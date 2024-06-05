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5 июня 2024, 14:30 Читати українською

Райффайзен, Универсал, ПУМБ и Укрэксим порезали доходность всех вкладов в гривне

Крупные банки продолжают снижать доходность гривневых вкладов. Какие условия предлагают частным клиентам финучреждения с депозитным портфелем физлиц от 2 млрд грн, — в свежем обзоре «Минфина».

Депозитний оглядКаталог «Минфина» — лучший способ подобрать оптимальный депозит и получить БОНУС к ставке!

За последние две недели ставки по гривневым депозитам снизили 10 банков — участников нашего обзора. Причем, если в начале мая снижения колебались в пределах 0,2−1,5 п.п., сейчас — в пределах от 0,2 п.п. до 2 п.п.

Полугодовые ставки порезали 10 банков, годовые — 8, 3-месячные — 7 финучреждений, меньше всего снижали ставки по вкладам на 9 месяцев (лишь три банка).

Абанк снизил доходность годовых и полугодовых гривневых вкладов на 0,5 п.п. — до 15,35% и 15,25% годовых соответственно.

Так же 0,5 п.п. на 6 и 12 месяцев срезал и Сенс Банк, и теперь платит по обоим видам этих депозитов 12,25% годовых.

Ощадбанк снизил доходность полугодовых вкладов на 0,5 п.п., годовые ставки снизил на 1 п.п. Теперь на этих депозитах клиенты банка могут заработать 12,5% и 11,75% годовых соответственно.

Еще два банка снизили ставки только по вкладам на 3 и 6 месяцев.

ОТП банк отнял от ставок на 3 месяца 1,2 п.п. и платит по ним 9,79% годовых. Доходность полугодовых депозитов «похудела» на 1 п.п. — до 10,09% годовых.

Укрсиббанк срезал доходность вкладов на 3 месяца сразу на 2 п.п. — до 9% годовых, а полугодовых — на 1,5 п.п. — до 9,5% годовых.

Остальные снижали ставки по всем гривневым срочным вкладам.

Райффайзен Банк снизил доходность вкладов на 3, 6 и 12 месяцев на 1,5 п.п. Теперь самая маленькая ставка здесь — по вкладам на 3 месяца — 7,5% годовых.

Универсал Банк порезал доходность вкладов на 3 месяца на 0,5 п.п. Теперь клиенты банка на таких вкладах зарабатывают меньше — 14,5% годовых. Столько же по этим срочным вкладам после пересмотра депозитных ставок платит и monobank, который отнял от всех вкладов по 0,5 п.п.

ПУМБ больше всего уменьшил доходность 3-месячных вкладов: на 2 п.п., остальные уменьшились на 1 п.п. Теперь по вкладам на все сроки банк платит 13% годовых.

Самые маленькие снижения на этот раз проводил Укрэксимбанк. Доходность вкладов на 9 и 12 месяцев уменьшилась на 0,2 п.п. — до 13,5% годовых. Более существенно снижена доходность по вкладам на 3 и 6 месяцев: на 0,5 п.п. — до 13,45% годовых и на 0,95 п.п. — до 13% годовых соответственно.

Самую высокую доходность по вкладам на 3 месяца среди крупных банков сейчас предлагает Радабанк (17% годовых). На полгода самые лучшие условия сразу у трех банков, которые по этим срочным вкладам платят 15,5% годовых: Глобус, КоминБанк и Таскомбанк. Самые лучшие условия по вкладам на 9 месяцев предлагает банк Глобус — 15,75% годовых.

Каталог «Минфина» — лучший способ подобрать оптимальный депозит и получить БОНУС к ставке!

Максимальные ставки по гривневым депозитам

Банк 12 месяцев 9 месяцев 6 месяцев 3 месяца Бессрочный
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
Глобус* 16,00% - 15,75% - 15,50% - 15,00% - - -
КоминБанк* 15,75% - 15,50% - 15,50% - 15,25% - - -
Таскомбанк 15,50% - 15,50% - 15,50% - 15,50% - 4,00% -
А-Банк 15,35% 0,50% - - 15,25% 0,50% 15,00% - 0,01% -
Идея Банк 15,25% - 15,25% - 15,00% - - - - -
Универсал Банк 15,00% 0,50% - - 14,70% 0,50% 14,50% 0,50% - -
monobank 15,00% 0,50% 14,90% 0,50% 14,70% 0,50% 14,50% 0,50% - -
Банк Львов* 14,50% - 14,50% - 15,00% - 14,50% - 5,00% -
Аккордбанк 14,00% - - - 15,00% - 15,50% - 5,00% -
Прокредит Банк* 14,00% - - - 15,00% - 15,00% - 5,00% -
Альянс Банк 13,50% - 14,00% - 14,50% - 15,00% - 6,00% -
Восток Банк 13,50% - - - 13,50% - 13,00% - - -
МТБ Банк 13,50% - 13,70% - 14,00% - 14,60% - - -
Укргазбанк 13,50% - 13,50% - 12,50% - 4,50% - - -
Укрэксимбанк* 13,50% 0,20% 13,50% 0,20% 13,00% 0,95% 13,45% 0,50% - -
Радабанк * 13,50% - 13,50% - 15,50% - 17,00% - - -
ПУМБ 13,00% 1,00% 13,00% 1,00% 13,00% 1,00% 13,00% 2,00% - -
Кредит Днепр Банк 12,50% - - - 14,00% - 14,50% - - -
Сенс Банк* 12,25% 0,50% - - 12,25% 0,50% 12,00% - 4,00% -
Креди Агриколь Банк 12,00% - - - 12,00% - 10,50% - 1,00% -
Ощадбанк 11,75% 1,00% - - 12,50% 0,50% - - - -
Кредобанк 11,50% - - - 12,50% - - - - -
Правэкс Банк 11,00% - 12,00% - 12,00% - 14,00% - - -
Приватбанк 11,00% - 10,00% - 10,00% - 2,50% - 2,50% -
Райффайзен Банк 8,50% 1,50% - - 8,50% 1,50% 7,50% 1,50% - -
ОТП Банк 6,50% - 6,50% - 10,09% 1,00% 9,79% 1,20% 3,00% -
Пивденный - - - - 13,75% - 13,75% - 3,00% -
Укрсиббанк - - - - 9,50% 1,50% 9,00% 2,00% - -

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 28 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 21.05.2024−03.06.2024.

* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.

Сроки размещения в банке Львов: 3 месяца — 93 дня, 12 месяцев — 367 дней,Укрэксимбанк, Прокредит: 3 месяца-93 дня

Сроки размещения в Сенс Банк: 3 месяца — 99 дней, 12 месяцев — 372 дня

Сроки размещения депозитов в банке Глобус: 3 мес — от 93 дней, 6 мес — от 184 дней, 9 мес — от 275 дней, на 12 мес — от 366 дней

** Банк принимает вклады на сумму от 50 тысяч гривен.

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Максимальные ставки по долларовым депозитам

Банк 12 месяцев 9 месяцев 6 месяцев 3 месяца Бессрочный
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
Аккордбанк 3,00% - - - 2,50% - 2,25% - 0,10% -
КоминБанк* 2,90% - 2,40% - 2,40% - 1,40% - - -
Таскомбанк 2,75% - 2,25% - 2,00% - 1,75% - - -
Банк Львов* 2,50% - 2,25% - 2,25% - 1,75% - 0,01% -
Кредит Днепр Банк
 2,50% - - - 2,00% - 0,80% - - -
Радобанк * 2,50% - 2,50% - 2,50% - 2,25% - - -
Глобус* 2,50% - 2,00% - 1,50% - 0,50% - - -
Универсал Банк 2,10% - - - 1,60% - 0,10% - - -
monobank 2,10% - 1,90% - 1,60% - 0,10% - - -
Прокредит Банк* 2,00% - - - 2,00% - 2,00% - 0,01% -
МТБ Банк 1,95% - 1,95% - 1,90% - 1,70% - - -
Альянс Банк 1,70% - 0,75% - 0,50% - 0,30% - 0,20% -
Восток Банк 1,50% - - - 1,00% - 0,10% - - -
Сенс Банк* 1,50% - - - 1,25% - 1,00% - 0,01% -
Укрэксимбанк* 1,50% - 1,50% - 1,25% - 1,25% - - -
Креди Агриколь Банк
 1,00% - - - 0,75% - 0,50% - 0,01% -
ПУМБ 1,00% - 0,80% - 0,60% - 0,50% - - -
Укргазбанк 1,00% - 1,00% - 0,15% - 0,10% - - -
Идея Банк 0,50% - 0,50% - 0,50% - 0,10% - - -
Кредобанк 0,50% - - - 0,50% - 0,01% - - -
Ощадбанк 0,40% - - - 0,30% - - - - -
А-Банк 0,10% - - - 0,10% - 0,01% - 0,01% -
ОТП Банк 0,01% - 0,01% - 1,50% - 1,50% - 0,01% -
Правэкс Банк 0,01% - 0,01% - 0,01% - 1,00% - 0,01% -
Приватбанк 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,01% -
Райффайзен Банк 0,01% - - - 0,01% - 0,01% - - -
Пивденный - - - - 1,75% - 1,50% - - -
Укрсиббанк - - - - 2,00% - 2,00% - - -

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 28 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 21.05.2024−03.06.2024.

* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.

Сроки размещения в банке Львов: 3 месяца — 93 дня, 12 месяцев — 367 дней,Укрэксимбанк, Прокредит: 3 месяца-93 дня

Сроки размещения в Сенс Банк: 3 месяца — 99 дней, 12 месяцев — 372 дня

Сроки размещения депозитов в банке Глобус: 3 мес — от 93 дней, 6 мес — от 184 дней, 9 мес — от 275 дней, на 12 мес — от 366 дней

Евро

Максимальные ставки по евровкладам

Банк 12 месяцев 9 месяцев 6 месяцев 3 месяца Бессрочный
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
Аккордбанк 2,00% - - - 1,50% - 1,25% - 0,10% -
Глобус* 2,00% - 1,50% - 1,00% - 0,50% - - -
Банк Львов* 1,75% - 1,25% - 1,25% - 0,75% - 0,01% -
Таскомбанк 1,75% - 1,25% - 1,00% - 0,45% - - -
Альянс Банк 1,70% - 0,75% - 0,50% - 0,30% - 0,20% -
Универсал Банк 1,60% - - - 1,10% - 0,10% - - -
monobank 1,60% - 1,40% - 1,10% - 0,10% - - -
КоминБанк* 1,40% - 1,15% - 1,15% - 0,90% - - -
МТБ Банк 1,40% - 1,35% - 1,30% - 1,05% - - -
Радобанк * 1,40% - 1,40% - 1,50% - 1,50% - - -
Прокредит Банк* 1,00% - - - 1,00% - 1,00% - 0,01% -
ПУМБ 0,80% - 0,70% - 0,60% - 0,50% - - -
Укрэксимбанк* 0,70% - 0,70% - 0,40% - 0,40% - - -
Восток Банк 0,50% - - - 0,50% - 0,10% - - -
Креди Агриколь Банк 0,50% - - - 0,30% - 0,20% - - -
Идея Банк 0,40% - 0,40% - 0,40% - 0,10% - - -
Кредобанк 0,20% - - - 0,20% - - - - -
Ощадбанк 0,20% - - - 0,15% - - - - -
А-Банк 0,10% - - - 0,10% - 0,01% - 0,01% -
Кредит Днепр Банк 0,01% - - - 0,60% - 0,60% - - -
ОТП Банк 0,01% - 0,01% - 1,00% - 1,00% - 0,01% -
Правэкс Банк 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,50% - 0,01% -
Приватбанк 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,01% -
Райффайзен Банк 0,01% - - - 0,01% - 0,01% - - -
Сенс Банк* 0,01% - - - 0,01% - 0,01% - 0,01% -
Укргазбанк 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,01% - - -
Пивденный - - - - 1,00% - 0,75% - - -
Укрсиббанк - - - - 1,00% - 1,00% - - -

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 28 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 21.05.2024−03.06.2024.

* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.

Сроки размещения в банке Львов: 3 месяца — 93 дня, 12 месяцев — 367 дней,Укрэксимбанк, Прокредит: 3 месяца-93 дня

Сроки размещения в Сенс Банк: 3 месяца — 99 дней, 12 месяцев — 372 дня

Сроки размещения депозитов в банке Глобус: 3 мес — от 93 дней, 6 мес — от 184 дней, 9 мес — от 275 дней, на 12 мес — от 366 дней

С методикой исследования можно ознакомиться здесь .

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