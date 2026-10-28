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28 октября 2026, 12:38 Читати українською

Рада приняла госбюджет-2027 в первом чтении

28 октября Верховная Рада приняла в первом чтении проект Государственного бюджета Украины на 2027 год. За соответствующее решение проголосовало 239 народных депутатов. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

28 октября Верховная Рада приняла в первом чтении проект Государственного бюджета Украины на 2027 год.
28 октября Верховная Рада приняла в первом чтении проект Государственного бюджета Украины на 2027 год.
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Какие правки согласовали

По словам Железняка, его правка № 1279 о повышении зарплат военным учтена в бюджете на 2027 год.

Кроме того, в бюджете учтена правка о запрете финансирования «Кешбека».

Накануне 27 октября парламент поддержал за основу проект постановления о Бюджетных выводах. Тогда решение поддержали 232 депутата. Документ содержит 90 предложений, бюджетный комитет сформировал по результатам рассмотрения 5236 депутатских поправок.

В свою очередь премьер-министр Сергей Корецкий после голосования Бюджета поблагодарил депутатов:

«Благодарю народных депутатов за совместную работу и поддержку проекта Бюджета на 2027 год в первом чтении.

Это бюджет, учитывающий реалии полномасштабной войны и ключевые потребности государства на следующий год.

Прежде всего, это необходимое финансирование безопасности и обороны, сохранение финансовой устойчивости и выполнение важных социальных обязательств перед людьми.

Правительство проработает Бюджетные заключения Парламента и подготовит проект ко второму чтению", — написал он.

Что дальше

После первого чтения проект государственного бюджета будет передан Кабинету Министров для доработки с учетом бюджетных выводов парламента.

По предварительному графику, второе чтение и окончательное принятие госбюджета-2027 запланировано на 23−26 ноября.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 10

+
+60
Pasha1233
Pasha1233
28 октября 2026, 12:54
#
Рада відхилила обмеження зарплат надепів та чиновників на рівні 80 тис. грн
+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
28 октября 2026, 13:00
#
Обьясняю «экспертам» !!!
Как говорят на «пальцах»!!!
Пока алгоритм начисления зарплат, пенсий. и пожизненного обеспечения определенной группы гос служащих прописан!!! в профильных Законах, ограничение этих выплат будет обжаловано в Судах!!!
Что происходит уже не первый год!!!

Ну и можете поблагодарить «группу» реформаторов, которые принимали эти Законы!!!

…ну, а если не понимаете самого механизма профильных Законов. лучше не пишите маячню!!!
+
+30
timion
timion
28 октября 2026, 13:13
#
Суды могут принимать решения в польху государтсва, а не чиновникуов если вы не знаете. имели опыт оскарження пенсии? не все работает как в законах
+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
28 октября 2026, 13:20
#
Идите этот БРЕД рассказывайте другим!!!
Вы уже «отличились» определением числа гос служащих по фотографиям!!!
Опять решили написать очередную маячню!!!
+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
28 октября 2026, 12:54
#
Ну вот опять!!!
Уважаемая редакция даже не проверила то что этот депутат написал!!!
1 Какую именно правку принял комитете ВР?
2 На какую сумму подняли выплаты?

Что уважаемая редакция имея в штате таких серьезных экономических обозревателей не может провести, хотя бы . поверхностный анализ этой «депутатской инициативы» .

Понимаю, главная цель это реклама депутата которого финансирует томаш фиала (он же, фиала. хозяин «минфина»)
+
+15
Pasha1233
Pasha1233
28 октября 2026, 12:55
#
Військові 4-й чи 5-й рік без підвищення, натомість всім тиловим силовикам шалені підвищення?
Https://www.facebook.com/mezha.anticor/posts/бюджет-нацполіції-у-2027-році-зросте-на-36-млрд-грнмежа-проаналізувала-як-у-проє/122213990984342653/
+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
28 октября 2026, 13:03
#
Пока на сайте «Минфин» Украины. не будет публикации принятого ВР и подписанного Президентом Закона о Бюджете на 2027 год (с со всеми таблицами и «додатками»)

Все приведенные цифры это или брехня или заранее продуманная акция дискредитации как и ВР и всего института власти Украины.
+
+30
Ivavita
Ivavita
28 октября 2026, 13:37
#
Зелена влада вже давно себе показала. Її дії чи бездіяльність виглядають як: «заранее продуманная акция дискредитации как и ВР и всего института власти Украины»
+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
28 октября 2026, 13:44
#
У вас есть редакция ПРИНЯТОГО бюджета? Да или Нет?
Если нет. то лучше помолчать!
+
+90
Romanenkas17
Romanenkas17
28 октября 2026, 14:06
#
Інститут влади корумпований, тримається зубами за війну, бо після війни будуть питання — «вова, де мільярди»…
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