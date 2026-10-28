Министерство финансов на аукционе 27 октября 2026 снизило средневзвешенную доходность военных облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) с погашением в сентябре 2027 года до 14,94% годовых — самого низкого уровня с января 2025 года. При этом спрос инвесторов более чем в четыре раза превысил объем предложенных бумаг. Об этом пишет финансовый аналитик Андрей Шевчишин.
Спрос почти 9 млрд грн, продали всего на 2 млрд: что происходит с военными ОВГЗ
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По данным результатов аукциона, инвесторы подали заявки на приобретение облигаций общей номинальной стоимостью 8,98 млрд грн.
В то же время Минфин разместил бумаги всего на 2 млрд грн по номиналу, привлекая в бюджет 2,04 млрд грн. Таким образом, было удовлетворено около 22% заявленного спроса.
Средневзвешенная доходность этих облигаций снизилась с 15,01% до 14,94% годовых, а предельная с 15,03% до 14,95%. Погашение военных ОВГЗ намечено на 15 сентября 2027 года.
Результаты аукциона
- 2,038 млрд грн — ОВГЗ со сроком обращения 322 дня (почти год) и доходностью 14,94% годовых.
- 5,345 млрд грн — ОВГЗ со сроком обращения 1 134 дня (3,1 года) и доходностью 11,95% годовых.
- 609 млн грн — ОВГЗ со сроком обращения 1 211 дней (3,3 года) и доходностью 16,49% годовых.
Наибольший объем средств — более 5,3 млрд грн — государство привлекло благодаря размещению облигаций со сроком погашения 3,1 года.
Сколько государство привлекло с начала года
По данным Министерства финансов, с начала 2026 года от продажи государственных облигаций в бюджет поступило более 353,4 млрд грн.
С начала полномасштабного российского вторжения общий объем привлеченных через ОВГЗ средств превысил 2,38 трлн.
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«Попит майже 9 млрд грн, продали лише на 2 млрд»
«Результати аукціону
2,038 млрд грн — ОВДП зі строком обігу 322 дні (майже рік) та дохідністю 14,94% річних.
5,345 млрд грн — ОВДП зі строком обігу 1 134 дні (3,1 року) та дохідністю 11,95% річних.
609 млн грн — ОВДП зі строком обігу 1 211 днів (3,3 року) та дохідністю 16,49% річних.»