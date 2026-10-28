По итогам первого полугодия 2026 года в мире произвели более 45,9 млн. автотранспортных средств, что на 1% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Крупнейшим автопроизводителем остается Китай, хотя объем производства в стране сократился на 4%. Об этом сообщает Укравтопром со ссылкой на данные Международной организации производителей автомобилей (OICA).
Мировое производство автомобилей превысило 45,9 млн: какие страны стали лидерами
►Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах
Как изменилось мировое автопроизводство
Наибольшую часть мирового производства составляют легковые автомобили. За шесть месяцев их выпустили 33,1 млн единиц, что на 1% меньше, чем в прошлом.
В то же время производство коммерческого транспорта продемонстрировало рост.
По основным категориям показатели следующие:
- Легковые автомобили — 33,1 млн единиц (−1%).
- Легкие коммерческие автомобили — 10,6 млн единиц (+2%).
- Большие грузовые автомобили — 2,1 млн единиц (+8%).
- Автобусы — 151,8 тыс. единиц (−3%).
Высокие темпы роста зафиксированы в сегменте больших грузовиков, производство которых увеличилось на 8%.
Топ-5 крупнейших автопроизводителей мира
- Китай — 14993479 ед. автотранспорта (-4%).
- США — 5228518 ед. (+1%).
- Япония — 4299050 ед. (+3%).
- Индия — 3679528 ед. (+15%)
- Корея — 2110904 ед. (=).
Китай сохраняет значительное лидерство, выпуская почти в три раза больше автотранспорта, чем США.
В то же время наиболее динамично среди пяти крупнейших производителей растет Индия, которая увеличила выпуск автомобилей на 15%.
Несмотря на общий рост мирового автопроизводства, динамика в отдельных странах остается неравномерной.
Комментарии