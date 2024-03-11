Выплата Украине замороженных российских активов: не если, а как и когда

Конституционная комиссия эстонского парламента созвала 7 марта публичную встречу с иностранными экспертами, чтобы обсудить использование замороженных активов россии для выплаты Украине ущерба, причиненного войной. Один из экспертов, который был на этой встрече, — шведский экономист Андерс Аслунд — рассказал err.ee, что для этого может сделать Запад. «Минфин» выбрал главное.

Экономика Украины сильно пострадала от агрессивной войны россии. 17% ее территории по-прежнему оккупированы российскими войсками, а ВВП сократился на 29%. По данным Всемирного банка, этот ущерб сейчас превышает $486 млрд.

Сейчас время действовать, потому что западные ресурсы для финансирования Украины иссякают. Западная поддержка Украины должна составлять примерно $100 млрд в год: $60 млрд — на вооружение, и $40 млрд — на покрытие дефицита украинского бюджета.

В 2023 году и ЕС, и США выплатили полную сумму, но вполне вероятно, что ЕС придется справиться с $61 млрд, которые Соединенные Штаты обещали Украине на 2024 год. Единственным возможным дополнительным крупным источником финансирования являются замороженные российские активы на Западе.

Вопрос не в том, должна ли россия заплатить

Коллективный Запад уже давно утверждает, что россию следует не только привлечь к ответственности, но и заставить заплатить за причиненный ею ущерб. Это необходимо сделать своевременно и в полном объеме.

14 ноября 2022 года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, которая призывает россию к ответственности и заставляет ее выплатить Украине военные репарации. В этой резолюции признавалось, что для реализации этой компенсации необходимо создать международный институт, который будет создан в сотрудничестве с Украиной.

G-7 взяла на себя ведущую роль в разработке политики Запада по финансовой поддержке Украины. «россия не имеет права решать, будет ли она платить и когда за ущерб, который она причинила Украине./…/ Обязательства россии по международному праву возместить ущерб, который она причиняет, ясны», — заявили в G-7 24 февраля.

Таким образом, вопрос не в том, следует ли заставить россию платить. Взыскание военных репараций является стандартной практикой и никогда не бывает добровольным. После Второй мировой войны Финляндия и Восточная Германия были вынуждены выплатить Советскому Союзу крупные военные репарации.

После Первой мировой войны не только немецкие государственные активы были конфискованы, но и все немецкие частные активы за пределами Германии. После нападения Ирака на Кувейт в 1990 году Ирак был вынужден выплатить $52,4 млрд военных репараций, и он выплатил всю сумму.

Вопрос в том, как заставить россию платить. Есть очевидный способ заставить россию заплатить прямо сейчас. Сразу после полномасштабного нападения россии на Украину в феврале 2022 года G-7 «обездвижила» валютные резервы российского центрального банка на Западе. Они составляют около $285 млрд, из которых около $200 млрд находятся в Euroclear в Брюсселе, частной коммерческой компании по финансовым расчетам.

Эти средства должны быть конфискованы западными правительствами и переведены на целевой депозитный счет западных центральных банков для передачи Украине, в качестве военных репараций.

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Почему же этого не происходит

В рамках G-7 Канада приняла в 2022 году закон о конфискации как суверенных активов россии, так и имущества российских граждан, попавших под санкции. Совсем недавно Великобритания решительно призвала к конфискации суверенных активов россии.

Япония, похоже, чувствует то же самое, в то время, как Соединенные Штаты колеблются. Конгресс США, похоже, имеет двухпартийное большинство в пользу конфискации суверенных активов россии, в то время, как министр финансов Джанет Йеллен сомневается. Германия, Франция и Италия тоже выразили сомнения и оглядываются на Европейский центральный банк.

По сути, существует две линии аргументации против захвата суверенных активов россии. Одна группа ссылается на международное право, а другая — выражает опасения финансовой дестабилизации.

Аргументы, основанные на международном праве, были убедительно отвергнуты группой юристов-международников во главе с профессором права Гарварда Лоуренсом Трайбом и Филипом Зеликовым из Института Гувера. Поскольку россия не признает никаких международно-правовых прав, как она может требовать международно-правовой защиты? Напротив, нарушение россией международного права требует ответных мер, таких как конфискация активов.

Несмотря на это, некоторые утверждают, что это нарушит международное право, особенно те, кто извлекает выгоду из российских активов, такие как Euroclear, но они не могут предоставить никаких реальных аргументов.

Главный экономический аргумент против конфискации резервов центрального банка россии заключался в том, что это может привести к финансовой дестабилизации.

Кристин Лагард, президент Европейского центрального банка, является основным сторонником этого аргумента. Она утверждает, что евро будет подорвано, потому что иностранцы откажутся хранить свои деньги в этой валюте. Но этот аргумент ошибочен.

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Почему Лагард неправа

Во-первых, резервы российского центробанка уже два года заморожены, никакой дестабилизации или бегства от западных валют не произошло.

Во-вторых, резервная валюта должна быть стабильной, конвертируемой и основываться на большой свободной открытой экономике с хорошим верховенством закона. Есть только две надежные существующие резервные валюты — доллар США и евро, на которые постоянно приходится 80% всех мировых валютных резервов.

Международный валютный фонд ведет статистику по всем международным валютным резервам в мире. По состоянию на конец сентября 2023 года на доллары США приходилось 59% всех валютных резервов, на евро — 20%, на японскую иену — 5,5%, на британский фунт стерлингов — 4,8%, на канадский доллар — 2,5% и на австралийский доллар — 2%. Китайский юань составлял лишь 2,4% всех мировых резервов (в основном, российских — по политическим причинам), а другие валюты — 3,9%.

И, в конце концов, целью западной финансовой системы не должно быть служение авторитарным клептократам.

За исключением обширных экономик США и Еврозоны, все финансовые власти хотят избежать размещения резервных валют, которые повышают их обменные курсы и затрудняют экспорт товаров и услуг, создающих рабочие места.

Юань и другие валюты развивающихся рынков не отвечают необходимым критериям стабильности, конвертируемости, открытых рынков и верховенства закона, поэтому они не могут служить резервными валютами или убежищами. Таким образом, пока G-7 действует согласованно, риска финансовой дестабилизации нет.

россии нельзя позволить выиграть финансовую войну против Украины. Растерянные политики в нескольких крупных европейских странах должны признать реальность.