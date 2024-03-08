Парламент Швейцарии поддержал конфискацию российских активов в пользу Украины

В четверг, 7 марта, Совет кантонов Швейцарии (верхняя палата парламента) поддержал идею о передаче замороженных российских активов Украине. Об этом сообщает France24.

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В ходе голосования в верхней палате парламента 29 швейцарских депутатов поддержали инициативу, 19 — выступили против, трое — воздержались. Нижняя палата парламента поддержала данную инициативу еще в прошлом году.

Решение парламента дает правительству возможность создать международно-правовую базу для использования активов государств-агрессоров для выплаты репараций пострадавшим странам.

Правительство будет разрабатывать инициативу, согласно которой замороженные средства центрального банка агрессора или активы его государственных компаний могли бы быть законно переданы подвергшемуся нападению государству.

«россия серьезно нарушила международное право. Поэтому она должна возместить причиненный вред. Ведутся международные дискуссии по механизмам компенсации, и Швейцария принимает участие, используя свои знания, навыки опыта в этой сфере», — заявил министр иностранных дел Швейцарии Игнацио Кассис.

Напомним

«Минфин» писал, что в Швейцарии увеличили замороженные российские активы до $9 млрд. К концу 2023 года стоимость попавших под санкции активов в швейцарских франках достигла 7,7 млрд.

Всего с начала полномасштабного вторжения россии в Украину в странах Запада заморозили около $300 млрд российских активов.