Почему бизнес вкладывается в депозиты и ОВГЗ

Правительство ожидает инвестиций из-за рубежа, вместо того, чтобы стимулировать украинский бизнес и внутренние инвестиции. Какие сценарии развития событий можно получить после войны рассказал руководитель аналитического департамента Concorde Capital Александр Паращий. «Минфин» выбрал главное.

Пока наше правительство сидит и ждет иностранных инвестиций, которые почему-то не идут, украинский бизнес своим поведением намекает, что «инвестировать не ко времени».

Украинский бизнес просто накапливает средства: то ли для инвестирования, когда риски исчезнут, то ли для того, чтобы потом вывести их в менее рисковые юрисдикции, как только Нацбанк отменит ограничения на движение капитала.

Но как бы то ни было, активно инвестировать никто пока не собирается. А если не собирается инвестировать родной украинский бизнес, то чего вы ждете от иностранных инвесторов?

Что показывают цифры

Вот вам статистика по изменению чистой кредитной нагрузки (чистого долга) украинского бизнеса, по данным украинских банков. За три последних года (2022−2024) местный бизнес уменьшил чистый долг (то есть увеличил свои ликвидные средства/депозиты и уменьшил свои долги перед украинскими банками) примерно на 21 миллиард долларов (Смотря как считать — потому что курс у нас сильно прыгает — выходит от 20.5 до 22.1 млрд долларов).

Это включает:

Изменение бизнес-кредитов. Кредиты бизнеса уменьшились на 2.0−2.8 млрд долларов (в зависимости от того, как считать).

Изменение депозитов бизнеса. Депозиты увеличились на 16.0−17.7 млрд долларов (смотря как считать).

Изменение вложений бизнеса в ОВГЗ (рост где-то на 2.4 млрд долларов).

Можно интерпретировать этот делевердж на 21 миллиард долларов как неиспользованный потенциал инвестирования украинского бизнеса. Эта сумма — это вдвое больше, чем прямые иностранные инвестиции в успешный год украинской истории. И это в три раза больше, чем иностранные инвестиции за последние три года.

А можно это интерпретировать как вызов украинской экономике. Ибо сценариев развития ситуации после окончания большой войны (мы ведь все надеемся, что эта война рано или поздно закончится) много.

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Как могут развиваться события

Попробуем очертить два радикальных сценария.

1. Если государство продолжит доить, общипывать, обилечивать и разным образом кошмарить бизнес, то будет отток валюты из страны на 15+ млрд долларов, как только будут сняты ограничения.

Такой отток не компенсируют никакие частные иностранные инвестиции, да и не будет никаких иностранных инвестиций, потому что сторонние иностранцы не наивнее местного бизнеса.

В результате, будут значительные оттоки по платежному балансу и банковской системе, болезненная девальвация гривны и деградация экономики. А наш бизнес будет активно вкладывать деньги за границу (как это, между прочим, делают украинские банки: за время большой войны они пополнили валютными вкладами и ссудами иностранные банки на нескромные 4.4 млрд долларов).

2. Если правительство все-таки повернется лицом к украинскому бизнесу, то один только тот накопленный кэш (пусть после вывода дивидендов на 5 миллиардов долларов) может быть приумножен новыми займами где-то 1 к 3, и в результате только за счет накоплений украинского бизнеса и его кредитования получим инвестиции в размере 40 млрд долларов.

А потом сюда и иностранцы активно подтянутся. В результате, будут рекордные инвестиции и быстрый (и возможно устойчивый) экономический рост.

Что выберет наше правительство, остается загадкой. Пока он выбирает побираться где-то за пределами Украины.