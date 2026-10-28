Рада приняла госбюджет-2027 в первом чтении

28 октября Верховная Рада приняла в первом чтении проект Государственного бюджета Украины на 2027 год. За соответствующее решение проголосовало 239 народных депутатов. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

28 октября Верховная Рада приняла в первом чтении проект Государственного бюджета Украины на 2027 год.

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Какие правки согласовали

По словам Железняка, его правка № 1279 о повышении зарплат военным учтена в бюджете на 2027 год.

Кроме того, в бюджете учтена правка о запрете финансирования «Кешбека».

Накануне 27 октября парламент поддержал за основу проект постановления о Бюджетных выводах. Тогда решение поддержали 232 депутата. Документ содержит 90 предложений, бюджетный комитет сформировал по результатам рассмотрения 5236 депутатских поправок.

В свою очередь премьер-министр Сергей Корецкий после голосования Бюджета поблагодарил депутатов:

«Благодарю народных депутатов за совместную работу и поддержку проекта Бюджета на 2027 год в первом чтении.

Это бюджет, учитывающий реалии полномасштабной войны и ключевые потребности государства на следующий год.

Прежде всего, это необходимое финансирование безопасности и обороны, сохранение финансовой устойчивости и выполнение важных социальных обязательств перед людьми.

Правительство проработает Бюджетные заключения Парламента и подготовит проект ко второму чтению", — написал он.

Что дальше

После первого чтения проект государственного бюджета будет передан Кабинету Министров для доработки с учетом бюджетных выводов парламента.

По предварительному графику, второе чтение и окончательное принятие госбюджета-2027 запланировано на 23−26 ноября.