Максимальная доходность депозита в гривне — 17,5% годовых: можно ли заработать больше в июне

В конце мая на депозитном рынке царило оживление: крупные банки активно пересматривали ставки по вкладам — как в гривне, так и в СКВ. Но тенденции были разнонаправленными: финансисты корректировали доходность депозитов, в зависимости от своих текущих задач. Каких депозитных предложений ожидать владельцам гривны в июне, «Минфин» расскажет в свежем обзоре.

Прошедший месяц на депозитном рынке прошел оживленно, но без резких изменений, — так ситуацию охарактеризовали большинство опрошенных нами финансистов.

«В мае депозитный рынок оставался достаточно активным. Банки и дальше конкурировали за гривневые ресурсы населения, одновременно постепенно смещая акцент с исключительно краткосрочных депозитов на более сбалансированные предложения по разным срокам размещения.

Учитывая стабильные ожидания по учетной ставке НБУ и потребность в привлечении новых средств, наш банк пересмотрел условия по срочным депозитам в гривне на сроки от 3 до 12 месяцев", — рассказал «Минфину» Николай Онищенко, заместитель Председателя Правления AO «БАНК КД» (бывший Клиринговый Дом).

По словам Дмитрия Замотаева, директора департамента розничного бизнеса Глобус Банка, финучреждения в основном сохраняли действующие условия по вкладам, а конкуренция за вкладчика переместилась в плоскость бонусных и акционных программ.

«В среднем на рынке ставки по гривневым депозитам, в зависимости от срока размещения, находились в пределах 13−14,5% годовых. В то же время по отдельным программам, учитывая бонусы и акционные предложения для новых клиентов, максимальная доходность могла достигать 17,5% годовых», — говорит он.

Среди основных факторов стабилизации ставок Сергей Новошицкий, директор по розничному бизнесу и дистрибуции, член правления банка «Пивденный», назвал:

апрельское решение НБУ о сохранении учетной ставки на текущем уровне и пересмотр прогноза ее траектории, который не предусматривает изменений до ІІ квартала 2027 года;

сохранение достаточного уровня ликвидности банковской системы.

«В то же время банки продолжают конкурировать за вкладчика не только из-за ставки, но и с помощью цифровых сервисов, программ лояльности и специальных депозитных предложений», — добавил банкир.

Новый ориентир от НБУ: какие прогнозы дают банкиры

Одним из главных критериев для определения собственной депозитной политики для банков остается ключевая ставка и доходность депозитных сертификатов НБУ.

Очередной сигнал финансисты получат уже через несколько недель: свое решение по ставке Нацбанк объявит 18 июня. Большинство опрошенных банкиров прогнозируют, что регулятор оставит ее на текущем уровне (15% годовых). Именно такое решение было принято по результатам двух последних заседаний Правления по вопросам монетарной политики Нацбанка.

«Мы ожидаем, что НБУ сохранит учетную ставку на уровне 15%. Инфляция остается повышенной, поэтому оснований для снижения ставки сейчас нет», — прогнозирует Ирина Стрепетова, начальник управления депозитных продуктов Сенс Банка.

Дмитрий Замотаев из Глобус Банка называет несколько причин для сохранения учетной ставки на текущем уровне: во-первых, текущая монетарная политика уже достаточно сдержанная, чтобы поддерживать интерес к гривневым инструментам и не создавать лишнего давления на валютный рынок. Во-вторых, депозитные ставки в национальной валюте остаются на уровне, который дает вкладчикам понятный доход и помогает удерживать сбережения именно в гривне.

«Поэтому самый вероятный сценарий — это сохранение статус-кво. НБУ, по нашему мнению, будет внимательно следить за инфляцией, курсовой ситуацией, спросом на валюту и поступлением международной финансовой поддержки. Но если не будет существенного ухудшения этих параметров, оснований для изменения учетной ставки в июне немного», — заключает он.

Впрочем, некоторые банкиры не исключают возможности дальнейшего усиления монетарной политики.

«По нашему мнению, на заседании 18 июня будут рассматриваться два возможных сценария: сохранение учетной ставки на уровне 15%, или ее повышение на 0,5 п.п. — до 15,5%.

Регулятор продолжает соблюдать осторожный подход к монетарной политике, учитывая сохранение инфляционных рисков и высокий уровень неопределенности, связанной прежде всего с факторами безопасности и геополитики. Наш базовый сценарий предполагает сохранение учетной ставки в июне на уровне 15%. Однако видим, что проинфляционные риски преобладают, а поэтому вероятность повышения ставки полностью отбрасывать не можем.

В случае реализации таких рисков и ухудшения динамики инфляции или инфляционных ожиданий, НБУ, по нашему мнению, может пойти на усиление монетарной политики. Такой шаг будет нести, скорее, превентивный характер и будет направлен на избежание разбалансирования инфляционных ожиданий и поддержание привлекательности гривны", — пояснил «Минфину» Сергей Новошицкий из банка «Пивденный».

Какую доходность увидим в июне

Если НБУ оставит ключевую ставку без изменений, резкие изменения не будут происходить и на депозитном рынке.

«Средние ставки по депозитам будут оставаться почти неизменными. Скорее всего, они и дальше будут находиться в пределах 13−14,5% годовых, в зависимости от срока размещения средств.

Главная интрига июня — не просмотр средних ставок, а периодичность и активность бонусных программ. То есть банки могут время от времени усиливать отдельные предложения: предлагать надбавки для новых вкладчиков, повышать доходность по определенным срокам или делать специальные условия для онлайн-размещения средств.

Больше всего внимания, по нашему мнению, и дальше будут привлекать депозиты на 6−9 месяцев, а также вклады сроком на 1 год. Особо интересными остаются полугодовые депозиты. Они дают вкладчику баланс между доходностью и гибкостью: средства не «замораживаются» на слишком долгий период, а уже через 6 месяцев клиент может либо забрать вклад с процентами, либо переоформить его на новых условиях", — считает Дмитрий Замотаев.

Николай Онищенко прогнозирует штиль на депозитном рынке в ближайшие месяцы.

«В то же время точечные корректировки ставок возможны ближе к осени — в зависимости от макроэкономической ситуации, решений регулятора и потребностей банков в срочном фондировании. Самыми ощутимыми такие изменения могут быть для средних и более длительных сроков размещения — в частности, от 6 до 12 месяцев. Именно эти сроки важны как для клиентов, желающих зафиксировать доходность на комфортный период, так и для банков, стремящихся формировать более стабильную ресурсную базу», — уточняет он.

А вот в случае повышения учетной ставки НБУ, можно ожидать незначительную коррекцию ставок по депозитам на 1−3−6 месяцев в сторону увеличения, считает Сергей Новошицкий из банка «Пивденный».

«Краткосрочные депозиты скорее реагируют на изменения, поскольку они больше всего привязаны к текущей стоимости средств на рынке и позволяют банкам конкурировать за ресурс без фиксации ставок на длительный период», — объясняет финансист.

Аналогичное мнение высказала и Ирина Стрепетова из Сенс Банка: «В июне ставки по гривневым депозитам, вероятнее всего, существенно не изменятся. Если изменения будут, то прежде всего по вкладам на 3−6 месяцев, поскольку это самые популярные сроки среди вкладчиков и именно в этом сегменте банки наиболее активно конкурируют за средства клиентов».

При каких условиях гривневый депозит будет оставаться привлекательным

На привлекательность гривневого депозита, как инструмента сохранения сбережений, будет влиять не только инфляция, но и курс гривны. Поэтому Минфин попросил рассчитать, при каких условиях вклад в нацвалюте останется интересным.

Гривневые депозиты будут сохранять практическую привлекательность при условии, что не будет резкого курсового скачка и чрезмерного ускорения инфляции. Для вкладов на 6 месяцев важным ориентиром можно считать курс доллара выше 46,5−47 грн/$. Для годовых депозитов — примерно 49−50 грн/$. Если курс будет оставаться ниже этих уровней, а годовая инфляция будет находиться ориентировочно в пределах 11−13,5%, гривневый вклад может не только частично компенсировать рост цен, но и обеспечить вкладчику реальный чистый доход.

Конечно, депозит не следует воспринимать, как инструмент быстрого заработка. Его главная функция сегодня — это защита покупательной способности средств. Но при благоприятном сочетании ставки, курсовой стабильности и умеренной инфляции чистый доход вкладчика потенциально может составлять до 4% от суммы размещения", — провел расчеты для «Минфина» Дмитрий Замотаев.

Как изменились депозитные ставки в крупных банках за последние 2 недели

Вклады в гривне:

Прокредит Банк повысил доходность депозитов на 12 месяцев сразу на 2,5 п.п. и теперь платит по ним 15,5% годовых. Столько же можно теперь заработать в этом банке и на 6-месячных вкладах после повышения ставки на 0,5 п.п.

КоминБанк увеличил ставку по депозитам на 1 год на 4,4 п.п. — до 15% годовых, доходность вкладов на 9 месяцев выросла здесь на 0,5 п.п. — до 16,5% годовых.

Альянс Банк урезал ставку депозитов на 6 и 3 месяца на 0,05 п.п. Теперь его частные клиенты зарабатывают на таких вкладах 14,95% годовых.

Кредит Днепр Банк увеличил проценты по гривневым вкладам на 6 месяцев на 0,5 п.п. — до 17% годовых.

ПУМБ снизил заработки своих частных клиентов на 3-месячных депозитах на 2 п.п. — до 13% годовых.

Укргазбанк добавил к ставке по 3-месячным депозитам 3,5 п.п. и теперь предлагает своим частным клиентам по таким вкладам 15% годовых.

Укрсиббанк снизил доходность вкладов в нацвалюте на 6 и 3 месяца на 1,5 п.п. и теперь платит по ним 9,5% годовых и 9% годовых соответственно.

Депозиты в долларе:

Радабанк урезал доходность всей линейки депозитов в долларе на 0,1 п.п.: на годовом вкладе теперь здесь можно заработать 2,15% годовых, на 9 месяцев — 2% годовых, на 6 месяцев — 1,9% годовых, на 3 месяца — 1,65% годовых.

Укрсиббанк увеличил ставку по вкладам на 1 год на 0,2 п.п. — до 1,2% годовых. Зато доходность на другие сроки стала меньше: на 9-месячных вкладах частные клиенты теперь зарабатывают здесь 0,85% годовых после снижения ставки на 0,15 п.п., на 6-месячных — 0,75% годовых после снижения ставки на 0,25 п.п., на 3-месячных — 0,6% годовых после 0,6% годовых.

Правэкс Банк снизил доходность вкладов на 3 месяца на 0,25 п.п. — до 0,5% годовых.

Депозиты в евро:

Радабанк снизил заработки своих частных клиентов на евровкладах на 0,1 п.п. и теперь платит: по депозитам на 12 месяцев 1,4% годовых, на 9 месяцев — 1,25% годовых, на 6 месяцев — 1,15% годовых, на 3 месяца — 0,9% годовых.

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Максимальные ставки по гривневым депозитам

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 30 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 19.05.2026−02.06.2026.

*В Кредит Днепр Банке действует акция, предусматривающая начисление повышенной ставки для пользователей, которые воспользуются соответствующим промокодом и выполнят установленные банком требования. Подробная информация размещена на сайте банка.

* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.

Сроки размещения в банке Львов: 3 месяца — 93 дня, 12 месяцев — 367 дней,Укрэксимбанк, Прокредит: 3 месяца-93 дня

Сроки размещения в Сенс Банк: 3 месяца — 99 дней, 12 месяцев — 372 дня

Срок размещения в Радабанк: 12 месяцев — 370 дней

Сроки размещения депозитов в банке Глобус: 3 мес — от 93 дней, 6 мес — от 184 дней, 9 мес — от 275 дней, на 12 мес — от 366 дней

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Максимальные ставки по долларовым депозитам

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 30 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 19.05.2026−02.06.2026.

*В Кредит Днепр Банке действует акция, предусматривающая начисление повышенной ставки для пользователей, которые воспользуются соответствующим промокодом и выполнят установленные банком требования. Подробная информация размещена на сайте банка.

* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.

Сроки размещения в банке Львов: 3 месяца — 93 дня, 12 месяцев — 367 дней,Укрэксимбанк, Прокредит: 3 месяца-93 дня

Сроки размещения в Сенс Банк: 3 месяца — 99 дней, 12 месяцев — 372 дня

Срок размещения в Радабанк: 12 месяцев — 370 дней

Сроки размещения депозитов в банке Глобус: 3 мес — от 93 дней, 6 мес — от 184 дней, 9 мес — от 275 дней, на 12 мес — от 366 дней

Максимальные ставки по евровкладам

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 30 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 19.05.2026−02.06.2026.

*В Кредит Днепр Банке действует акция, предусматривающая начисление повышенной ставки для пользователей, которые воспользуются соответствующим промокодом и выполнят установленные банком требования. Подробная информация размещена на сайте банка.

* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.

Сроки размещения в банке Львов: 3 месяца — 93 дня, 12 месяцев — 367 дней,Укрэксимбанк, Прокредит: 3 месяца-93 дня

Сроки размещения в Сенс Банк: 3 месяца — 99 дней, 12 месяцев — 372 дня

Срок размещения в Радабанк: 12 месяцев — 370 дней

Сроки размещения депозитов в банке Глобус: 3 мес — от 93 дней, 6 мес — от 184 дней, 9 мес — от 275 дней, на 12 мес — от 366 дней

С методикой исследования можно ознакомиться здесь.