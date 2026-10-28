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28 октября 2026, 9:04 Читати українською

Спрос почти 9 млрд грн, продали всего на 2 млрд: что происходит с военными ОВГЗ

Министерство финансов на аукционе 27 октября 2026 снизило средневзвешенную доходность военных облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) с погашением в сентябре 2027 года до 14,94% годовых — самого низкого уровня с января 2025 года. При этом спрос инвесторов более чем в четыре раза превысил объем предложенных бумаг. Об этом пишет финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

Министерство финансов на аукционе 27 октября 2026 снизило средневзвешенную доходность военных облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) с погашением в сентябре 2027 года до 14,94% годовых — самого низкого уровня с января 2025 года.
Инвесторы подали заявки на приобретение облигаций общей номинальной стоимостью 8,98 млрд грн.
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По данным результатов аукциона, инвесторы подали заявки на приобретение облигаций общей номинальной стоимостью 8,98 млрд грн.

В то же время Минфин разместил бумаги всего на 2 млрд грн по номиналу, привлекая в бюджет 2,04 млрд грн. Таким образом, было удовлетворено около 22% заявленного спроса.

Средневзвешенная доходность этих облигаций снизилась с 15,01% до 14,94% годовых, а предельная с 15,03% до 14,95%. Погашение военных ОВГЗ намечено на 15 сентября 2027 года.

Результаты аукциона

  • 2,038 млрд грн — ОВГЗ со сроком обращения 322 дня (почти год) и доходностью 14,94% годовых.
  • 5,345 млрд грн — ОВГЗ со сроком обращения 1 134 дня (3,1 года) и доходностью 11,95% годовых.
  • 609 млн грн — ОВГЗ со сроком обращения 1 211 дней (3,3 года) и доходностью 16,49% годовых.

Наибольший объем средств — более 5,3 млрд грн — государство привлекло благодаря размещению облигаций со сроком погашения 3,1 года.

Сколько государство привлекло с начала года

По данным Министерства финансов, с начала 2026 года от продажи государственных облигаций в бюджет поступило более 353,4 млрд грн.

С начала полномасштабного российского вторжения общий объем привлеченных через ОВГЗ средств превысил 2,38 трлн.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 3

+
0
malfar
malfar
28 октября 2026, 9:49
#
Так що ж відбувається з ВОВДП?
+
0
bosyak
bosyak
28 октября 2026, 11:19
#
Брехня у назві, яка спростовується у статті.

«Попит майже 9 млрд грн, продали лише на 2 млрд»

«Результати аукціону
2,038 млрд грн — ОВДП зі строком обігу 322 дні (майже рік) та дохідністю 14,94% річних.
5,345 млрд грн — ОВДП зі строком обігу 1 134 дні (3,1 року) та дохідністю 11,95% річних.
609 млн грн — ОВДП зі строком обігу 1 211 днів (3,3 року) та дохідністю 16,49% річних.»
+
0
Romanenkas17
Romanenkas17
28 октября 2026, 12:08
#
Да, не сходиться. 9 мільярдів ви ж набрали нових кредитів по цифрах, що ви брешете?
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