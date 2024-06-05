Крупные банки продолжают снижать доходность гривневых вкладов. Какие условия предлагают частным клиентам финучреждения с депозитным портфелем физлиц от 2 млрд грн, — в свежем обзоре «Минфина».
Райффайзен, Универсал, ПУМБ и Укрэксим порезали доходность всех вкладов в гривне
За последние две недели ставки по гривневым депозитам снизили 10 банков — участников нашего обзора. Причем, если в начале мая снижения колебались в пределах 0,2−1,5 п.п., сейчас — в пределах от 0,2 п.п. до 2 п.п.
Полугодовые ставки порезали 10 банков, годовые — 8, 3-месячные — 7 финучреждений, меньше всего снижали ставки по вкладам на 9 месяцев (лишь три банка).
Абанк снизил доходность годовых и полугодовых гривневых вкладов на 0,5 п.п. — до 15,35% и 15,25% годовых соответственно.
Так же 0,5 п.п. на 6 и 12 месяцев срезал и Сенс Банк, и теперь платит по обоим видам этих депозитов 12,25% годовых.
Ощадбанк снизил доходность полугодовых вкладов на 0,5 п.п., годовые ставки снизил на 1 п.п. Теперь на этих депозитах клиенты банка могут заработать 12,5% и 11,75% годовых соответственно.
Еще два банка снизили ставки только по вкладам на 3 и 6 месяцев.
ОТП банк отнял от ставок на 3 месяца 1,2 п.п. и платит по ним 9,79% годовых. Доходность полугодовых депозитов «похудела» на 1 п.п. — до 10,09% годовых.
Укрсиббанк срезал доходность вкладов на 3 месяца сразу на 2 п.п. — до 9% годовых, а полугодовых — на 1,5 п.п. — до 9,5% годовых.
Остальные снижали ставки по всем гривневым срочным вкладам.
Райффайзен Банк снизил доходность вкладов на 3, 6 и 12 месяцев на 1,5 п.п. Теперь самая маленькая ставка здесь — по вкладам на 3 месяца — 7,5% годовых.
Универсал Банк порезал доходность вкладов на 3 месяца на 0,5 п.п. Теперь клиенты банка на таких вкладах зарабатывают меньше — 14,5% годовых. Столько же по этим срочным вкладам после пересмотра депозитных ставок платит и monobank, который отнял от всех вкладов по 0,5 п.п.
ПУМБ больше всего уменьшил доходность 3-месячных вкладов: на 2 п.п., остальные уменьшились на 1 п.п. Теперь по вкладам на все сроки банк платит 13% годовых.
Самые маленькие снижения на этот раз проводил Укрэксимбанк. Доходность вкладов на 9 и 12 месяцев уменьшилась на 0,2 п.п. — до 13,5% годовых. Более существенно снижена доходность по вкладам на 3 и 6 месяцев: на 0,5 п.п. — до 13,45% годовых и на 0,95 п.п. — до 13% годовых соответственно.
Самую высокую доходность по вкладам на 3 месяца среди крупных банков сейчас предлагает Радабанк (17% годовых). На полгода самые лучшие условия сразу у трех банков, которые по этим срочным вкладам платят 15,5% годовых: Глобус, КоминБанк и Таскомбанк. Самые лучшие условия по вкладам на 9 месяцев предлагает банк Глобус — 15,75% годовых.
Каталог «Минфина» — лучший способ подобрать оптимальный депозит и получить БОНУС к ставке!
Максимальные ставки по гривневым депозитам
|Банк
|12 месяцев
|9 месяцев
|6 месяцев
|3 месяца
|Бессрочный
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Глобус*
|16,00%
|-
|15,75%
|-
|15,50%
|-
|15,00%
|-
|-
|-
|КоминБанк*
|15,75%
|-
|15,50%
|-
|15,50%
|-
|15,25%
|-
|-
|-
|Таскомбанк
|15,50%
|-
|15,50%
|-
|15,50%
|-
|15,50%
|-
|4,00%
|-
|А-Банк
|15,35%
|0,50%
|-
|-
|15,25%
|0,50%
|15,00%
|-
|0,01%
|-
|Идея Банк
|15,25%
|-
|15,25%
|-
|15,00%
|-
|-
|-
|-
|-
|Универсал Банк
|15,00%
|0,50%
|-
|-
|14,70%
|0,50%
|14,50%
|0,50%
|-
|-
|monobank
|15,00%
|0,50%
|14,90%
|0,50%
|14,70%
|0,50%
|14,50%
|0,50%
|-
|-
|Банк Львов*
|14,50%
|-
|14,50%
|-
|15,00%
|-
|14,50%
|-
|5,00%
|-
|Аккордбанк
|14,00%
|-
|-
|-
|15,00%
|-
|15,50%
|-
|5,00%
|-
|Прокредит Банк*
|14,00%
|-
|-
|-
|15,00%
|-
|15,00%
|-
|5,00%
|-
|Альянс Банк
|13,50%
|-
|14,00%
|-
|14,50%
|-
|15,00%
|-
|6,00%
|-
|Восток Банк
|13,50%
|-
|-
|-
|13,50%
|-
|13,00%
|-
|-
|-
|МТБ Банк
|13,50%
|-
|13,70%
|-
|14,00%
|-
|14,60%
|-
|-
|-
|Укргазбанк
|13,50%
|-
|13,50%
|-
|12,50%
|-
|4,50%
|-
|-
|-
|Укрэксимбанк*
|13,50%
|0,20%
|13,50%
|0,20%
|13,00%
|0,95%
|13,45%
|0,50%
|-
|-
|Радабанк *
|13,50%
|-
|13,50%
|-
|15,50%
|-
|17,00%
|-
|-
|-
|ПУМБ
|13,00%
|1,00%
|13,00%
|1,00%
|13,00%
|1,00%
|13,00%
|2,00%
|-
|-
|Кредит Днепр Банк
|12,50%
|-
|-
|-
|14,00%
|-
|14,50%
|-
|-
|-
|Сенс Банк*
|12,25%
|0,50%
|-
|-
|12,25%
|0,50%
|12,00%
|-
|4,00%
|-
|Креди Агриколь Банк
|12,00%
|-
|-
|-
|12,00%
|-
|10,50%
|-
|1,00%
|-
|Ощадбанк
|11,75%
|1,00%
|-
|-
|12,50%
|0,50%
|-
|-
|-
|-
|Кредобанк
|11,50%
|-
|-
|-
|12,50%
|-
|-
|-
|-
|-
|Правэкс Банк
|11,00%
|-
|12,00%
|-
|12,00%
|-
|14,00%
|-
|-
|-
|Приватбанк
|11,00%
|-
|10,00%
|-
|10,00%
|-
|2,50%
|-
|2,50%
|-
|Райффайзен Банк
|8,50%
|1,50%
|-
|-
|8,50%
|1,50%
|7,50%
|1,50%
|-
|-
|ОТП Банк
|6,50%
|-
|6,50%
|-
|10,09%
|1,00%
|9,79%
|1,20%
|3,00%
|-
|Пивденный
|-
|-
|-
|-
|13,75%
|-
|13,75%
|-
|3,00%
|-
|Укрсиббанк
|-
|-
|-
|-
|9,50%
|1,50%
|9,00%
|2,00%
|-
|-
В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 28 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 21.05.2024−03.06.2024.
* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.
Сроки размещения в банке Львов: 3 месяца — 93 дня, 12 месяцев — 367 дней,Укрэксимбанк, Прокредит: 3 месяца-93 дня
Сроки размещения в Сенс Банк: 3 месяца — 99 дней, 12 месяцев — 372 дня
Сроки размещения депозитов в банке Глобус: 3 мес — от 93 дней, 6 мес — от 184 дней, 9 мес — от 275 дней, на 12 мес — от 366 дней
** Банк принимает вклады на сумму от 50 тысяч гривен.
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Максимальные ставки по долларовым депозитам
|Банк
|12 месяцев
|9 месяцев
|6 месяцев
|3 месяца
|Бессрочный
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Аккордбанк
|3,00%
|-
|-
|-
|2,50%
|-
|2,25%
|-
|0,10%
|-
|КоминБанк*
|2,90%
|-
|2,40%
|-
|2,40%
|-
|1,40%
|-
|-
|-
|Таскомбанк
|2,75%
|-
|2,25%
|-
|2,00%
|-
|1,75%
|-
|-
|-
|Банк Львов*
|2,50%
|-
|2,25%
|-
|2,25%
|-
|1,75%
|-
|0,01%
|-
|2,50%
|-
|-
|-
|2,00%
|-
|0,80%
|-
|-
|-
|Радобанк *
|2,50%
|-
|2,50%
|-
|2,50%
|-
|2,25%
|-
|-
|-
|Глобус*
|2,50%
|-
|2,00%
|-
|1,50%
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|Универсал Банк
|2,10%
|-
|-
|-
|1,60%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|monobank
|2,10%
|-
|1,90%
|-
|1,60%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Прокредит Банк*
|2,00%
|-
|-
|-
|2,00%
|-
|2,00%
|-
|0,01%
|-
|МТБ Банк
|1,95%
|-
|1,95%
|-
|1,90%
|-
|1,70%
|-
|-
|-
|Альянс Банк
|1,70%
|-
|0,75%
|-
|0,50%
|-
|0,30%
|-
|0,20%
|-
|Восток Банк
|1,50%
|-
|-
|-
|1,00%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Сенс Банк*
|1,50%
|-
|-
|-
|1,25%
|-
|1,00%
|-
|0,01%
|-
|Укрэксимбанк*
|1,50%
|-
|1,50%
|-
|1,25%
|-
|1,25%
|-
|-
|-
|1,00%
|-
|-
|-
|0,75%
|-
|0,50%
|-
|0,01%
|-
|ПУМБ
|1,00%
|-
|0,80%
|-
|0,60%
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|Укргазбанк
|1,00%
|-
|1,00%
|-
|0,15%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Идея Банк
|0,50%
|-
|0,50%
|-
|0,50%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Кредобанк
|0,50%
|-
|-
|-
|0,50%
|-
|0,01%
|-
|-
|-
|Ощадбанк
|0,40%
|-
|-
|-
|0,30%
|-
|-
|-
|-
|-
|А-Банк
|0,10%
|-
|-
|-
|0,10%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|ОТП Банк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|1,50%
|-
|1,50%
|-
|0,01%
|-
|Правэкс Банк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|1,00%
|-
|0,01%
|-
|Приватбанк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|Райффайзен Банк
|0,01%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|-
|-
|Пивденный
|-
|-
|-
|-
|1,75%
|-
|1,50%
|-
|-
|-
|Укрсиббанк
|-
|-
|-
|-
|2,00%
|-
|2,00%
|-
|-
|-
В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 28 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 21.05.2024−03.06.2024.
* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.
Сроки размещения в банке Львов: 3 месяца — 93 дня, 12 месяцев — 367 дней,Укрэксимбанк, Прокредит: 3 месяца-93 дня
Сроки размещения в Сенс Банк: 3 месяца — 99 дней, 12 месяцев — 372 дня
Сроки размещения депозитов в банке Глобус: 3 мес — от 93 дней, 6 мес — от 184 дней, 9 мес — от 275 дней, на 12 мес — от 366 дней
Евро
Максимальные ставки по евровкладам
|Банк
|12 месяцев
|9 месяцев
|6 месяцев
|3 месяца
|Бессрочный
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Аккордбанк
|2,00%
|-
|-
|-
|1,50%
|-
|1,25%
|-
|0,10%
|-
|Глобус*
|2,00%
|-
|1,50%
|-
|1,00%
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|Банк Львов*
|1,75%
|-
|1,25%
|-
|1,25%
|-
|0,75%
|-
|0,01%
|-
|Таскомбанк
|1,75%
|-
|1,25%
|-
|1,00%
|-
|0,45%
|-
|-
|-
|Альянс Банк
|1,70%
|-
|0,75%
|-
|0,50%
|-
|0,30%
|-
|0,20%
|-
|Универсал Банк
|1,60%
|-
|-
|-
|1,10%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|monobank
|1,60%
|-
|1,40%
|-
|1,10%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|КоминБанк*
|1,40%
|-
|1,15%
|-
|1,15%
|-
|0,90%
|-
|-
|-
|МТБ Банк
|1,40%
|-
|1,35%
|-
|1,30%
|-
|1,05%
|-
|-
|-
|Радобанк *
|1,40%
|-
|1,40%
|-
|1,50%
|-
|1,50%
|-
|-
|-
|Прокредит Банк*
|1,00%
|-
|-
|-
|1,00%
|-
|1,00%
|-
|0,01%
|-
|ПУМБ
|0,80%
|-
|0,70%
|-
|0,60%
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|Укрэксимбанк*
|0,70%
|-
|0,70%
|-
|0,40%
|-
|0,40%
|-
|-
|-
|Восток Банк
|0,50%
|-
|-
|-
|0,50%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Креди Агриколь Банк
|0,50%
|-
|-
|-
|0,30%
|-
|0,20%
|-
|-
|-
|Идея Банк
|0,40%
|-
|0,40%
|-
|0,40%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Кредобанк
|0,20%
|-
|-
|-
|0,20%
|-
|-
|-
|-
|-
|Ощадбанк
|0,20%
|-
|-
|-
|0,15%
|-
|-
|-
|-
|-
|А-Банк
|0,10%
|-
|-
|-
|0,10%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|Кредит Днепр Банк
|0,01%
|-
|-
|-
|0,60%
|-
|0,60%
|-
|-
|-
|ОТП Банк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|1,00%
|-
|1,00%
|-
|0,01%
|-
|Правэкс Банк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,50%
|-
|0,01%
|-
|Приватбанк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|Райффайзен Банк
|0,01%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|-
|-
|Сенс Банк*
|0,01%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|Укргазбанк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|-
|-
|Пивденный
|-
|-
|-
|-
|1,00%
|-
|0,75%
|-
|-
|-
|Укрсиббанк
|-
|-
|-
|-
|1,00%
|-
|1,00%
|-
|-
|-
В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 28 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 21.05.2024−03.06.2024.
* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.
Сроки размещения в банке Львов: 3 месяца — 93 дня, 12 месяцев — 367 дней,Укрэксимбанк, Прокредит: 3 месяца-93 дня
Сроки размещения в Сенс Банк: 3 месяца — 99 дней, 12 месяцев — 372 дня
Сроки размещения депозитов в банке Глобус: 3 мес — от 93 дней, 6 мес — от 184 дней, 9 мес — от 275 дней, на 12 мес — от 366 дней
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