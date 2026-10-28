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28 октября 2026, 12:12 Читати українською

Украинцы покупают квартиры в Варне: сколько стоит жилье и какие дополнительные расходы

Украинцы в последние два года стали одной из активных групп покупателей недвижимости в болгарской Варне. Они все чаще покупают квартиры для постоянного проживания. В то же время, медианная стоимость квадратного метра в городе составляет 1 833 евро, а в отдельных районах превышает 2 700 евро. Об этом свидетельствуют данные болгарского портала недвижимости Realistimo за октябрь 2026 года.

Украинцы в последние два года стали одной из активных групп покупателей недвижимости в болгарской Варне.
Украинцы в последние два года стали одной из активных групп покупателей недвижимости в болгарской Варне
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Как сообщало болгарское издание Blitz, украинцы вместе с покупателями из Румынии и Молдовы формируют заметную часть спроса на жилье в Варне.

Сколько стоят квартиры в Болгарии

По данным Realistimo, в октябре медианная цена предложения квартир в Варне составляет 1 833 евро за квадратный метр. В общей сложности в выборке портала насчитывается более 6,2 тыс. активных объявлений.

В Бургасе жилье несколько дешевле — 1 802 евро за квадратный метр. В то же время в столице Болгарии Софии медианная стоимость составляет 2 569 евро.

На популярных курортах цены ниже: в Несебре квадратный метр стоит 1554 евро, а на Солнечном Берегу — 1364 евро.

Медианные цены на квартиры в Болгарии в октябре 2026 года:

Варна, центр

2 750 €

София

2 569 €

Варна, Бриз

2 339 €

Бургас, Сарафово

1 908 €

Варна

1 833 €

Бургас

1 802 €

Варна, Аспарухово

1 636 €

Несебр

1 554 €

Варна, Владиславово

1 454 €

Солнечный Берег

1 364 €

Бургас, Меден Рудник

1 141 €

Источник: Realistimo Index, медианные цены предложения, октябрь 2026 года.

Цены в районах Варны отличаются почти вдвое

Стоимость недвижимости существенно зависит от расположения квартиры.

Самым дорогим среди приведенных в исследовании районов центр Варны, где медианная цена составляет 2 750 евро за квадратный метр. В районе Бриз жилье предлагают за 2 339 евро, в Аспарухове — за 1 636 евро.

Самым доступным из указанных районов является Владиславово, где квадратный метр стоит 1454 евро.

«В Варне район весит больше, чем кажется: разница между Владиславовым и центром превышает 1 200 евро за квадратный метр», — отмечают в команде Realistimo.

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По расчетам аналитиков, валовая доходность от сдачи квартиры в аренду в Варне составляет 5,4% годовых. Медианная арендная плата — около 550 евро в месяц.

В разных районах показатели отличаются. В частности, в Аспарухове валовая доходность составляет 5,8%, во Владиславе — 5,7%, тогда как в центре города — 4%.

В Бургасе средний показатель валовой доходности, по оценке портала, составляет 4,9%, а в районе Мэден Рудник достигает 6,2%.

Приведенные показатели не учитывают налоги, расходы на содержание недвижимости, ремонты и возможные периоды простоя без арендаторов.

Сколько придется доплатить при покупке

Помимо стоимости самой квартиры покупателям необходимо учитывать дополнительные расходы на оформление сделки.

По расчетам Realistimo, при покупке квартиры в Варне за 150 тыс. евро дополнительные расходы составят примерно 9 875 евро, или 6,6% от цены объекта.

В эту сумму входят местный налог в размере 3%, нотариальные услуги, регистрационные платежи и ориентировочная комиссия агентства недвижимости.

Таким образом, квартира стоимостью 150 тысяч евро фактически обойдется покупателю примерно в 159 875 евро.

Данные Realistimo сформированы на основе активных объявлений на 27−28 октября 2026 года. Они отражают цены предложения, а не фактическую стоимость заключенных сделок.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 3

+
+15
korvin29
korvin29
28 октября 2026, 12:18
#
Цены приведены за апартаменты в уже сданном доме (наличие Акта 16) или на котловане/строящемся доме? Цены приведена на апартаменты или студии или ателье? Цены приведены на квартиры с ремонтом или под отделку?
+
0
Dmitry V.G.
Dmitry V.G.
28 октября 2026, 15:16
#
Медианные цены на всё «оптом». Аналитика уровня нашего ЛУН или Дом.Риа — «мухи, мёд, *** и гвозди суммируем друг с другом и делим на 4». В итоге понятно лишь то, что решительно ничего не понятно.
+
0
Kanarej
Kanarej
28 октября 2026, 18:24
#
Тут надо еще учесть, что болгарские квадратные меры — это намного меньше чем украинские. В Украине считается чистая внутренняя площадь комнат, без стен и общих помещений. В Болгарии — включаются в площадь внутренние стены и половина внешних стен, балконы-террасы на 100% (без понижающих коэффициентов как у нас), и еще и общие помещения в доме разбиваются на все квартиры пропорционально (фойе, коридоры, лестницы, лифтовые шахты, подвалы, чердаки, земля под зданием).
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