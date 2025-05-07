Сколько нужно положить на депозит, чтобы «ощутить» доход от размещения средств

Ставки по гривневым вкладам для физлиц выросли. Средняя доходность, в зависимости от срока вклада, составляет 13−14,5% годовых. Позволяют ли такие ставки компенсировать инфляцию, рассказал в колонке для ЭП директор департамента розничного бизнеса Глобус банка Дмитрий Замотаев. «Минфин» выбрал главное.

Граждан больше всего беспокоит вопрос, какой доход они получат, в зависимости от суммы, срока вклада и средних процентов по депозиту, в соответствии с выбранным сроком.

При размещении 10 тыс. грн на три месяца под 13% годовых (месячная ставка — 1,08%, совокупная ставка за период вклада — 3,25%) сумма дохода за весь срок размещения депозита составит 325 грн. Учитывая налоги (74,75 грн), чистый доход составит 250,25 грн.

При размещении 10 тыс. грн на шесть месяцев под 14,5% годовых (месячная ставка — 1,21%, совокупная ставка за период вклада — 7,25%) сумма дохода за весь срок — 725 грн. Учитывая налоги (166,75 грн), чистый доход составит 558,25 грн.

При размещении 10 тыс. грн на девять месяцев под 14,5% годовых (месячная ставка — 1,21%, совокупная ставка за период вклада — 10,875%) сумма дохода за весь срок — 1 087,5 грн. Учитывая налоги (250,13 грн), чистый доход составит 837,3 грн.

При размещении 10 тыс. грн на год под 13,5% годовых (месячная ставка — 1,12%, ставка за период вклада — 13,5%) сумма дохода за весь срок — 1 350 грн. Учитывая налоговые взыскания (310,5 грн), чистый доход составит 1 039,5 грн.

На мой взгляд, ближайшие три месяца, учитывая ожидаемую доходность, самыми выгодными для вкладчиков станут депозиты сроком шесть-девять месяцев. При этом банки готовят специальные бонусные предложения для новых вкладчиков, которые могут добавить в среднем от 0,5 п.п. до 1,5 п.п. к выбранному вкладу.

Как правильно использовать гривневые вклады, чтобы не только сохранить наличные средства от обесценения, но и получить пассивную прибыль?

При выборе депозитной программы следует полагаться на объем свободных средств и личные планы, во избежание необходимости досрочного расторжения депозитного договора. Не следует размещать на один депозит все средства. Часть денег можно разместить на ультракоротком вкладе, другую — на долгосрочном. Оптимальным следует считать размещение до 50% от имеющихся средств.

Для клиентов, планирующих использовать депозит для временного и безопасного удержания средств под надежной банковской защитой, оптимальными будут ультракороткие вклады (например, если гражданин должен ненадолго сменить место жительства). Вклады на три-шесть месяцев будут максимально безопасными и гарантируют сохранение покупательной способности денег.

Чтобы «ощутить» доход от размещения средств, оптимальная сумма должна составлять более 10 тыс. грн, а срок вклада должен превышать шесть месяцев. Самые большие средние ставки по гривневым вкладам предлагаются на вклады на шесть-девять месяцев. Учитывая акционные предложения и стартовые бонусы, они могут быть выше задекларированных банками в среднем на 0,5−1,5 п.п.

При выборе депозитной программы и в зависимости от потребностей, клиентам следует обратить внимание на следующие нюансы: возможность пополнения вклада; возможность ежемесячного снятия начисленных процентов; автоматическая пролонгация вклада после его завершения; штрафные санкции за досрочное расторжение депозитного соглашения.

Клиент может выбрать вклад с теми условиями, которые больше всего совпадают с его личными планами. Депозитные условия должны быть комфортными для вкладчика.

Для более точного расчета полученного дохода от размещения средств следует воспользоваться депозитным калькулятором на сайте выбранного финансового учреждения.

Гривневые вклады не стоит воспринимать, как «золотую жилу», это далеко от истины. Граждане часто теряются в собственных ожиданиях дохода, реагируя на ставки, которые всегда подаются в годовом измерении, а реклама сплошь и рядом — лишь яркая «вспышка» для привлечения внимания. Холодный ум и четкий расчет не помешают тем, кто заинтересован сохранить то, что имеет.

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Гривневые депозиты являются самым понятным и выгодным механизмом для сохранения средств, особенно когда речь идет об относительно незначительных суммах. В то же время, учитывая улучшение экономики, мы предполагаем, что во втором полугодии ставки по гривневым вкладам будут постепенно снижаться до уровня первой половины 2024 года.