Райффайзен, Универсал, ПУМБ и Укрэксим порезали доходность всех вкладов в гривне

Крупные банки продолжают снижать доходность гривневых вкладов. Какие условия предлагают частным клиентам финучреждения с депозитным портфелем физлиц от 2 млрд грн, — в свежем обзоре «Минфина».

За последние две недели ставки по гривневым депозитам снизили 10 банков — участников нашего обзора. Причем, если в начале мая снижения колебались в пределах 0,2−1,5 п.п., сейчас — в пределах от 0,2 п.п. до 2 п.п.

Полугодовые ставки порезали 10 банков, годовые — 8, 3-месячные — 7 финучреждений, меньше всего снижали ставки по вкладам на 9 месяцев (лишь три банка).

Абанк снизил доходность годовых и полугодовых гривневых вкладов на 0,5 п.п. — до 15,35% и 15,25% годовых соответственно.

Так же 0,5 п.п. на 6 и 12 месяцев срезал и Сенс Банк, и теперь платит по обоим видам этих депозитов 12,25% годовых.

Ощадбанк снизил доходность полугодовых вкладов на 0,5 п.п., годовые ставки снизил на 1 п.п. Теперь на этих депозитах клиенты банка могут заработать 12,5% и 11,75% годовых соответственно.

Еще два банка снизили ставки только по вкладам на 3 и 6 месяцев.

ОТП банк отнял от ставок на 3 месяца 1,2 п.п. и платит по ним 9,79% годовых. Доходность полугодовых депозитов «похудела» на 1 п.п. — до 10,09% годовых.

Укрсиббанк срезал доходность вкладов на 3 месяца сразу на 2 п.п. — до 9% годовых, а полугодовых — на 1,5 п.п. — до 9,5% годовых.

Остальные снижали ставки по всем гривневым срочным вкладам.

Райффайзен Банк снизил доходность вкладов на 3, 6 и 12 месяцев на 1,5 п.п. Теперь самая маленькая ставка здесь — по вкладам на 3 месяца — 7,5% годовых.

Универсал Банк порезал доходность вкладов на 3 месяца на 0,5 п.п. Теперь клиенты банка на таких вкладах зарабатывают меньше — 14,5% годовых. Столько же по этим срочным вкладам после пересмотра депозитных ставок платит и monobank, который отнял от всех вкладов по 0,5 п.п.

ПУМБ больше всего уменьшил доходность 3-месячных вкладов: на 2 п.п., остальные уменьшились на 1 п.п. Теперь по вкладам на все сроки банк платит 13% годовых.

Самые маленькие снижения на этот раз проводил Укрэксимбанк. Доходность вкладов на 9 и 12 месяцев уменьшилась на 0,2 п.п. — до 13,5% годовых. Более существенно снижена доходность по вкладам на 3 и 6 месяцев: на 0,5 п.п. — до 13,45% годовых и на 0,95 п.п. — до 13% годовых соответственно.

Самую высокую доходность по вкладам на 3 месяца среди крупных банков сейчас предлагает Радабанк (17% годовых). На полгода самые лучшие условия сразу у трех банков, которые по этим срочным вкладам платят 15,5% годовых: Глобус, КоминБанк и Таскомбанк. Самые лучшие условия по вкладам на 9 месяцев предлагает банк Глобус — 15,75% годовых.

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Максимальные ставки по гривневым депозитам

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 28 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 21.05.2024−03.06.2024.

* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.

Сроки размещения в банке Львов: 3 месяца — 93 дня, 12 месяцев — 367 дней,Укрэксимбанк, Прокредит: 3 месяца-93 дня

Сроки размещения в Сенс Банк: 3 месяца — 99 дней, 12 месяцев — 372 дня

Сроки размещения депозитов в банке Глобус: 3 мес — от 93 дней, 6 мес — от 184 дней, 9 мес — от 275 дней, на 12 мес — от 366 дней

** Банк принимает вклады на сумму от 50 тысяч гривен.

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Доллар США

Максимальные ставки по долларовым депозитам

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 28 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 21.05.2024−03.06.2024.

* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.

Сроки размещения в банке Львов: 3 месяца — 93 дня, 12 месяцев — 367 дней,Укрэксимбанк, Прокредит: 3 месяца-93 дня

Сроки размещения в Сенс Банк: 3 месяца — 99 дней, 12 месяцев — 372 дня

Сроки размещения депозитов в банке Глобус: 3 мес — от 93 дней, 6 мес — от 184 дней, 9 мес — от 275 дней, на 12 мес — от 366 дней

Максимальные ставки по евровкладам

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 28 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 21.05.2024−03.06.2024.

* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.

Сроки размещения в банке Львов: 3 месяца — 93 дня, 12 месяцев — 367 дней,Укрэксимбанк, Прокредит: 3 месяца-93 дня

Сроки размещения в Сенс Банк: 3 месяца — 99 дней, 12 месяцев — 372 дня

Сроки размещения депозитов в банке Глобус: 3 мес — от 93 дней, 6 мес — от 184 дней, 9 мес — от 275 дней, на 12 мес — от 366 дней

С методикой исследования можно ознакомиться здесь .