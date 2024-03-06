Решение об использовании замороженных активов россии примут в ближайшие недели — еврокомиссар

Вопрос об использовании в интересах Украины доходов от замороженных российских активов может быть решен в ближайшие недели, считает член Еврокомиссии (ЕК) по вопросам юстиции Дидье Рейндерс. Об этом пишет Интерфакс-Украина.

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«Действительно, мы надеемся, что в ближайшие недели сумеем как можно быстрее достичь соглашения, а также его применять», — заявил еврокомиссар во вторник на пресс-конференции в Брюсселе.

Он оценил наличие у ЕС российских государственных активов в 208 млрд евро при значительной их части в Бельгии.

По его словам, обсуждения продолжаются, и «уже подсчитано около 15 млрд. евро доходов, которые могли бы быть использованы в срок до 2027 года». При этом Рейндерс уточнил, что конкретная цифра будет зависеть от процентов и дивидендов, выплаченных на эти суммы.

Член ЕК также упомянул о 27 млрд евро замороженных активов российского происхождения, принадлежащих физическим или юридическим лицам, подвергшимся санкциям Евросоюза. В этих частных авуарах изучаются возможности их «конфискации в некоторых случаях по судебным решениям».

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