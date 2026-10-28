Госдолг Украины вырос почти на 500 млрд грн с начала года: сколько теперь должно государство

В сентябре 2026 года государственный и гарантированный государством долг Украины сократился на 64,68 млрд грн, или на 0,67%. По состоянию на 30 сентября его общий объем составил 9,54 трлн грн, или $212,61 млрд. В то же время с начала года долг в гривневом эквиваленте вырос почти на 496 млрд грн. Об этом сообщает Министерство финансов Украины.

С начала года долг в гривневом эквиваленте вырос

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Как изменился госдолг в сентябре

По данным Минфина, на 30 сентября 2026 года общая сумма государственного и гарантированного государством долга составляла 9 538,35 млрд грн (187,29 млрд евро, или $212,61 млрд).

В частности:

Государственный внешний долг — 7 291,21 млрд грн (76,44% общей суммы).

Государственный внутренний долг — 1 995,93 млрд грн (20,93%).

Гарантированный государством долг — 251,20 млрд грн (2,63%), из которых 190,68 млрд грн приходится на внешние обязательства, а 60,52 млрд грн — на внутренние.

Структура государственного и гарантированного долга на 30 сентября 2026

По сравнению с августом общая сумма долга сократилась на 64,68 млрд грн и на $2,94 млрд в долларовом эквиваленте. В то же время в евро долг увеличился на 2,19 млрд евро.

Основное сокращение произошло за счет уменьшения государственного внешнего долга на 50,5 млрд грн. Внутренний долг сократился на 7,43 млрд грн, а гарантированный государством — на 6,75 млрд грн.

Как изменился долг с начала года

Несмотря на сокращение в сентябре, за девять месяцев 2026 года государственный и гарантированный государством долг Украины увеличился на 495,67 млрд грн в гривневом эквиваленте.

Основной прирост пришелся на внешний долг, выросший на 492,43 млрд грн.

В то же время гарантированный государством долг с начала года сократился на 25,48 млрд грн, или на 9,2% — с 276,68 млрд грн до 251,20 млрд грн. Его доля в общем долговом портфеле снизилась с 3,06% до 2,63%.

В Минфине объясняют, что на долговую динамику влияют привлечение внешнего финансирования, погашение обязательств и валютные колебания.

Кому Украина должна больше всего

Наибольшая доля государственного долга приходится на финансирование от международных финансовых организаций и правительств иностранных государств — 66,4% или 6,33 трлн грн.

Крупнейшим кредитором Украины остается Европейский Союз, на который приходится 3,67 трлн грн, или 38,44% общего долга.

В частности, 887,18 млрд грн составляет заем ЕС в рамках механизма ERA. Ее погашение предусмотрено за счет доходов от замороженных российских суверенных активов, а не средств Государственного бюджета Украины.

В валютной структуре долга наибольшую долю занимает евро — 44,18%. На доллар США приходится 23,66%, гривну — 20,03%, специальные права заимствования МВФ — 8,91%.

Сколько стоит Украине обслуживание долга

По состоянию на конец сентября средневзвешенная стоимость государственного долга составила 4,44% против 4,37% в августе.

Средневзвешенный срок до погашения сократился с 13,05 до 12,87 года.

В Минфине отмечают, что долгосрочное льготное финансирование от международных партнеров позволяет снижать риск рефинансирования и ограничивать долговую нагрузку.

Сколько государство привлекло от продажи ОВГЗ

В сентябре Министерство финансов провело 11 аукционов по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), по результатам которых привлекло в бюджет 18,8 млрд грн.

Кроме того, 23 сентября прошел аукцион по обмену облигаций с погашением в октябре 2026 года на бумаги с погашением в феврале 2029 года. Объем удовлетворенных заявок составил 11,5 млрд грн, а средневзвешенная доходность — 12,17%.

В целом за январь-сентябрь 2026 года объем операций по размещению и обмену ОВГЗ составил 373,9 млрд грн.

По итогам второго квартала 2026 года соотношение государственного и гарантированного государством долга к ВВП составило 92%. Этот показатель рассчитан без учета займа ЕС по механизму ERA.