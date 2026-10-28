Bolt, Uklon и Uber ограничат цены во время тревог: сколько будет максимально стоить такси

В Киеве будут введены ограничения на повышение тарифов такси во время воздушных тревог, остановки метро и других транспортных сбоев. Стоимость поездки через Bolt, Uklon, Uber и OPTI сможет расти не более чем на 75% от базового тарифа. Об этом говорится в сообщении на сайтах правительственного портала.

В Киеве будут введены ограничения на повышение тарифов такси.

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Как изменятся цены на такси

Минтранспорта и Минэкономики подписали соответствующий меморандум с четырьмя крупнейшими цифровыми платформами заказа такси.

Документ предусматривает установление максимального предела динамического ценообразования во время чрезвычайных ситуаций, когда спрос на перевозку резко растет.

В частности, стоимость поездки не сможет превышать базовый тариф более чем в 1,75 раза.

Например:

если в обычных условиях поездка стоит 200 грн, то ее максимальная стоимость составит 350 грн;

если базовый тариф составляет 300 грн, цена не будет превышать 525 грн;

при базовой стоимости 400 грн максимальный тариф будет составлять 700 грн.

При этом пассажиры сохранят возможность самостоятельно предлагать стоимость поездки, однако в пределах установленных ограничений.

Как долго будут действовать ограничения

Новые правила будут применяться во время воздушных тревог, остановки общественного транспорта, в частности метрополитена, и других форс-мажорных ситуаций, затрудняющих передвижение по городу.

Ограничения будут действовать не менее двух часов после отбоя воздушной тревоги красного уровня или до восстановления нормальной работы общественного транспорта и движения по мостам.

В правительстве объясняют, что именно после завершения тревог спрос на такси часто остается высоким, поскольку значительное количество жителей столицы одновременно пытается добраться домой.

Премьер-министр Сергей Корецкий подчеркнул, что правительство будет контролировать соблюдение договоренностей с перевозчиками.

«Рассчитываем на ответственную позицию операторов и привлечение других участников рынка», — отметил он.

По информации Мининфраструктуры, инициатива предусматривает добровольные договоренности с операторами такси по ограничению динамического ценообразования.