Госдолг Украины вырос почти на 500 млрд грн с начала года: сколько теперь должно государство

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Банковские приложения
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиБанковские приложенияИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиБанковские приложенияИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

28 октября 2026, 8:26 Читати українською

Госдолг Украины вырос почти на 500 млрд грн с начала года: сколько теперь должно государство

В сентябре 2026 года государственный и гарантированный государством долг Украины сократился на 64,68 млрд грн, или на 0,67%. По состоянию на 30 сентября его общий объем составил 9,54 трлн грн, или $212,61 млрд. В то же время с начала года долг в гривневом эквиваленте вырос почти на 496 млрд грн. Об этом сообщает Министерство финансов Украины.

В сентябре 2026 года государственный и гарантированный государством долг Украины сократился на 64,68 млрд грн, или на 0,67%.
С начала года долг в гривневом эквиваленте вырос
Добавить как предпочтительный источник в Google

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Как изменился госдолг в сентябре

По данным Минфина, на 30 сентября 2026 года общая сумма государственного и гарантированного государством долга составляла 9 538,35 млрд грн (187,29 млрд евро, или $212,61 млрд).

В частности:

  • Государственный внешний долг — 7 291,21 млрд грн (76,44% общей суммы).
  • Государственный внутренний долг — 1 995,93 млрд грн (20,93%).
  • Гарантированный государством долг — 251,20 млрд грн (2,63%), из которых 190,68 млрд грн приходится на внешние обязательства, а 60,52 млрд грн — на внутренние.

Структура государственного и гарантированного долга на 30 сентября 2026

По сравнению с августом общая сумма долга сократилась на 64,68 млрд грн и на $2,94 млрд в долларовом эквиваленте. В то же время в евро долг увеличился на 2,19 млрд евро.

Основное сокращение произошло за счет уменьшения государственного внешнего долга на 50,5 млрд грн. Внутренний долг сократился на 7,43 млрд грн, а гарантированный государством — на 6,75 млрд грн.

Как изменился долг с начала года

Несмотря на сокращение в сентябре, за девять месяцев 2026 года государственный и гарантированный государством долг Украины увеличился на 495,67 млрд грн в гривневом эквиваленте.

Основной прирост пришелся на внешний долг, выросший на 492,43 млрд грн.

В то же время гарантированный государством долг с начала года сократился на 25,48 млрд грн, или на 9,2% — с 276,68 млрд грн до 251,20 млрд грн. Его доля в общем долговом портфеле снизилась с 3,06% до 2,63%.

В Минфине объясняют, что на долговую динамику влияют привлечение внешнего финансирования, погашение обязательств и валютные колебания.

Кому Украина должна больше всего

Наибольшая доля государственного долга приходится на финансирование от международных финансовых организаций и правительств иностранных государств — 66,4% или 6,33 трлн грн.

Крупнейшим кредитором Украины остается Европейский Союз, на который приходится 3,67 трлн грн, или 38,44% общего долга.

В частности, 887,18 млрд грн составляет заем ЕС в рамках механизма ERA. Ее погашение предусмотрено за счет доходов от замороженных российских суверенных активов, а не средств Государственного бюджета Украины.

В валютной структуре долга наибольшую долю занимает евро — 44,18%. На доллар США приходится 23,66%, гривну — 20,03%, специальные права заимствования МВФ — 8,91%.

Сколько стоит Украине обслуживание долга

По состоянию на конец сентября средневзвешенная стоимость государственного долга составила 4,44% против 4,37% в августе.

Средневзвешенный срок до погашения сократился с 13,05 до 12,87 года.

В Минфине отмечают, что долгосрочное льготное финансирование от международных партнеров позволяет снижать риск рефинансирования и ограничивать долговую нагрузку.

Сколько государство привлекло от продажи ОВГЗ

В сентябре Министерство финансов провело 11 аукционов по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), по результатам которых привлекло в бюджет 18,8 млрд грн.

Кроме того, 23 сентября прошел аукцион по обмену облигаций с погашением в октябре 2026 года на бумаги с погашением в феврале 2029 года. Объем удовлетворенных заявок составил 11,5 млрд грн, а средневзвешенная доходность — 12,17%.

В целом за январь-сентябрь 2026 года объем операций по размещению и обмену ОВГЗ составил 373,9 млрд грн.

По итогам второго квартала 2026 года соотношение государственного и гарантированного государством долга к ВВП составило 92%. Этот показатель рассчитан без учета займа ЕС по механизму ERA.

Добавить как предпочтительный источник в Google
Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
+15
Svyrydenkoa
Svyrydenkoa
28 октября 2026, 10:37
#
І мертвий, і живий і ненароджений — всі тепер винні по 10000 доларів)). Доскакались
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 18 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами