.

«По оценкам НБУ, в июле рост потребительской инфляции возобновился, а базовой — продолжился. Прогноз предусматривает их дальнейшее ускорение: до 10% и 9,2% соответственно, по итогам 2026 года. Такая динамика будет обусловлена расширением бюджетных стимулов, дальнейшим ростом расходов предприятий на оплату труда, а также вторичными эффектами от подорожания топлива и ослабления гривны в предыдущие периоды», — отмечают в Нацбанке.

Ключевым риском для инфляционной динамики и экономического развития там называют ход полномасштабной войны, а к факторам, которые будут оказывать значительное влияние на инфляционную динамику, относят дальнейшее развитие событий на Ближнем Востоке.

Одним из главных сигналов для рынка стало заявление НБУ о готовности дополнительно усиливать процентную политику, чтобы сдержать ценовое давление.

«Текущий прогноз Национального банка предусматривает возможность дальнейшего повышения учетной ставки и возвращения к циклу смягчения процентной политики во II квартале 2027 года. В то же время НБУ будет гибко реагировать как на динамику инфляции, так и на изменения в распределении рисков», — говорится в комментарии Нацбанка относительно текущего повышения ключевой ставки с 15% до 15,5% годовых.

Что будет с доходностью депозитов после повышения ключевой ставки НБУ

После обнародования решения НБУ по ключевой ставке, «Минфин» еще раз опросил банкиров, как теперь они будут менять свои депозитные предложения, в частности, для частных вкладчиков.

Опрошенные нами финансисты отметили, что на депозитный рынок будет влиять не столько повышение процентной ставки, сколько внедрение обновленного операционного дизайна монетарной политики НБУ. В частности, вместе с ключевой ставкой возросла и доходность по трехмесячным депозитным сертификатам (они остаются одним из главных источников заработка банков) — с 18% до 18,5% годовых.

Но получать эту повышенную доходность смогут не все, поскольку с 7 августа 2026 года, вместо полного удовлетворения заявок банков, регулятор не будет принимать заявки автоматически, а проводить тендеры с лимитированным объемом раз в две недели.

«В настоящее время банки оценивают потенциальное влияние нового механизма и после его практического внедрения будут адаптировать свои стратегии. Предварительно мы считаем, что изменения не создают автоматических предпосылок для существенного повышения депозитных ставок», — говорит Сергей Новошицкий, директор по розничному бизнесу и дистрибуции, член правления банка «Пивденный».

Алена Капкан, начальник Управления банковских продуктов банка КД, соглашается, что «повышение учетной ставки НБУ является важным сигналом для пересмотра депозитных ставок», но отмечает, что «это не единственный фактор, который учитывают банки».

«На решения также влияют текущая ликвидность банковской системы, конкуренция за ресурс, сезонность привлечения средств и особенности отдельных сегментов клиентов», — уточняет она. Поэтому, по словам Павла Целика, начальника Управления казначейских операций изменения банка КД, изменения будут дифференцированными: банки будут пересматривать ставки, в зависимости от собственной потребности в фондировании, структуры ресурсной базы и рыночной конкуренции".

Алена Капкан из банка КД уточняет, что «традиционно рынок реагирует на изменение учетной ставки в течение 5−10 рабочих дней. Поэтому первые решения по пересмотру депозитных ставок можно ждать уже в августе».

Сергей Новошицкий из банка «Пивденный» также ожидает постепенную реакцию рынка. «В августе возможны отдельные решения со стороны небольших банков, которые традиционно быстрее реагируют на изменения регуляторной среды.

В то же время массовый пересмотр ставок в ближайшее время не прогнозируем. Большинство крупных и средних банков, у которых есть достаточный запас ликвидности, вероятно, займут выжидательную позицию. Более понятная рыночная тенденция сформируется осенью, когда будет накоплен первый практический опыт работы по новым правилам НБУ", — прогнозирует он.

Вячеслав Скобин, начальник финансового управления банка КД, предполагает, что наиболее ощутимые изменения произойдут по краткосрочным депозитам, прежде всего для физических лиц, на сроки до трех месяцев (до 93 дней).

Именно такие продукты позволяют банкам быстрее адаптировать свою процентную политику к изменениям монетарных условий и сохранять гибкость в случае дальнейших решений НБУ. По более длительным срокам повышение ставок может быть более сдержанным. Банки будут более активно пересматривать долгосрочную доходность только в том случае, если высокий уровень учетной ставки сохранится длительное время или регулятор продолжит ее повышение", — говорит он.

А вот Сергей Новошицкий, наоборот, ожидает существенных изменений ставок по длинным депозитам.

«Если изменения и будут происходить, то в первую очередь они будут касаться срочных депозитов от 6 до 12 месяцев. В условиях более жесткой монетарной политики банки традиционно заинтересованы в фиксации ресурса на более длительный срок, поэтому именно такие вклады будут и дальше оставаться наиболее привлекательными по уровню доходности.

За короткие сроки потенциал для существенного пересмотра ставок выглядит ограниченным, учитывая обновленный операционный дизайн", — аргументирует он свою позицию.

По прогнозу Дмитрия Замотаева, директора департамента розничного бизнеса Глобус Банка, в течение августа средние ставки по гривневым депозитам, в зависимости от срока размещения средств, скорее всего, будут находиться в пределах 13−14,5% годовых.

«Максимальная доходность по отдельным предложениям может достигать 17−17,5% годовых. В основном речь пойдет о краткосрочных акционных программах, вкладах для новых клиентов или дополнительных бонусах в размере 0,5−1 п.п. к базовой ставке.

Итак, главным событием августа станет не изменение ставок, а постепенное обострение конкуренции за вкладчика. В конце лета банки традиционно готовят почву для осенних депозитных кампаний, пик которых приходится на сентябрь-октябрь. Именно поэтому количество специальных предложений может расти уже во второй декаде августа, хотя базовые условия вкладов будут оставаться почти без изменений", — добавил он.

Как за последние 2 недели изменились депозитные ставки в небольших банках

Кристалбанк срезал доходность гривневых депозитов на 3 месяца на 0,25 п.п. и теперь платит по ним 16,5% годовых.

Банк также пересмотрел свои предложения по вкладам в евро. Доходность депозитов в этой валюте на 12 и 6 месяцев «похудела» на 0,35 п.п. — до 1% и 0,8% годовых соответственно. Ставка по трехмесячным вкладам в евро снижена существенно — минус 0,5 п.п. Теперь такие депозиты будут приносить своим владельцам символические 0,5% годовых для налогообложения.

Полтава-банк снизил ставки всей своей линейки срочных депозитов в нацвалюте. Теперь его частные клиенты могут заработать на вкладах на 12 месяцев 12% годовых (минус 2 п.п.), на 9 и 6 месяцев — 11,5% годовых (минус 1 п.п.).

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Максимальные ставки по гривневым депозитам

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 14 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 21.07.2026−03.08.2026.

* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк, Скай Банк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366−370 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.

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Максимальные ставки по долларовым депозитам

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 14 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 21.07.2026−03.08.2026.

* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк, Скай Банк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366−370 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.

Максимальные ставки по вкладам в евро

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 14 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 21.07.2026−03.08.2026.

* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк, Скай Банк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366−370 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.

С методикой исследования можно ознакомиться здесь