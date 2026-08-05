Доля неработающих кредитов в банках обновила 17-летний минимум

Доля неработающих кредитов (NPL) в банковском секторе Украины на 1 июля 2026 года сократилась до 12,5%, что является самым низким показателем почти за 17 лет — с октября 2009 года. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

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По данным регулятора, с начала года доля проблемных долгов уменьшилась на 1,5 и. п., а по сравнению с мартом 2022 года сократилась на 14,1 в. п.

Факторы

Факторами уменьшения доли NPL в январе-июне 2026 стали как увеличение объема новых кредитов лучшего качества, так и урегулирование неработающих долгов.

Так, валовой объем кредитов в банковской системе за первое полугодие 2026 г. вырос на 154,3 млрд грн, или на 11,3%, до 1,514 трлн грн. В то же время, объем неработающих кредитов сократился на 739 млн грн, или на 0,4%, до 188,6 млрд грн.

Доля NPL физических лиц за первое полугодие 2026 уменьшилась на 0,6 в. п. до 10,1%, бизнеса — на 2,0 и. п. до 15%.

Сокращение доли NPL зафиксировано во всех группах банков:

в государственных банках — до 18,0%;

в частных украинских банках — до 7,7%;

в банках с иностранным капиталом — до 5,5%.

Кредитование продолжает расти

В Нацбанке напомнили, что в первый год полномасштабного вторжения уровень дефолтов по кредитам достигал около 20%, а доля NPL в кредитном портфеле — 39,1%. С середины 2023 г. этот показатель постепенно снижается.

Кроме того, в Украине длится самый длительный за более чем 15 лет период кредитной экспансии. Уже больше года гривневое кредитование бизнеса растет примерно на треть каждый год, а кредиты населению показывают аналогичные темпы прироста уже два года подряд. Банки наращивают финансирование предприятий разного масштаба, в частности, компаний оборонного сектора и проектов по восстановлению энергетической инфраструктуры.

Напомним

«Минфин» писал, что доля неработающих кредитов (NPL) в украинском банковском секторе по состоянию на 1 июня 2026 года составила 12,8%.