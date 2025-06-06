За неделю курс доллара и евро просел на межбанке: какие ценники увидим в эти выходные

Эта неделя снова была очень насыщенной как на мировом, так и на украинском валютном рынке. Впрочем, за счет нашего очень «зажатого» ограничениями рынка мировые новости не оказали на него решающего влияния, гораздо важней были внутренние события.

Из международных событий, которые существенно влияют на поведение пары евро/доллар, а значит и на курс евро в Украине, стоит отметить:

Снижение процентных ставок ЕЦБ еще на 25 б. п.ЕЦБ заявил, что такое решение было основано на обновленной оценке перспектив потребительских цен, динамики базовой инфляции и эффективности денежно-кредитной политики. Сейчас инфляция в ЕС находится примерно на уровне среднесрочного целевого показателя 2%, говорится в пресс-релизе европейского регулятора. При этом, рост ВВП в 2025 году составит 0,9%, в 2026 году — 1,1%, а в 2027 году — 1,3%. То есть по факту, европейская экономика все же остается на грани стагнации и рецессии.

Интересно заявление руководства ЕЦБ о том, что «Совет управляющих не берет на себя никаких предварительных обязательств по поводу конкретного пути изменения процентной ставки». И то, что «в нынешних условиях исключительной неопределенности… решения по ставке будут основываться на оценке перспектив инфляции в свете поступающих экономических и финансовых данных, динамики базовой инфляции и эффективности денежно-кредитной политики».

Главным же месседжем для инвесторов стало заявление регулятора о том, что он «намерен обеспечить устойчивую стабилизацию инфляции на целевом уровне 2% в год в среднесрочной перспективе».

Решение ЕЦБ по ставкам совпало с ожиданиями рынка. На фоне очередных скандалов в США, теперь уже между Илоном Маском и Дональдом Трампом, противоречивых данных по американской экономике, а также сохраняющейся угрозы введения повышенных пошлин США в отношении европейских товаров евро все же снова немного потеснил доллар на мировом рынке.

Пара евро/доллар за неделю

Такое поведение евровалюты может говорить о том, что инвесторы устали от непредсказуемости США и рассматривают евро как более прогнозируемую валюту. Даже при том, что экономика Европы пока не демонстрирует особых успехов.

Сейчас европейская экономика находится в подвешенном состоянии: США отложили введение 50-процентных пошлин на европейские товары до 9 июля. От того, насколько драматично будет развиваться торговое противостояние между Штатами и ЕС, будет зависеть масштаб ралли пары евро/доллар на мировых рынках, а значит — и скачки курса евро в Украине.

6 июня, ЕС и Украина вернулись к довоенному режиму торговых квот. Теперь блок будет снова устанавливать квоты на импорт украинских продуктов, чтобы защитить своих фермеров. По разным оценкам, наша страна будет терять порядка $2,8 млрд-$3,6 млрд экспортной выручки в год.

По подсчетам Нацбанка, из-за возвращения к стандартным условиям торговли с ЕС Украина потеряет около $800 млн на экспорте уже до конца 2025 года. Об этом на брифинге 5 июня заявил замглавы НБУ Сергей Николайчук. Сокращение валютных поступлений ударит по нашему валютному рынку, так как эти недопоступления валюты от экспорта придется на межбанке закрывать Нацбанку за счет продажи ЗВР при проведении интервенций.

Правда, как заявил в интервью Reuters еврокомиссар по сельскому хозяйству Кристоф Хансен, ЕС и Украина уже ведут переговоры о новых правилах торговли. По словам Хансена, новое соглашение установит импортные квоты на сельскохозяйственную продукцию из Украины на уровне «между» текущими правилами и временными исключениями, предоставленными после вторжения россии в 2022 году, которые прозвали «торговым безвизом».

Из украинских событий, серьезно влияющих на настроения всех участников валютного рынка нашей страны, стоит отметить:

Сохранение учетной ставки Нацбанка на уровне 15,5% годовых и снижение ЗВР. Правление НБУ уверено, что инфляция в мае достигла своего локального максимума и дальше пойдет на спад. Статистики за май еще нет. По результатам апреля инфляция в годовом исчислении ускорилась до 15,1% с 14,6% в марте.

Участники рынка ожидали такого решения регулятора по ставке, поэтому их в основном интересовали месседжи, которые руководство НБУ озвучивает на пресс-конференции по итогам своего заседания. Главный из них — возможность закрыть рост бюджетных затрат на оборону безэмиссионным путем, а также тот факт, что на фоне относительно стабильного валютного курса доллара население и бизнес не столь агрессивно, как раньше, скупают валюту. Причем, на фоне нестабильности доллара в мире граждане стали больше покупать евро.

На этом фоне новость о том, что по состоянию на 1 июня 2025 года международные резервы Украины, по предварительным данным, за май снизились на 4,6%, не особо сработала против гривны, так как имеющихся объемов пока достаточно для поддержания курса гривны на нашем,«зажатом» ограничениями, рынке.

Продолжение массированных обстрелов россией украинских городов, транспортной и гражданской инфраструктуры, обстановка на фронтах. Тут, к сожалению, ничего не изменилось даже после переговоров Украины и рф в Стамбуле. Агрессивные действия россии как на фронтах, так и при обстрелах украинской территории работают против экономики Украины, а значит, и против стабильности гривны.

Учитывая, что гривна по-прежнему «привязана» к доллару и НБУ удерживает его курс относительно нацвалиты пока условно стабильным, все наибольшие «качели» безналичного курса у нас за неделю прошли по евро, курс которого и отражает все внешние перипетии мировых валютных рынков.

Курс доллара на межбанке

Курс евро на межбанке

Наличный рынок Украины при этом продолжает вести себя более спокойно, нежели межбанк.

Наличный курс доллара

Наличный курс евро

В итоге, за период с 2 по 6 июня курс продажи доллара на межбанке просел на 14 копеек — с 41,56/41,60 до 41,40/ 41,44 гривен, наличный доллар вечером в пятницу, 6 июня, обменники финкомпаний продавали по 41,35 — 41,60 гривен.

По евро за этот же период курс продажи на торгах снизился почти на 20 копеек, со стартовых уровней 2 июня 47,39/47,41 до 47,1835/47,2084 гривен к завершению сессии 6 июня. Наличный евро в обменниках финкомпаний вечером пятницы продавался в пределах 47,55 — 47,65 гривен.

Учитывая, что мировая и внутренняя экономическая и военная ситуация в Украине сохраняют явные признаки неопределенности, в эти выходные владельцы обменников проработают со средним по уровню спредом между покупкой и продажей доллара в пределах 20−25 копеек, а по евро — в пределах 20−40 копеек. В оптовых обменниках на этих выходных спред по доллару и евро будет в пределах 15−20 копеек. Особого ажиотажа как по покупке валюты гражданами, так и по ее продаже не ожидается.

Прогноз курса наличного доллара и евро на 7−8 июня

Курс наличного доллара в субботу и воскресенье в большинстве обменников финкомпаний и открытых в эти дни отделений банков будет в пределах коридора: прием от 41,10 до 41,30 гривен и продажа от41,40 до 41,80 гривен.

Курс наличного евро на этих выходных будет в пределах коридора: прием от 46,95 до 47,45 гривен и продажа от 47,50 до 47,80 гривен.

Владельцы отдельных обменных пунктов могут еще скорректировать указанные прогнозные курсы покупки/продажи доллара и евро еще на плюс-минус 5−7 копеек в зависимости от своих индивидуальных задач в конкретном регионе Украины.