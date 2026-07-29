Уже завтра, 30 июля, Нацбанк объявит свое решение по ключевой ставке и другим монетарным инструментам, на которые ориентируются банки при определении собственной депозитной политики. Какие прогнозы на него дают финансисты, как планируют менять доходность вкладов в августе и сколько сейчас можно заработать частному вкладчику, разместив деньги в крупном банке, рассказываем в новом депозитном обзоре «Минфина».
Какими будут ставки по депозитам в августе и где искать более высокую доходность
Учетная ставка НБУ: прогнозы банкиров
В прошлом месяце официальная статистика зафиксировала дефляцию — в июне потребительские цены снизились на 0,1% и, как говорят экономисты, похожая ситуация может наблюдаться и по результатам июля. Поэтому, у Нацбанка есть формальные основания снизить учетную ставку: увеличивая стоимость денег через высокую ставку, Нацбанк борется с инфляцией.
Однако опрошенные нами банкиры считают, что НБУ не будет торопиться с таким решением.
«Наш базовый сценарий предполагает, что Национальный банк сохранит учетную ставку на уровне 15% и не будет вносить существенных изменений в параметры основных монетарных инструментов. Мы считаем, что сейчас у НБУ есть для этого достаточно оснований. Несмотря на постепенное ослабление ценового давления, инфляция все еще остается повышенной, а баланс рисков смещен в сторону проинфляционных факторов», — говорит Владимир Москаленко, директор департамента продуктов и технологий розничного бизнеса Ощадбанка.
«Ставка по 3-месячным депозитным сертификатам, от которой напрямую зависит способность банков устанавливать высокую доходность по гривневым вкладам, сохранится на уровне 18,5%», — добавляет Дмитрий Замотаев, директор департамента розничного бизнеса Глобус Банка.
Сергей Кравченко, руководитель Управления продуктов накопления ПУМБ, предполагает возможностьнезначительной корректировки ключевой ставки в четвертом квартале этого года.
«По нашему мнению, сейчас приоритетом регулятора остается сдерживание инфляционных рисков, поскольку инфляция все еще превышает целевой уровень. В то же время важно сохранять привлекательность гривневых финансовых инструментов для населения и бизнеса», — объясняет он такой прогноз.
Впрочем, финансисты также говорят, что будут следить не только и не столько за тем, какой уровень ставки объявит регулятор.
«Значительно более важным будет не само решение по ставке, а обновленный макроэкономический прогноз и коммуникация Национального банка. Именно они подскажут, как регулятор оценивает новый баланс рисков и какой видит дальнейшую траекторию инфляции и, соответственно, учетной ставки, учитывая как уже известные внутренние и внешние вызовы, так и новые», — рассказал «Минфину» Сергей Новошицкий, директор по розничному бизнесу и дистрибуции, член правления банка «Пивденный».
Какими будут депозитные ставки в августе
При сохранении текущего уровня ключевой ставки и доходности депозитных сертификатов НБУ, одного из основных источников заработка для банков, ставки по депозитам в августе также не претерпят значительных изменений.
«В августе мы не ожидаем существенных изменений депозитных ставок. Скорее всего, рынок останется на текущем уровне, а более ощутимый пересмотр условий возможен уже осенью», — подтверждает эту тенденцию Сергей Кравченко из ПУМБ.
«Если учетная ставка не изменится, существенных изменений по депозитам не будет. Большинство банков оставят ставки на нынешнем уровне», — соглашается с коллегой Ирина Стрепетова, начальник управления депозитных продуктов Сенс Банк. В то же время она добавляет, что, кроме учетной ставки, на доходность депозитов влияют:
- курс валют и ожидания по поводу его изменений;
- потребность банка в дополнительных средствах;
- требования НБУ относительно резервов;
- общая экономическая ситуация и настроения вкладчиков.
А это уже дает вкладчикам простор для выбора, ведь ставки по депозитам могут существенно отличаться, в зависимости от банка. Кроме того, финансисты называют еще одну возможность повысить доходность вклада — воспользоваться специальными предложениями банков, которые нуждаются в ликвидности и будут расширять круг вкладчиков с помощью специальных акций.
«Практика последних лет показывает, что акционные предложения обычно предполагают повышение ставки примерно на 0,5−1,5 п.п., по сравнению со стандартными условиями. В отдельных случаях, если банк активно привлекает ресурс или запускает маркетинговую кампанию, дополнительная доходность может быть выше.
В то же время у таких предложений, как правило, есть определенные условия: ограниченный срок проведения акции, открытие депозита через дистанционные каналы или размещение только «новых средств».
Для банков с комфортным запасом ликвидности такие акции являются, скорее, маркетинговым инструментом, чем необходимостью. Именно поэтому клиентам следует оценивать не только размер процентной ставки, но и надежность банка, качество сервиса и условия обслуживания", — рассказывает Владимир Москаленко из Ощадбанка.
По словам Дмитрия Замотаева из Глобус Банка, средняя ставка по депозитам сроком на 3 месяца составит около 13% годовых, на 6 месяцев — около 14,5% годовых, а депозиты сроком на 9−12 месяцев будут обеспечивать в среднем около 14% годовых.
«На рынке и дальше будут действовать специальные предложения банков, по которым максимальные ставки могут достигать 17−17,5% годовых. Однако такие предложения будут точечными и будут зависеть от конкретных планов банков, наиболее часто связанных с развитием кредитных программ.
В то же время мы предполагаем, что со второй половины августа количество предложений со ставками «17+» может вырасти. Некоторые банки будут готовить специальные программы, предусматривающие дополнительные процентные надбавки за открытие вклада. Обычно «вилка» таких бонусов составляет 0,5−1 п.п.", — добавляет он.
Дмитрий Замотаев также подсчитал для «Минфина»: при условии, что инфляция не ускорится сверх прогнозируемых Нацбанком показателей — а это 9,4%, по итогам 2026 года, а курс доллара не пересечет порог более чем в 47 грн, гривневые депозиты и далее будут позволять не только сохранять покупательскую способность сбережений, но и получать умеренный реальный доход.
Срок размещения: где искать самую высокую доходность
«Минфин» уже писал о том, что сейчас подходит к концу аномальный период, когда самую высокую доходность можно было получить по «коротким» вкладам. Теперь банкиры формируют новый тренд: чем длиннее срок, тем выше ставка.
«Установление более высоких ставок по долгосрочным депозитам связано со стремлением банков сформировать более стабильную ресурсную базу и снизить риск быстрого оттока средств. Более длинные депозиты обеспечивают большую прогнозируемость фондирования, что особенно важно в условиях военной экономики.
Эта тенденция уже подтверждается практикой Ощадбанка. За первое полугодие прирост срочных средств физических лиц составил 7 млрд грн, причем около 60% этого прироста обеспечили депозиты сроком от 6 до 12 месяцев. Это говорит о том, что вкладчики все чаще готовы фиксировать доходность на более длительный период, а не ориентируются исключительно на краткосрочные депозиты", — объясняет причину этого тренда Владимир Москаленко из Ощадбанка.
Сергей Новошицкий из банка «Пивденный» говорит, что оба подхода (более высокие ставки по более длинным депозитам, и наоборот) характерны для разных циклов.
«Они связаны с ожиданиями по изменению тренда монетарной политики НБУ. В период смягчения монетарной политики и ожиданий снижения учетной ставки банки не хотят переплачивать и устанавливают кривую доходности с таргетом на привлечение коротких ресурсов.
В текущих же условиях, когда горизонт неопределенности достаточно высокий, и есть вероятность усиления монетарной политики в течение 3−6 месяцев, банки стремятся привлечь ресурсы по текущей цене и готовы предлагать большие проценты на более длительные сроки. Такой тренд может сохраняться до момента изменения монетарного цикла в сторону стабилизации или смягчения", — добавляет он.
Но Сергей Кравченко из ПУМБ сомневается, что тенденция установления более высоких ставок по более длинным депозитам в полной мере сформируется уже в этом году.
«Ее развитие будет зависеть в первую очередь от увеличения среднего срока кредитования в банковской системе и готовности клиентов размещать средства на более длительные сроки», — объясняет он.
Пока же, констатирует Дмитрий Замотаев из Глобус Банка, люди не хотят надолго «лишаться» доступа к собственным деньгам. «Военные риски остаются своеобразным «предохранителем», который сдерживает часть граждан от открытия долгосрочных депозитов, — добавляет он.
«На самом деле сейчас на рынке нет четкой тенденции, что наиболее выгодными являются депозиты на 1−2 года. В большинстве банков самые высокие или близкие к самым высоким ставки предлагаются по вкладам на 3−6 месяцев. Для более длинных сроков доходность обычно почти не растет или даже немного снижается.
Это связано с тем, что банки ожидают постепенного снижения ставок в будущем и не хотят надолго привлекать деньги по высокой цене. В то же время отдельные банки все еще делают акцент на долгосрочных вкладах и предлагают по ним повышенную доходность", — комментирует Ирина Стрепетова из Сенс Банка.
Все это означает только одно: сейчас для вкладчиков на рынке сложилась уникальная ситуация, когда можно найти высокую доходность как по коротким, так и по длинным депозитам.
Как изменилась доходность депозитов в крупных банках за последние 2 недели
Идея Банк повысил на 0,25 п.п. доходность гривневых депозитов на 9 месяцев. Теперь на них можно заработать столько же, как и на вкладах на 1 год, — 16,6% годовых.
КоминБанк обрадовал своих частных вкладчиков увеличением ставок почти всей линейки депозитов в гривне (кроме 3-месячных). Депозиты на 12 месяцев подорожали на 0,3 п.п. — до 15,3% годовых, на 9 месяцев — на 0,2 п.п. — до 16,5% годовых, на 6 месяцев — на 0,75 п.п. — до 15,3% годовых.
Банк также пересмотрел свои предложения для частных клиентов, которые размещают здесь вклады в долларе. Ставка на годовые вклады «похудела» на 0,05 п.п. и сейчас составляет 1,65%. Зато на 9-месячном депозите теперь можно заработать больше — 1,9% годовых, после повышения доходности на такие вклады на 0,4 п.п. По депозитам на 6 месяцев банк теперь платит своим частным клиентам 1,1% годовых, после уменьшения ставки на 0,2 п.п.
Альянс Банк срезал ставку на депозиты в долларе, которые размещаются здесь на 9 месяцев, на 0,1% годовых — до 1,1% годовых.
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Максимальные ставки по гривневым депозитам
|Банк
|12 месяцев
|9 месяцев
|6 месяцев
|3 месяца
|Бессрочный
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Радабанк *
|16,75%
|-
|17,50%
|-
|17,25%
|-
|17,00%
|-
|-
|-
|Идея Банк
|16,60%
|-
|16,60%
|0,25%
|17,00%
|-
|-
|-
|-
|-
|Таскомбанк
|16,50%
|-
|17,00%
|-
|16,50%
|-
|16,25%
|-
|4,00%
|-
|Аккордбанк
|16,25%
|-
|-
|-
|16,55%
|-
|17,17%
|-
|5,00%
|-
|МТБ Банк
|16,20%
|-
|16,15%
|-
|16,60%
|-
|16,50%
|-
|5,00%
|-
|monobank
|16,00%
|-
|15,90%
|-
|15,70%
|-
|15,50%
|-
|-
|-
|Универсал Банк
|16,00%
|-
|15,90%
|-
|15,70%
|-
|15,50%
|-
|-
|-
|абанк
|15,90%
|-
|-
|-
|15,80%
|-
|15,10%
|-
|0,01%
|-
|Банк Львов*
|15,50%
|-
|15,50%
|-
|15,00%
|-
|17,00%
|-
|5,00%
|-
|Прокредит Банк*
|15,50%
|-
|-
|-
|15,50%
|-
|15,00%
|-
|5,00%
|-
|КоминБанк*
|15,30%
|0,30%
|16,50%
|0,20%
|15,30%
|0,75%
|15,00%
|-
|-
|-
|Пивденный
|15,25%
|-
|-
|-
|15,00%
|-
|16,00%
|-
|3,00%
|-
|Глобус*
|15,00%
|-
|14,50%
|-
|14,50%
|-
|12,00%
|-
|-
|-
|Альянс Банк
|14,50%
|-
|14,50%
|-
|14,95%
|-
|14,95%
|-
|5,50%
|-
|Кредит Днепр Банк*
|14,50%
|-
|-
|-
|17,00%
|-
|17,00%
|-
|-
|-
|Пиреус
|14,00%
|-
|-
|-
|14,50%
|-
|14,50%
|-
|6,00%
|-
|ВСТ Банк
|14,00%
|-
|-
|-
|14,25%
|-
|14,25%
|-
|-
|-
|Ощадбанк
|13,00%
|-
|-
|-
|13,00%
|-
|-
|-
|-
|-
|Приватбанк
|13,00%
|-
|10,00%
|-
|10,00%
|-
|2,50%
|-
|2,50%
|-
|ПУМБ
|13,00%
|-
|13,00%
|-
|13,00%
|-
|13,00%
|-
|-
|-
|Укрэксимбанк*
|13,00%
|-
|13,00%
|-
|12,50%
|-
|12,50%
|-
|-
|-
|Кредобанк
|12,00%
|-
|-
|-
|13,00%
|-
|-
|-
|-
|-
|Сенс Банк*
|12,00%
|-
|-
|-
|12,00%
|-
|11,50%
|-
|4,00%
|-
|Укргазбанк
|12,00%
|-
|14,50%
|-
|14,50%
|-
|15,00%
|-
|-
|-
|Правэкс Банк
|11,00%
|-
|12,50%
|-
|12,50%
|-
|13,50%
|-
|-
|-
|Креди Агриколь Банк
|10,50%
|-
|-
|-
|11,00%
|-
|10,00%
|-
|1,00%
|-
|ОТП Банк
|6,50%
|-
|6,50%
|-
|9,79%
|-
|9,09%
|-
|3,00%
|-
|Райффайзен Банк
|6,50%
|-
|-
|-
|6,50%
|-
|5,50%
|-
|5,50%
|-
|Банк КД
|-
|-
|16,45%
|-
|16,45%
|-
|16,20%
|-
|-
|-
|Укрсиббанк
|-
|-
|-
|-
|9,50%
|-
|9,00%
|-
|-
|-
В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 30 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 14.07.2026−27.07.2026.
*В Кредит Днепр Банке действует акция, предусматривающая начисление повышенной ставки для пользователей, которые воспользуются соответствующим промокодом и выполнят установленные банком требования. Подробная информация размещена на сайте банка.
* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.
Сроки размещения в банке Львов: 3 месяца — 93 дня, 12 месяцев — 367 дней,Укрэксимбанк, Прокредит: 3 месяца-93 дня
Сроки размещения в Сенс Банк: 3 месяца — 99 дней, 12 месяцев — 372 дня
Срок размещения в Радабанк: 12 месяцев — 370 дней
Сроки размещения депозитов в банке Глобус: 3 мес — от 93 дней, 6 мес — от 184 дней, 9 мес — от 275 дней, на 12 мес — от 366 дней
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Максимальные ставки по долларовым депозитам
|Банк
|12 месяцев
|9 месяцев
|6 месяцев
|3 месяца
|Бессрочный
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Таскомбанк
|2,50%
|-
|2,25%
|-
|2,00%
|-
|1,75%
|-
|-
|-
|Радабанк *
|2,15%
|-
|2,00%
|-
|1,90%
|-
|1,65%
|-
|-
|-
|Банк Львов*
|2,05%
|-
|1,90%
|-
|1,90%
|-
|1,40%
|-
|0,01%
|-
|Аккордбанк
|2,00%
|-
|-
|-
|1,50%
|-
|1,25%
|-
|0,10%
|-
|Глобус*
|2,00%
|-
|1,50%
|-
|1,00%
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|Кредит Днепр Банк*
|1,75%
|-
|-
|-
|2,50%
|-
|2,00%
|-
|-
|-
|monobank
|1,70%
|-
|1,50%
|-
|1,20%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Пивденный
|1,70%
|-
|-
|-
|1,50%
|-
|2,00%
|-
|-
|-
|Универсал Банк
|1,70%
|-
|1,50%
|-
|1,20%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|КоминБанк*
|1,65%
|0,05%
|1,90%
|0,40%
|1,10%
|0,20%
|0,50%
|-
|-
|-
|Альянс Банк
|1,50%
|-
|1,10%
|0,10%
|0,70%
|-
|0,70%
|-
|0,20%
|-
|ВСТ Банк
|1,50%
|-
|-
|-
|1,00%
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|Сенс Банк*
|1,50%
|-
|-
|-
|1,25%
|-
|1,00%
|-
|0,01%
|-
|МТБ Банк
|1,30%
|-
|1,25%
|-
|1,20%
|-
|1,00%
|-
|0,05%
|-
|Укрсиббанк
|1,20%
|-
|0,85%
|-
|0,75%
|-
|0,60%
|-
|-
|-
|Креди Агриколь Банк
|1,00%
|-
|-
|-
|0,75%
|-
|0,50%
|-
|0,01%
|-
|Пиреус
|1,00%
|-
|-
|-
|0,85%
|-
|0,75%
|-
|-
|-
|ПУМБ
|1,00%
|-
|0,80%
|-
|0,60%
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|Прокредит Банк*
|0,80%
|-
|-
|-
|0,75%
|-
|0,75%
|-
|0,01%
|-
|Укргазбанк
|0,75%
|-
|0,75%
|-
|0,15%
|-
|0,15%
|-
|-
|-
|Идея Банк
|0,50%
|-
|0,50%
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|-
|-
|Кредобанк
|0,50%
|-
|-
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|-
|-
|Ощадбанк
|0,40%
|-
|-
|-
|0,30%
|-
|-
|-
|-
|-
|Укрэксимбанк*
|0,30%
|-
|0,30%
|-
|0,15%
|-
|0,15%
|-
|-
|-
|абанк
|0,10%
|-
|-
|-
|0,10%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|ОТП Банк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,25%
|-
|0,25%
|-
|0,01%
|-
|Правэкс Банк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,50%
|-
|0,01%
|-
|Приватбанк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|Райффайзен Банк
|0,01%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|Банк КД
|-
|-
|1,75%
|-
|1,75%
|-
|1,30%
|-
|-
|-
В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 30 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 14.07.2026−27.07.2026.
*В Кредит Днепр Банке действует акция, предусматривающая начисление повышенной ставки для пользователей, которые воспользуются соответствующим промокодом и выполнят установленные банком требования. Подробная информация размещена на сайте банка.
* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.
Сроки размещения в банке Львов: 3 месяца — 93 дня, 12 месяцев — 367 дней,Укрэксимбанк, Прокредит: 3 месяца-93 дня
Сроки размещения в Сенс Банк: 3 месяца — 99 дней, 12 месяцев — 372 дня
Срок размещения в Радабанк: 12 месяцев — 370 дней
Сроки размещения депозитов в банке Глобус: 3 мес — от 93 дней, 6 мес — от 184 дней, 9 мес — от 275 дней, на 12 мес — от 366 дней
Евро
Максимальные ставки по евровкладам
|Банк
|12 месяцев
|9 месяцев
|6 месяцев
|3 месяца
|Бессрочный
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Аккордбанк
|1,75%
|-
|-
|-
|2,00%
|-
|2,25%
|-
|0,10%
|-
|Пивденный
|1,70%
|-
|-
|-
|1,50%
|-
|2,00%
|-
|-
|-
|Глобус*
|1,50%
|-
|1,00%
|-
|0,50%
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|Таскомбанк
|1,50%
|-
|1,25%
|-
|1,00%
|-
|0,45%
|-
|-
|-
|Радабанк *
|1,40%
|-
|1,25%
|-
|1,15%
|-
|0,90%
|-
|-
|-
|Банк Львов*
|1,25%
|-
|0,85%
|-
|0,85%
|-
|0,50%
|-
|0,01%
|-
|Альянс Банк
|1,00%
|-
|1,00%
|-
|0,50%
|-
|0,50%
|-
|0,20%
|-
|monobank
|0,70%
|-
|0,60%
|-
|0,50%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Универсал Банк
|0,70%
|-
|0,60%
|-
|0,50%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|МТБ Банк
|0,60%
|-
|0,50%
|-
|0,35%
|-
|0,20%
|-
|0,025%
|-
|ВСТ Банк
|0,50%
|-
|-
|-
|0,50%
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|Креди Агриколь Банк
|0,50%
|-
|-
|-
|0,30%
|-
|0,20%
|-
|-
|-
|Идея Банк
|0,40%
|-
|0,40%
|-
|0,40%
|-
|-
|-
|-
|-
|ПУМБ
|0,30%
|-
|0,30%
|-
|0,30%
|-
|0,30%
|-
|-
|-
|КоминБанк*
|0,25%
|-
|0,20%
|-
|0,20%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Кредобанк
|0,20%
|-
|-
|-
|0,20%
|-
|-
|-
|-
|-
|Ощадбанк
|0,20%
|-
|-
|-
|0,15%
|-
|-
|-
|-
|-
|Пиреус
|0,20%
|-
|-
|-
|0,20%
|-
|0,30%
|-
|-
|-
|абанк
|0,10%
|-
|-
|-
|0,10%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|Прокредит Банк*
|0,10%
|-
|-
|-
|0,20%
|-
|0,20%
|-
|0,01%
|-
|Кредит Днепр Банк*
|0,01%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|-
|-
|ОТП Банк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,25%
|-
|0,25%
|-
|0,01%
|-
|Правэкс Банк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,25%
|-
|0,01%
|-
|Приватбанк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|Райффайзен Банк
|0,01%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|Сенс Банк*
|0,01%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|Укргазбанк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|-
|-
|Укрэксимбанк*
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|-
|-
|Банк КД
|-
|-
|1,10%
|-
|1,10%
|-
|0,90%
|-
|-
|-
|Укрсиббанк
|-
|-
|-
|-
|0,20%
|-
|0,20%
|-
|-
|-
В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 30 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 14.07.2026−27.07.2026.
*В Кредит Днепр Банке действует акция, предусматривающая начисление повышенной ставки для пользователей, которые воспользуются соответствующим промокодом и выполнят установленные банком требования. Подробная информация размещена на сайте банка.
* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.
Сроки размещения в банке Львов: 3 месяца — 93 дня, 12 месяцев — 367 дней,Укрэксимбанк, Прокредит: 3 месяца-93 дня
Сроки размещения в Сенс Банк: 3 месяца — 99 дней, 12 месяцев — 372 дня
Срок размещения в Радабанк: 12 месяцев — 370 дней
Сроки размещения депозитов в банке Глобус: 3 мес — от 93 дней, 6 мес — от 184 дней, 9 мес — от 275 дней, на 12 мес — от 366 дней
С методикой исследования можно ознакомиться здесь.
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