Мировое производство автомобилей превысило 45,9 млн: какие страны стали лидерами

По итогам первого полугодия 2026 года в мире произвели более 45,9 млн. автотранспортных средств, что на 1% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Крупнейшим автопроизводителем остается Китай, хотя объем производства в стране сократился на 4%. Об этом сообщает Укравтопром со ссылкой на данные Международной организации производителей автомобилей (OICA).

За підсумками першого півріччя 2026 року у світі виготовили понад 45,9 млн автотранспортних засобів

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Как изменилось мировое автопроизводство

Наибольшую часть мирового производства составляют легковые автомобили. За шесть месяцев их выпустили 33,1 млн единиц, что на 1% меньше, чем в прошлом.

В то же время производство коммерческого транспорта продемонстрировало рост.

По основным категориям показатели следующие:

Легковые автомобили — 33,1 млн единиц (−1%).

Легкие коммерческие автомобили — 10,6 млн единиц (+2%).

Большие грузовые автомобили — 2,1 млн единиц (+8%).

Автобусы — 151,8 тыс. единиц (−3%).

Высокие темпы роста зафиксированы в сегменте больших грузовиков, производство которых увеличилось на 8%.

Топ-5 крупнейших автопроизводителей мира

Китай — 14993479 ед. автотранспорта (-4%).

США — 5228518 ед. (+1%).

Япония — 4299050 ед. (+3%).

Индия — 3679528 ед. (+15%)

Корея — 2110904 ед. (=).

Китай сохраняет значительное лидерство, выпуская почти в три раза больше автотранспорта, чем США.

В то же время наиболее динамично среди пяти крупнейших производителей растет Индия, которая увеличила выпуск автомобилей на 15%.

Несмотря на общий рост мирового автопроизводства, динамика в отдельных странах остается неравномерной.