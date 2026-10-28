28 октября Верховная Рада приняла в первом чтении проект Государственного бюджета Украины на 2027 год. За соответствующее решение проголосовало 239 народных депутатов. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.
Рада приняла госбюджет-2027 в первом чтении
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Какие правки согласовали
По словам Железняка, его правка № 1279 о повышении зарплат военным учтена в бюджете на 2027 год.
Кроме того, в бюджете учтена правка о запрете финансирования «Кешбека».
Накануне 27 октября парламент поддержал за основу проект постановления о Бюджетных выводах. Тогда решение поддержали 232 депутата. Документ содержит 90 предложений, бюджетный комитет сформировал по результатам рассмотрения 5236 депутатских поправок.
В свою очередь премьер-министр Сергей Корецкий после голосования Бюджета поблагодарил депутатов:
«Благодарю народных депутатов за совместную работу и поддержку проекта Бюджета на 2027 год в первом чтении.
Это бюджет, учитывающий реалии полномасштабной войны и ключевые потребности государства на следующий год.
Прежде всего, это необходимое финансирование безопасности и обороны, сохранение финансовой устойчивости и выполнение важных социальных обязательств перед людьми.
Правительство проработает Бюджетные заключения Парламента и подготовит проект ко второму чтению", — написал он.
Что дальше
После первого чтения проект государственного бюджета будет передан Кабинету Министров для доработки с учетом бюджетных выводов парламента.
По предварительному графику, второе чтение и окончательное принятие госбюджета-2027 запланировано на 23−26 ноября.
Комментарии - 10
Как говорят на «пальцах»!!!
Пока алгоритм начисления зарплат, пенсий. и пожизненного обеспечения определенной группы гос служащих прописан!!! в профильных Законах, ограничение этих выплат будет обжаловано в Судах!!!
Что происходит уже не первый год!!!
Ну и можете поблагодарить «группу» реформаторов, которые принимали эти Законы!!!
…ну, а если не понимаете самого механизма профильных Законов. лучше не пишите маячню!!!
Вы уже «отличились» определением числа гос служащих по фотографиям!!!
Опять решили написать очередную маячню!!!
Уважаемая редакция даже не проверила то что этот депутат написал!!!
1 Какую именно правку принял комитете ВР?
2 На какую сумму подняли выплаты?
Что уважаемая редакция имея в штате таких серьезных экономических обозревателей не может провести, хотя бы . поверхностный анализ этой «депутатской инициативы» .
Понимаю, главная цель это реклама депутата которого финансирует томаш фиала (он же, фиала. хозяин «минфина»)
Https://www.facebook.com/mezha.anticor/posts/бюджет-нацполіції-у-2027-році-зросте-на-36-млрд-грнмежа-проаналізувала-як-у-проє/122213990984342653/
Все приведенные цифры это или брехня или заранее продуманная акция дискредитации как и ВР и всего института власти Украины.
Если нет. то лучше помолчать!