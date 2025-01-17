Volkswagen закрывает заводы в Германии, их планирует купить Китай

Автомобильный гигант Volkswagen сворачивает производство на двух заводах. О том, что китайские автоконцерны уже нацелились на их покупку, и отношении к этому в Германии, рассказывает Reuters. «Минфин» публикует перевод статьи.

По словам источника Reuters, покупка завода позволит Китаю укрепить своё влияние в автомобильной промышленности Германии, где производят некоторые из самых старых и престижных автомобильных брендов.

Китайские компании уже инвестировали в различные отрасли экономики Европы — от телекоммуникаций до робототехники, но пока не наладили традиционное производство автомобилей, хотя у Mercedes-Benz есть два крупных китайских акционера.

Такой шаг может стать самой политически значимой инвестицией Китая на сегодняшний день. Volkswagen долгое время был символом промышленного могущества Германии, но теперь ему угрожает глобальный экономический спад, который снижает спрос и тормозит переход к использованию экологически чистых технологий.

Производство автомобилей в Германии для продажи в Европе позволит китайским производителям электромобилей избежать уплаты пошлин Европейского союза на электромобили, импортируемые из Китая, и может создать дополнительную угрозу конкурентоспособности европейских производителей.

Хотя заявки могут поступать от частных компаний, государственных предприятий или совместных предприятий с иностранными партнёрами, китайские власти оставляют за собой право одобрять определённые инвестиции за рубежом и, вероятно, будут участвовать в любом предложении с самого начала процесса.

По словам источника, инвестиционные решения будут зависеть от позиции нового правительства Германии в отношении Китая после выборов, которые состоятся в феврале.

За 16 лет правления Ангелы Меркель экономики двух стран тесно переплелись благодаря инвестициям и экспорту немецких автопроизводителей в Китай.

Однако отношения ухудшились, поскольку нынешняя коалиция стремится снизить зависимость от Китая. Министр иностранных дел Анналена Бербок назвала президента Си Цзиньпина «диктатором», а Китай — соперником.

Volkswagen рассматривает альтернативные варианты использования своих заводов в Дрездене и Оснабрюке в рамках программы по сокращению расходов для оптимизации своей деятельности в Германии. Крупнейший европейский автопроизводитель, владеющий такими брендами, как Porsche, Audi и Skoda, столкнулся с падением продаж из-за растущей конкуренции со стороны китайских компаний.

Руководство Volkswagen хотело закрыть несколько заводов, но столкнулось с сопротивлением профсоюзов. В соглашении, достигнутом перед Рождеством, они согласились прекратить производство в Дрездене, где находится завод с 340 рабочими, выпускающий электрический ID.3, с 2025 года, и в Оснабрюке, где 2300 сотрудников производят T-Roc Cabrio, с 2027 года.

Источник, знакомый с планами компании, сообщил Reuters, что Volkswagen открыт для продажи завода в Оснабрюке китайскому покупателю.

«Мы стремимся найти дальнейшее применение этому участку. Целью должно быть жизнеспособное решение, учитывающее интересы компании и сотрудников», — заявил представитель, отказавшись комментировать предположения о конкретном предложении.

Китайские компании обеспокоены тем, как их примут немецкие профсоюзы, которые занимают половину мест в консультативных советах немецких компаний и стремятся получить долгосрочные гарантии занятости и сохранения рабочих мест, сообщил источник, знакомый с позицией Китая.

Представитель профсоюза из Оснабрюка Стефан Солдански заявил, что рабочие завода не будут возражать против производства продукции для одного из китайских партнёров Volkswagen по совместному предприятию.

«Я могу представить, что мы будем производить что-то для совместного предприятия в Китае… но под логотипом Volkswagen и по стандартам Volkswagen. Это ключевое условие», — сказал он.

Китай стремится открыть двери

Представитель Министерства иностранных дел Китая заявил, что компаниям, желающим инвестировать в Германию, следует разрешить это сделать.

«Китай принял ряд мер по обеспечению открытости для создания новых возможностей для бизнеса для иностранных компаний… Мы надеемся, что немецкая сторона также проявит открытость и обеспечит честную, справедливую и недискриминационную деловую среду для инвестиций китайских компаний», — заявил представитель в интервью Reuters.

Источник, знакомый с позицией китайского правительства, который общался с Reuters на условиях анонимности из-за чувствительности вопроса, отказался назвать конкретных потенциальных инвесторов.

В ответ на вопрос о комментариях этого человека Китайская торговая палата в Берлине подтвердила, что китайские инвесторы проявляют большой интерес к автомобильному сектору Германии, рассматривая его, как стратегически важную долгосрочную инвестиционную перспективу.

Многие китайские автопроизводители считают, что завоевание доверия требовательных немецких потребителей является ключевым показателем успеха, добавили они.

По словам банкира, знакомого с автопроизводителем, продажа заводов может обойтись Volkswagen дешевле, чем их закрытие. Он добавил, что за каждое из них можно выручить от 100 до 300 миллионов евро.

Локализация производства в Европе

Многие китайские автопроизводители стремятся разместить свои заводы в Европе, втором по величине рынке электромобилей в мире, чтобы избежать пошлин, которые были введены Европейской комиссией в прошлом году в ответ на, по её мнению, несправедливые субсидии в Китае.

Большинство компаний до сих пор предпочитали строить новые заводы в странах с более низкими затратами и слабыми профсоюзами, например, BYD в Венгрии и Турции. Leapmotor планирует совместное производство со Stellantis в Польше, а Chery Auto начнёт производство электромобилей в этом году на заводе в Испании, который ранее принадлежал Nissan.

По информации, полученной от источника, знакомого с ходом обсуждений, китайские инвесторы уже посетили заводы в Западной Европе, включая Ford в Саарлуи в Германии и завод Volkswagen Audi в Брюсселе.

В ноябре источники сообщили агентству Reuters, что Leapmotor рассматривает возможность использования завода в Германии для производства электромобилей.

Chery также рассматривает различные варианты производства в Европе и планирует принять решение в этом году, как сообщило агентство Reuters.

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В октябре прошлого года топ-менеджер компании в Европе рассказал агентству Reuters, что, хотя покупка существующего завода была бы быстрее, новый завод позволил бы Chery производить продукцию, в соответствии с новейшими стандартами.