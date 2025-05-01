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1 мая 2025, 16:01 Читати українською

Почему бизнес вкладывается в депозиты и ОВГЗ

Правительство ожидает инвестиций из-за рубежа, вместо того, чтобы стимулировать украинский бизнес и внутренние инвестиции. Какие сценарии развития событий можно получить после войны рассказал руководитель аналитического департамента Concorde Capital Александр Паращий. «Минфин» выбрал главное.

Уряд чекає на інвестиції з-за кордону, замість стимулювати український бізнес та внутрішні інвестиції.

Пока наше правительство сидит и ждет иностранных инвестиций, которые почему-то не идут, украинский бизнес своим поведением намекает, что «инвестировать не ко времени».

Украинский бизнес просто накапливает средства: то ли для инвестирования, когда риски исчезнут, то ли для того, чтобы потом вывести их в менее рисковые юрисдикции, как только Нацбанк отменит ограничения на движение капитала.

Но как бы то ни было, активно инвестировать никто пока не собирается. А если не собирается инвестировать родной украинский бизнес, то чего вы ждете от иностранных инвесторов?

Что показывают цифры

Вот вам статистика по изменению чистой кредитной нагрузки (чистого долга) украинского бизнеса, по данным украинских банков. За три последних года (2022−2024) местный бизнес уменьшил чистый долг (то есть увеличил свои ликвидные средства/депозиты и уменьшил свои долги перед украинскими банками) примерно на 21 миллиард долларов (Смотря как считать — потому что курс у нас сильно прыгает — выходит от 20.5 до 22.1 млрд долларов).

Это включает:

  • Изменение бизнес-кредитов. Кредиты бизнеса уменьшились на 2.0−2.8 млрд долларов (в зависимости от того, как считать).
  • Изменение депозитов бизнеса. Депозиты увеличились на 16.0−17.7 млрд долларов (смотря как считать).
  • Изменение вложений бизнеса в ОВГЗ (рост где-то на 2.4 млрд долларов).

Можно интерпретировать этот делевердж на 21 миллиард долларов как неиспользованный потенциал инвестирования украинского бизнеса. Эта сумма — это вдвое больше, чем прямые иностранные инвестиции в успешный год украинской истории. И это в три раза больше, чем иностранные инвестиции за последние три года.

А можно это интерпретировать как вызов украинской экономике. Ибо сценариев развития ситуации после окончания большой войны (мы ведь все надеемся, что эта война рано или поздно закончится) много.

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Как могут развиваться события

Попробуем очертить два радикальных сценария.

1. Если государство продолжит доить, общипывать, обилечивать и разным образом кошмарить бизнес, то будет отток валюты из страны на 15+ млрд долларов, как только будут сняты ограничения.

Такой отток не компенсируют никакие частные иностранные инвестиции, да и не будет никаких иностранных инвестиций, потому что сторонние иностранцы не наивнее местного бизнеса.

В результате, будут значительные оттоки по платежному балансу и банковской системе, болезненная девальвация гривны и деградация экономики. А наш бизнес будет активно вкладывать деньги за границу (как это, между прочим, делают украинские банки: за время большой войны они пополнили валютными вкладами и ссудами иностранные банки на нескромные 4.4 млрд долларов).

2. Если правительство все-таки повернется лицом к украинскому бизнесу, то один только тот накопленный кэш (пусть после вывода дивидендов на 5 миллиардов долларов) может быть приумножен новыми займами где-то 1 к 3, и в результате только за счет накоплений украинского бизнеса и его кредитования получим инвестиции в размере 40 млрд долларов.

А потом сюда и иностранцы активно подтянутся. В результате, будут рекордные инвестиции и быстрый (и возможно устойчивый) экономический рост.

Что выберет наше правительство, остается загадкой. Пока он выбирает побираться где-то за пределами Украины.

Автор:
Паращий Александр
Руководитель аналитического департамента Паращий Александр
Concorde Capital
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Комментарии - 1

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+15
Я_ __
Я_ __
1 мая 2025, 16:16
#
Так так, звісно, спочатку шашлички в травні в Криму, потім потужна перемога на полі бою при відсутності контрактної армії і примусовій бусифікації, а потім раптом потужні інвестори з своїми мільярдами біжать і падають один поперед одного щоб інвестувати свої зароблені гроші в корупційний концтабір, звідки ти не можеш виїхати, де в тебе можуть націоналізувати всі акції (привіт Діасу з Більше золота та його акціям в укрнафті, котрі потужно націоналізували без жодних компенсацій, ну і іншим 9% звичайних акціонерів теж салют), де податкова по приколу блокує накладні, аби було просто, котрі потім місяцями можуть оскаржувати, тут же інвестиційний клімат ну просто «казка», ага)0 грошей немає, але як на проззоро зайдеш то там і кап.ремонти, і озеленення, і грунтові суміші купують за 2−5-10+ лимонів

Ніхто сюди інвестувати не буде особливо, пора розплющити очі. А то це як припадок у поточної влади, котрі на повному серйозі думали що гроші будуть текти рікою і ніколи не припиняться, що люди будуть і збільшені податки платити і донатити, і ще йти самі воювати будуть паралельно все необхідне самостійно за свої ж гроші купляючи опинившись в окопі, поки наша недовлада буде красти на тендерах і пилити потоки бабла, це трошки не так працює, тому і сидимо тепер обісрані ужимаючись, бо немає дронів/далекобійних ракет/авіації, бо кошти не на це виділялися, а або осідали в карманах, або на проззоро пилилися на всій непотрібній фігні :) ПОТУЖНО! СЛАВА НАЙПОТУЖНІШОМУ ДИКТАТОРУ СУЧА
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