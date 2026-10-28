Доллар дорожает, а ставки по депозитам отстают: что происходит со сбережениями украинцев

Национальный банк может изменять учетную ставку, но проценты по депозитам не обязательно будут расти вместе с ней. Для украинцев, которые хранят деньги в гривне, важно и то, как меняется курс доллара: даже с учетом начисленных процентов сбережения в пересчете на валюту США могут снизиться. Почему банки не спешат пересматривать ставки и как оценить реальную доходность вклада, выяснил Телеграф.

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Доллар подорожал на 8,4% за год

Официальный курс доллара, установленный Национальным банком на 28 октября 2026 г., составил 45,6 грн. В начале года он равнялся 42,35 грн, что означает рост на 8,4% за год. С начала полномасштабной войны официальный курс вырос с 29,25 грн/доллар.

Для вкладчиков это означает, что доходность гривневого депозита следует оценивать не только по сумме начисленных процентов. Если человек планирует впоследствии покупать валюту, важно, сколько долларов он сможет приобрести по окончании срока вклада.

По расчетам «Телеграфа», если год назад положить 100 тыс. грн в Сбербанк по программе «Мой депозит» под 11,5% годовых, доход после налогообложения составит около 8,9 тыс. грн. В ПриватБанке по вкладу «Стандарт» со ставкой 10% годовых вкладчик получит около 7,7 тыс. грн.

С процентного дохода удерживаются 18% налога на доходы физических лиц и 5% военного сбора. Поэтому фактический доход ниже номинальной ставки, указанной в договоре.

В расчетах интернет-издания также учтена комиссия за снятие наличных. В таких условиях реальная доходность двух рассмотренных депозитов оценивается примерно в 6,7−7,9% годовых. Это ниже темпа роста официального курса доллара за тот же период.

Автор материала приходит к выводу, что при указанных условиях гривневые вкладчики могут потерять в долларовом эквиваленте. Однако этот результат зависит от конкретной процентной ставки, налогов, комиссий и курса, по которому человек покупает валюту. Поэтому не стоит автоматически переносить расчеты по двум банкам на все гривневые депозиты.

Почему банки не спешат повышать ставки

Изменение учетной ставки НБУ не означает автоматического пересмотра депозитных предложений. Банки учитывают свою потребность в средствах, ликвидность, спрос на кредиты и доходность других финансовых инструментов.

По данным индекса UIRD, по состоянию на 27 октября средние индикативные ставки по гривневым депозитам составляли:

14,02% годовых на три месяца;

14,56% на шесть месяцев;

14,96% на девять месяцев;

14,29% на год.

Это номинальные ставки для налогообложения, рассчитанные на основе предложений 20 ведущих банков. Они отражают рыночный уровень, но не гарантируют, что каждый клиент получит именно такой процент.

Руководитель аналитического департамента Concorde Capital Александр Паращий объясняет сдержанность банков избытком ликвидности. По его словам, у финансовых учреждений достаточно средств, а вкладчики продолжают приносить деньги на счета. Поэтому у банков нет острой необходимости повышать ставки, чтобы привлечь дополнительные ресурсы.

Еще один фактор — доходность депозитных сертификатов НБУ, в которые банки могут вкладывать часть свободных средств. По данным, приведенным «Телеграфом», после повышения учетной ставки до 16% годовых доходность таких инструментов составляла 16% и 19,15% в зависимости от срока. Средние ставки по депозитам населения при этом оставались ниже.

Финансовый аналитик инвестгруппы ICU Михаил Демкив обращает внимание еще и на возможность будущего снижения учетной ставки. По его мнению, банки не спешат привлекать дорогостоящие депозиты на длительный срок, поскольку за год стоимость ресурсов может снизиться.

Может ли НБУ изменить ситуацию

На 29 октября 2026 года запланировано заседание Национального банка по учетной ставке. Накануне финансовый аналитик Андрей Шевчишин предположил, что регулятор может повысить ее на 0,5 процентного пункта до 16,5% годовых.

По его мнению, ослабление гривны может побудить часть вкладчиков переводить сбережения в валюту. Повышение учетной ставки могло бы поддержать привлекательность гривневых депозитов.

Михаил Демкив также допускал такой сценарий из-за ускорения инфляции. Однако на момент публикации это были прогнозы экспертов, а не объявленное решение НБУ.

Даже если регулятор повысит ставку, это не гарантирует немедленного роста процентов по депозитам. Банки самостоятельно определяют условия вкладов, учитывая рыночную ситуацию и собственные нужды.

В Ощадбанке объяснили, что при пересмотре ставок учитывают монетарную политику НБУ, инфляционные ожидания, ликвидность и ситуацию на рынке. В ПриватБанке сообщили, что с 9 октября повысили ставки по вкладам сроком на шесть-девять месяцев до 13,5% годовых.

Этот пример показывает, что ставки могут изменяться, но не обязательно одновременно с решениями регулятора и не во всех банках в равной степени.

Какие альтернативы есть у вкладчиков

Среди альтернатив гривневым депозитам — облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) и валютные сбережения.

По приведенным в материале «Телеграфу» данным, доходность гривневых ОВГЗ достигала 16,5−17,05% годовых, а долларовых — 3,05−3,43%. Доходы от ОВГЗ не облагаются налогом на доходы физических лиц и военным сбором, в отличие от процентов по депозитам.

Однако эти инструменты имеют разные условия. Перед покупкой ОВГЗ нужно учесть срок до погашения, цену приобретения и возможные расходы при продаже ранее. Валютные сбережения также не гарантируют заработка: результат зависит от курса покупки и дальнейшего изменения курса.

Главное для вкладчика — оценивать не только ставку, указанную в рекламе банка, но и сумму, которую он фактически получит после налогообложения и возможных комиссий. Если сбережения в будущем планируют потратить в долларах, следует также учитывать изменение валютного курса.

Высокая ставка сама по себе не гарантирует наилучший результат. Важно сопоставить доходность, срок и расходы с тем, зачем человек откладывает деньги и когда планирует ими воспользоваться.