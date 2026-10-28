Украинская экономика может недополучить 300 млрд грн кредитов из-за нового налога для банков — банкир

Продолжение повышенной ставки налога на прибыль банков в размере 50% на 2027 год может существенно ограничить кредитование украинской экономики. Дополнительные 20 млрд грн бюджетных поступлений могут обойтись экономике в 200−300 млрд грн потенциальных кредитов. Об этом заявил вице-президент Ассоциации украинских банков, председатель правления Глобус Банка Сергей Мамедов.

Продолжение повышенной ставки налога на прибыль банков в размере 50% на 2027 год может существенно ограничить кредитование украинской экономики.

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Чем грозит повышенное налогообложение

27 октября Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект № 15262, предусматривающий сохранение 50% налога на прибыль банков в 2027 году. Документ поддержали 265 народных депутатов.

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По словам Мамедова, повышенное налогообложение уменьшает возможность банков наращивать собственный капитал, от которого зависит их способность кредитовать бизнес и население.

«Банковский сектор должен вносить свой вклад в финансирование государства особенно в эти трудные времена для страны. Но есть вопрос, который мы не должны оставлять за скобками: что произойдет с экономикой, если мы изымем у банков капитал, который мог бы превратиться в кредиты?» — отметил банкир.

Он отметил, что оценка возможного сокращения кредитного потенциала на 200−300 млрд грн касается не уже выданных ссуд, а будущих возможностей банков финансировать экономику.

Это может отрицательно сказаться на кредитовании производства, восстановлении поврежденных предприятий, энергетической устойчивости бизнеса и создании новых рабочих мест.

По приведенным банкиром данным Всемирного банка, соотношение кредитования частного сектора к ВВП Украины сократилось с 18,2% в 2024 году до 16,4% в 2025 году.

Риски для приватизации банков

Отдельным риском Мамедов назвал возможное снижение инвестиционной привлекательности украинских банков, в частности, на фоне подготовки к продаже Сенс Банка и Укргазбанка.

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По его мнению, продление повышенного налогообложения может негативно отразиться на оценке банков потенциальными покупателями. При неблагоприятных обстоятельствах их рыночная стоимость может снизиться вдвое, что создает риск недополучения государством сотен миллионов долларов от приватизации.

Банкир призвал парламентариев пересмотреть положения законопроекта ко второму чтению и учесть долгосрочные последствия для экономики.

Что известно

Повышенная ставка налога на прибыль банков в размере 50% применялась к результатам 2023 и 2024 годов. В 2025 году она составляла 25%, а в 2026 году снова выросла до 50%.

По словам Мамедова, за 2023−2025 годы банки уплатили более 257 млрд грн налога на прибыль.

Законопроект № 15262 предусматривает не только продление ставки 50% на 2027 год, но и запрет на уменьшение финансового результата до налогообложения на сумму убытков прошлых лет.