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29 июля 2026, 16:54 Читати українською

Какими будут ставки по депозитам в августе и где искать более высокую доходность

Уже завтра, 30 июля, Нацбанк объявит свое решение по ключевой ставке и другим монетарным инструментам, на которые ориентируются банки при определении собственной депозитной политики. Какие прогнозы на него дают финансисты, как планируют менять доходность вкладов в августе и сколько сейчас можно заработать частному вкладчику, разместив деньги в крупном банке, рассказываем в новом депозитном обзоре «Минфина».

Депозитний огляд Где найти депозит с бонусом?

Учетная ставка НБУ: прогнозы банкиров

В прошлом месяце официальная статистика зафиксировала дефляцию — в июне потребительские цены снизились на 0,1% и, как говорят экономисты, похожая ситуация может наблюдаться и по результатам июля. Поэтому, у Нацбанка есть формальные основания снизить учетную ставку: увеличивая стоимость денег через высокую ставку, Нацбанк борется с инфляцией.

Однако опрошенные нами банкиры считают, что НБУ не будет торопиться с таким решением.

«Наш базовый сценарий предполагает, что Национальный банк сохранит учетную ставку на уровне 15% и не будет вносить существенных изменений в параметры основных монетарных инструментов. Мы считаем, что сейчас у НБУ есть для этого достаточно оснований. Несмотря на постепенное ослабление ценового давления, инфляция все еще остается повышенной, а баланс рисков смещен в сторону проинфляционных факторов», — говорит Владимир Москаленко, директор департамента продуктов и технологий розничного бизнеса Ощадбанка.

«Ставка по 3-месячным депозитным сертификатам, от которой напрямую зависит способность банков устанавливать высокую доходность по гривневым вкладам, сохранится на уровне 18,5%», — добавляет Дмитрий Замотаев, директор департамента розничного бизнеса Глобус Банка.

Сергей Кравченко, руководитель Управления продуктов накопления ПУМБ, предполагает возможностьнезначительной корректировки ключевой ставки в четвертом квартале этого года.

«По нашему мнению, сейчас приоритетом регулятора остается сдерживание инфляционных рисков, поскольку инфляция все еще превышает целевой уровень. В то же время важно сохранять привлекательность гривневых финансовых инструментов для населения и бизнеса», — объясняет он такой прогноз.

Впрочем, финансисты также говорят, что будут следить не только и не столько за тем, какой уровень ставки объявит регулятор.

«Значительно более важным будет не само решение по ставке, а обновленный макроэкономический прогноз и коммуникация Национального банка. Именно они подскажут, как регулятор оценивает новый баланс рисков и какой видит дальнейшую траекторию инфляции и, соответственно, учетной ставки, учитывая как уже известные внутренние и внешние вызовы, так и новые», — рассказал «Минфину» Сергей Новошицкий, директор по розничному бизнесу и дистрибуции, член правления банка «Пивденный».

Какими будут депозитные ставки в августе

При сохранении текущего уровня ключевой ставки и доходности депозитных сертификатов НБУ, одного из основных источников заработка для банков, ставки по депозитам в августе также не претерпят значительных изменений.

«В августе мы не ожидаем существенных изменений депозитных ставок. Скорее всего, рынок останется на текущем уровне, а более ощутимый пересмотр условий возможен уже осенью», — подтверждает эту тенденцию Сергей Кравченко из ПУМБ.

«Если учетная ставка не изменится, существенных изменений по депозитам не будет. Большинство банков оставят ставки на нынешнем уровне», — соглашается с коллегой Ирина Стрепетова, начальник управления депозитных продуктов Сенс Банк. В то же время она добавляет, что, кроме учетной ставки, на доходность депозитов влияют:

  • курс валют и ожидания по поводу его изменений;
  • потребность банка в дополнительных средствах;
  • требования НБУ относительно резервов;
  • общая экономическая ситуация и настроения вкладчиков.

А это уже дает вкладчикам простор для выбора, ведь ставки по депозитам могут существенно отличаться, в зависимости от банка. Кроме того, финансисты называют еще одну возможность повысить доходность вклада — воспользоваться специальными предложениями банков, которые нуждаются в ликвидности и будут расширять круг вкладчиков с помощью специальных акций.

«Практика последних лет показывает, что акционные предложения обычно предполагают повышение ставки примерно на 0,5−1,5 п.п., по сравнению со стандартными условиями. В отдельных случаях, если банк активно привлекает ресурс или запускает маркетинговую кампанию, дополнительная доходность может быть выше.

В то же время у таких предложений, как правило, есть определенные условия: ограниченный срок проведения акции, открытие депозита через дистанционные каналы или размещение только «новых средств».

Для банков с комфортным запасом ликвидности такие акции являются, скорее, маркетинговым инструментом, чем необходимостью. Именно поэтому клиентам следует оценивать не только размер процентной ставки, но и надежность банка, качество сервиса и условия обслуживания", — рассказывает Владимир Москаленко из Ощадбанка.

По словам Дмитрия Замотаева из Глобус Банка, средняя ставка по депозитам сроком на 3 месяца составит около 13% годовых, на 6 месяцев — около 14,5% годовых, а депозиты сроком на 9−12 месяцев будут обеспечивать в среднем около 14% годовых.

«На рынке и дальше будут действовать специальные предложения банков, по которым максимальные ставки могут достигать 17−17,5% годовых. Однако такие предложения будут точечными и будут зависеть от конкретных планов банков, наиболее часто связанных с развитием кредитных программ.

В то же время мы предполагаем, что со второй половины августа количество предложений со ставками «17+» может вырасти. Некоторые банки будут готовить специальные программы, предусматривающие дополнительные процентные надбавки за открытие вклада. Обычно «вилка» таких бонусов составляет 0,5−1 п.п.", — добавляет он.

Дмитрий Замотаев также подсчитал для «Минфина»: при условии, что инфляция не ускорится сверх прогнозируемых Нацбанком показателей — а это 9,4%, по итогам 2026 года, а курс доллара не пересечет порог более чем в 47 грн, гривневые депозиты и далее будут позволять не только сохранять покупательскую способность сбережений, но и получать умеренный реальный доход.

Срок размещения: где искать самую высокую доходность

«Минфин» уже писал о том, что сейчас подходит к концу аномальный период, когда самую высокую доходность можно было получить по «коротким» вкладам. Теперь банкиры формируют новый тренд: чем длиннее срок, тем выше ставка.

«Установление более высоких ставок по долгосрочным депозитам связано со стремлением банков сформировать более стабильную ресурсную базу и снизить риск быстрого оттока средств. Более длинные депозиты обеспечивают большую прогнозируемость фондирования, что особенно важно в условиях военной экономики.

Эта тенденция уже подтверждается практикой Ощадбанка. За первое полугодие прирост срочных средств физических лиц составил 7 млрд грн, причем около 60% этого прироста обеспечили депозиты сроком от 6 до 12 месяцев. Это говорит о том, что вкладчики все чаще готовы фиксировать доходность на более длительный период, а не ориентируются исключительно на краткосрочные депозиты", — объясняет причину этого тренда Владимир Москаленко из Ощадбанка.

Сергей Новошицкий из банка «Пивденный» говорит, что оба подхода (более высокие ставки по более длинным депозитам, и наоборот) характерны для разных циклов.

«Они связаны с ожиданиями по изменению тренда монетарной политики НБУ. В период смягчения монетарной политики и ожиданий снижения учетной ставки банки не хотят переплачивать и устанавливают кривую доходности с таргетом на привлечение коротких ресурсов.

В текущих же условиях, когда горизонт неопределенности достаточно высокий, и есть вероятность усиления монетарной политики в течение 3−6 месяцев, банки стремятся привлечь ресурсы по текущей цене и готовы предлагать большие проценты на более длительные сроки. Такой тренд может сохраняться до момента изменения монетарного цикла в сторону стабилизации или смягчения", — добавляет он.

Но Сергей Кравченко из ПУМБ сомневается, что тенденция установления более высоких ставок по более длинным депозитам в полной мере сформируется уже в этом году.

«Ее развитие будет зависеть в первую очередь от увеличения среднего срока кредитования в банковской системе и готовности клиентов размещать средства на более длительные сроки», — объясняет он.

Пока же, констатирует Дмитрий Замотаев из Глобус Банка, люди не хотят надолго «лишаться» доступа к собственным деньгам. «Военные риски остаются своеобразным «предохранителем», который сдерживает часть граждан от открытия долгосрочных депозитов, — добавляет он.

«На самом деле сейчас на рынке нет четкой тенденции, что наиболее выгодными являются депозиты на 1−2 года. В большинстве банков самые высокие или близкие к самым высоким ставки предлагаются по вкладам на 3−6 месяцев. Для более длинных сроков доходность обычно почти не растет или даже немного снижается.

Это связано с тем, что банки ожидают постепенного снижения ставок в будущем и не хотят надолго привлекать деньги по высокой цене. В то же время отдельные банки все еще делают акцент на долгосрочных вкладах и предлагают по ним повышенную доходность", — комментирует Ирина Стрепетова из Сенс Банка.

Все это означает только одно: сейчас для вкладчиков на рынке сложилась уникальная ситуация, когда можно найти высокую доходность как по коротким, так и по длинным депозитам.

Как изменилась доходность депозитов в крупных банках за последние 2 недели

Идея Банк повысил на 0,25 п.п. доходность гривневых депозитов на 9 месяцев. Теперь на них можно заработать столько же, как и на вкладах на 1 год, — 16,6% годовых.

КоминБанк обрадовал своих частных вкладчиков увеличением ставок почти всей линейки депозитов в гривне (кроме 3-месячных). Депозиты на 12 месяцев подорожали на 0,3 п.п. — до 15,3% годовых, на 9 месяцев — на 0,2 п.п. — до 16,5% годовых, на 6 месяцев — на 0,75 п.п. — до 15,3% годовых.

Банк также пересмотрел свои предложения для частных клиентов, которые размещают здесь вклады в долларе. Ставка на годовые вклады «похудела» на 0,05 п.п. и сейчас составляет 1,65%. Зато на 9-месячном депозите теперь можно заработать больше — 1,9% годовых, после повышения доходности на такие вклады на 0,4 п.п. По депозитам на 6 месяцев банк теперь платит своим частным клиентам 1,1% годовых, после уменьшения ставки на 0,2 п.п.

Альянс Банк срезал ставку на депозиты в долларе, которые размещаются здесь на 9 месяцев, на 0,1% годовых — до 1,1% годовых.

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Максимальные ставки по гривневым депозитам

Банк 12 месяцев 9 месяцев 6 месяцев 3 месяца Бессрочный
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
Радабанк * 16,75% - 17,50% - 17,25% - 17,00% - - -
Идея Банк 16,60% - 16,60% 0,25% 17,00% - - - - -
Таскомбанк 16,50% - 17,00% - 16,50% - 16,25% - 4,00% -
Аккордбанк 16,25% - - - 16,55% - 17,17% - 5,00% -
МТБ Банк 16,20% - 16,15% - 16,60% - 16,50% - 5,00% -
monobank 16,00% - 15,90% - 15,70% - 15,50% - - -
Универсал Банк 16,00% - 15,90% - 15,70% - 15,50% - - -
абанк 15,90% - - - 15,80% - 15,10% - 0,01% -
Банк Львов* 15,50% - 15,50% - 15,00% - 17,00% - 5,00% -
Прокредит Банк* 15,50% - - - 15,50% - 15,00% - 5,00% -
КоминБанк* 15,30% 0,30% 16,50% 0,20% 15,30% 0,75% 15,00% - - -
Пивденный 15,25% - - - 15,00% - 16,00% - 3,00% -
Глобус* 15,00% - 14,50% - 14,50% - 12,00% - - -
Альянс Банк 14,50% - 14,50% - 14,95% - 14,95% - 5,50% -
Кредит Днепр Банк* 14,50% - - - 17,00% - 17,00% - - -
Пиреус 14,00% - - - 14,50% - 14,50% - 6,00% -
ВСТ Банк 14,00% - - - 14,25% - 14,25% - - -
Ощадбанк 13,00% - - - 13,00% - - - - -
Приватбанк 13,00% - 10,00% - 10,00% - 2,50% - 2,50% -
ПУМБ 13,00% - 13,00% - 13,00% - 13,00% - - -
Укрэксимбанк* 13,00% - 13,00% - 12,50% - 12,50% - - -
Кредобанк 12,00% - - - 13,00% - - - - -
Сенс Банк* 12,00% - - - 12,00% - 11,50% - 4,00% -
Укргазбанк 12,00% - 14,50% - 14,50% - 15,00% - - -
Правэкс Банк 11,00% - 12,50% - 12,50% - 13,50% - - -
Креди Агриколь Банк 10,50% - - - 11,00% - 10,00% - 1,00% -
ОТП Банк 6,50% - 6,50% - 9,79% - 9,09% - 3,00% -
Райффайзен Банк 6,50% - - - 6,50% - 5,50% - 5,50% -
Банк КД - - 16,45% - 16,45% - 16,20% - - -
Укрсиббанк - - - - 9,50% - 9,00% - - -

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 30 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 14.07.2026−27.07.2026.

*В Кредит Днепр Банке действует акция, предусматривающая начисление повышенной ставки для пользователей, которые воспользуются соответствующим промокодом и выполнят установленные банком требования. Подробная информация размещена на сайте банка.

* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.

Сроки размещения в банке Львов: 3 месяца — 93 дня, 12 месяцев — 367 дней,Укрэксимбанк, Прокредит: 3 месяца-93 дня

Сроки размещения в Сенс Банк: 3 месяца — 99 дней, 12 месяцев — 372 дня

Срок размещения в Радабанк: 12 месяцев — 370 дней

Сроки размещения депозитов в банке Глобус: 3 мес — от 93 дней, 6 мес — от 184 дней, 9 мес — от 275 дней, на 12 мес — от 366 дней

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Максимальные ставки по долларовым депозитам

Банк 12 месяцев 9 месяцев 6 месяцев 3 месяца Бессрочный
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
Таскомбанк 2,50% - 2,25% - 2,00% - 1,75% - - -
Радабанк * 2,15% - 2,00% - 1,90% - 1,65% - - -
Банк Львов* 2,05% - 1,90% - 1,90% - 1,40% - 0,01% -
Аккордбанк 2,00% - - - 1,50% - 1,25% - 0,10% -
Глобус* 2,00% - 1,50% - 1,00% - 0,50% - - -
Кредит Днепр Банк* 1,75% - - - 2,50% - 2,00% - - -
monobank 1,70% - 1,50% - 1,20% - 0,10% - - -
Пивденный 1,70% - - - 1,50% - 2,00% - - -
Универсал Банк 1,70% - 1,50% - 1,20% - 0,10% - - -
КоминБанк* 1,65% 0,05% 1,90% 0,40% 1,10% 0,20% 0,50% - - -
Альянс Банк 1,50% - 1,10% 0,10% 0,70% - 0,70% - 0,20% -
ВСТ Банк 1,50% - - - 1,00% - 0,50% - - -
Сенс Банк* 1,50% - - - 1,25% - 1,00% - 0,01% -
МТБ Банк 1,30% - 1,25% - 1,20% - 1,00% - 0,05% -
Укрсиббанк 1,20% - 0,85% - 0,75% - 0,60% - - -
Креди Агриколь Банк 1,00% - - - 0,75% - 0,50% - 0,01% -
Пиреус 1,00% - - - 0,85% - 0,75% - - -
ПУМБ 1,00% - 0,80% - 0,60% - 0,50% - - -
Прокредит Банк* 0,80% - - - 0,75% - 0,75% - 0,01% -
Укргазбанк 0,75% - 0,75% - 0,15% - 0,15% - - -
Идея Банк 0,50% - 0,50% - 0,50% - - - - -
Кредобанк 0,50% - - - 0,50% - - - - -
Ощадбанк 0,40% - - - 0,30% - - - - -
Укрэксимбанк* 0,30% - 0,30% - 0,15% - 0,15% - - -
абанк 0,10% - - - 0,10% - 0,01% - 0,01% -
ОТП Банк 0,01% - 0,01% - 0,25% - 0,25% - 0,01% -
Правэкс Банк 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,50% - 0,01% -
Приватбанк 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,01% -
Райффайзен Банк 0,01% - - - 0,01% - 0,01% - 0,01% -
Банк КД - - 1,75% - 1,75% - 1,30% - - -

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 30 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 14.07.2026−27.07.2026.

*В Кредит Днепр Банке действует акция, предусматривающая начисление повышенной ставки для пользователей, которые воспользуются соответствующим промокодом и выполнят установленные банком требования. Подробная информация размещена на сайте банка.

* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.

Сроки размещения в банке Львов: 3 месяца — 93 дня, 12 месяцев — 367 дней,Укрэксимбанк, Прокредит: 3 месяца-93 дня

Сроки размещения в Сенс Банк: 3 месяца — 99 дней, 12 месяцев — 372 дня

Срок размещения в Радабанк: 12 месяцев — 370 дней

Сроки размещения депозитов в банке Глобус: 3 мес — от 93 дней, 6 мес — от 184 дней, 9 мес — от 275 дней, на 12 мес — от 366 дней

Евро

Максимальные ставки по евровкладам

Банк 12 месяцев 9 месяцев 6 месяцев 3 месяца Бессрочный
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
Аккордбанк 1,75% - - - 2,00% - 2,25% - 0,10% -
Пивденный 1,70% - - - 1,50% - 2,00% - - -
Глобус* 1,50% - 1,00% - 0,50% - 0,50% - - -
Таскомбанк 1,50% - 1,25% - 1,00% - 0,45% - - -
Радабанк * 1,40% - 1,25% - 1,15% - 0,90% - - -
Банк Львов* 1,25% - 0,85% - 0,85% - 0,50% - 0,01% -
Альянс Банк 1,00% - 1,00% - 0,50% - 0,50% - 0,20% -
monobank 0,70% - 0,60% - 0,50% - 0,10% - - -
Универсал Банк 0,70% - 0,60% - 0,50% - 0,10% - - -
МТБ Банк 0,60% - 0,50% - 0,35% - 0,20% - 0,025% -
ВСТ Банк 0,50% - - - 0,50% - 0,50% - - -
Креди Агриколь Банк 0,50% - - - 0,30% - 0,20% - - -
Идея Банк 0,40% - 0,40% - 0,40% - - - - -
ПУМБ 0,30% - 0,30% - 0,30% - 0,30% - - -
КоминБанк* 0,25% - 0,20% - 0,20% - 0,10% - - -
Кредобанк 0,20% - - - 0,20% - - - - -
Ощадбанк 0,20% - - - 0,15% - - - - -
Пиреус 0,20% - - - 0,20% - 0,30% - - -
абанк 0,10% - - - 0,10% - 0,01% - 0,01% -
Прокредит Банк* 0,10% - - - 0,20% - 0,20% - 0,01% -
Кредит Днепр Банк* 0,01% - - - 0,01% - 0,01% - - -
ОТП Банк 0,01% - 0,01% - 0,25% - 0,25% - 0,01% -
Правэкс Банк 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,25% - 0,01% -
Приватбанк 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,01% -
Райффайзен Банк 0,01% - - - 0,01% - 0,01% - 0,01% -
Сенс Банк* 0,01% - - - 0,01% - 0,01% - 0,01% -
Укргазбанк 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,01% - - -
Укрэксимбанк* 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,01% - - -
Банк КД - - 1,10% - 1,10% - 0,90% - - -
Укрсиббанк - - - - 0,20% - 0,20% - - -

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 30 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 14.07.2026−27.07.2026.

*В Кредит Днепр Банке действует акция, предусматривающая начисление повышенной ставки для пользователей, которые воспользуются соответствующим промокодом и выполнят установленные банком требования. Подробная информация размещена на сайте банка.

* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.

Сроки размещения в банке Львов: 3 месяца — 93 дня, 12 месяцев — 367 дней,Укрэксимбанк, Прокредит: 3 месяца-93 дня

Сроки размещения в Сенс Банк: 3 месяца — 99 дней, 12 месяцев — 372 дня

Срок размещения в Радабанк: 12 месяцев — 370 дней

Сроки размещения депозитов в банке Глобус: 3 мес — от 93 дней, 6 мес — от 184 дней, 9 мес — от 275 дней, на 12 мес — от 366 дней

С методикой исследования можно ознакомиться здесь.

Автор:
Ирина Рыбницкая
Журналист Ирина Рыбницкая
Пишет на темы: Налоги, инвестиции, бизнес, финансы, банки
Источник: Минфин
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