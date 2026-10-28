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28 октября 2026, 9:42 Читати українською

С 4 декабря бизнесу запретят работать во время тревоги без укрытия: новые правила

С 4 декабря 2026 года в Украине изменяются условия работы предприятий во время желтого уровня воздушной тревоги, что означает угрозу атаки дронов. После завершения переходного периода для продолжения работы бизнес должен обеспечить должную защиту работников и посетителей. Самого согласия трудового коллектива уже будет недостаточно. Об этом говорится в постановлении Кабинета Министров № 1092 от 4 сентября 2026 года.

С 4 декабря 2026 года в Украине изменяются условия работы предприятий во время желтого уровня воздушной тревоги, что означает угрозу атаки дронов.
С 4 декабря бизнесу запретят работать во время тревоги
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Необходимость подготовки к новым требованиям также подтвердило Министерство экономики и окружающей среды.

Кого будут касаться новые правила

Требования распространяются на субъекты хозяйствования независимо от формы собственности. В частности, речь идет о магазинах, торговых центрах, офисах, производственных предприятиях и ФОП с наемными работниками.

До 4 декабря действует трехмесячный переходный период, в течение которого предприятия без должного укрытия могут подготовить помещение к новым условиям.

После его завершения предприятиям необходимо будет иметь доступное защитное решение, отвечающее установленным требованиям.

Как бизнес может обеспечить работу во время тревоги

Вариант 1. Собственное укрытие

Предприятие может продолжать деятельность, если в здании или на прилегающей территории есть защитное сооружение, постоянное или временное укрытие для персонала и посетителей.

Также допускается работа в постройках двойного назначения, которые могут использоваться для защиты людей.

Для основных помещений защитных сооружений в общественных зданиях предусмотрена норма площади не менее 0,6 кв. м на одного человека.

Один из возможных способов устройства защиты — установка усиленного укрытия в соответствии с постановлением КМУ № 1286 от 15 октября 2026 года.

Вариант 2. Безопасное пространство в здании

Предприятия, которые не могут обустроить полноценное укрытие, в предусмотренных законодательством случаях могут использовать безопасное пространство внутри здания.

Это наиболее защищенная зона, определяемая на основании инженерных расчетов.

В то же время обычное помещение без окон не считается автоматически безопасным пространством. Его пригодность необходимо обосновать соответствующими расчетами.

Для арендаторов это означает необходимость согласования решения с собственником или балансодержателем здания.

Вариант 3. Укрытие вблизи предприятия

Еще одним возможным решением является использование доступного укрытия рядом с местом работы.

В указанных разъяснениях указаны следующие радиусы пешеходной доступности:

  • до 300 метров — в многоэтажной застройке;
  • до 500 метров — в малоэтажной застройке.

В то же время важно проверить емкость укрытия с учетом максимального количества работников и посетителей, в частности, в выходные и праздничные дни.

Предприятию также целесообразно письменно согласовать возможность использования укрытия с его балансодержателем.

Что будет, если у предприятия нет укрытия

Если до 4 декабря бизнес не обеспечит необходимых условий защиты людей, работу во время желтого уровня воздушной тревоги придется прекращать.

При возможности работников можно переводить на дистанционную работу.

Если простой возник из-за производственной ситуации, опасной для жизни или здоровья работника, не по его вине, законодательство предусматривает сохранение среднего заработка.

В то же время при красном уровне угрозы, означающей ракетную, ракетно-дроновую или массированную дроновую атаку, работа должна останавливаться.

Какие еще обязанности будет иметь бизнес

Постановление также предусматривает обязательное информирование работников и посетителей о наличии укрытия или безопасного пространства.

Для этого на входах, наружных стенах зданий или ограждениях необходимо размещать информационные таблички размером 100×60 см с соответствующим уведомлением об обеспеченности объекта защитой.

Кроме того, предприятие должно определить порядок действий персонала во время воздушной тревоги и обеспечить своевременное оповещение людей.

Таким образом, с 4 декабря возможность работы во время дроновой угрозы будет зависеть прежде всего от фактического наличия надлежащей защиты, а не только от согласования работников.
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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 5

+
+48
Dmitry V.G.
Dmitry V.G.
28 октября 2026, 9:51
#
R.I.P. малый бизнес. Особенно всякий общепит, ритейл, услуги.
+
+45
Svyrydenkoa
Svyrydenkoa
28 октября 2026, 10:35
#
Добивайте, добивайте бізнес. Молодці. Вони ж вашу війну фінансували — а ви їх закриваєте)).
+
+15
Pasha1233
Pasha1233
28 октября 2026, 11:44
#
Таке враження, ніби диверсанти у владі.

«Слуга» Веніславський закликав Корецького не вживати слова «демобілізація»

Це той вєня, орендує орендує геліндваген в закордонного синка, що збирається «залишитись в голівуді» і збирає там елітні автопарки? Ото мотивація для людей стати камікадзе.
Голівудського синка — в скелю чи в шквал, про який Антон Чорний он розповідає Пытки током, шурупы в теле, ампутация за отказ платить — что творилось в 59-й бригаде. Антон Черный Чи у 225-ку, куди нахапали хворих людей, яких ширяєв прямо наказує страчувати на аудіозаписі!
+
0
yarg
yarg
28 октября 2026, 12:17
#
Пашуня, ти задовбав вже. досить цю хуйню носити по всіх темах.
+
0
Romanenkas17
Romanenkas17
28 октября 2026, 12:06
#
«лікарю у мене болять ноги, я повільно хожу»…

— Відрізати ноги!

— але ж я тоді зовсім не зможу ходити!


*відношення євр-влади до бізнесу в україні((
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