Валютные качели продолжаются: какого курса ждать к концу лета

Июльское падение гривны на межбанке ниже 41,5 грн/$ испугало многих украинцев. В то же время на прошлой неделе курс начал выравниваться, а НБУ излучает оптимизм в стабилизации ситуации. О том, продлится ли эта тенденция в августе, и что будет с гривной, «Минфин» поинтересовался у специалистов.

Почему гривна обновила исторические минимумы

Июль оказался неспокойным для национальной валюты. Если начинался он при курсе 40,55 грн/$, то на пике 18 числа дошел до 41,65 грн/$. Преодоление психологических отметок в 41, а затем и в 41,50 усилило дефляционные настроения в обществе.

Как объясняет старший финансовый аналитик группы ICU Тарас Котович, это ослабление гривны произошло на фоне значительного спроса на валюту. Когда гривна достигла минимума, на межбанке клиенты банков за четыре дня купили валюты более чем на $1,1 млрд (на 18% больше, чем за аналогичный период на прошлой неделе), а продали на $734 млн (на 16% меньше).

На этом фоне в розничном сегменте за тот же период население купило валюты на 5% больше, чем за аналогичный период, а продало на 1% меньше. Таким образом, разрыв между покупкой и продажей валюты гражданами достиг $194 млн. И хотя Нацбанк тоже увеличил интервенции на валютный рынок, этого оказалось недостаточно, чтобы не допустить ослабления гривны.

По словам начальника департамента казначейства Глобус Банка Тараса Лесового, происходящее на валютном рынке в первой половине июля стало логичным и объективным последствием усиления инфляции из-за роста тарифов на электроэнергию, и вызванный этим рост цен почти на все группы товаров, а также значительные перебои с энергоснабжением.

На ряд других факторов, которые также привели к ослаблению национальной валюты, обратила внимание директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько.

Это и рост бюджетных расходов, и выплата дивидендов, и увеличение спроса на товары «энергоавтономности», что привело к росту потребностей в иностранной валюте для импортеров. Объем валютного предложения на рынке в «аграрное межсезонье» несколько снизился, да и в принципе на растущем рынке традиционно наблюдается дополнительное усиление спроса и ослабление предложения", — объяснила она «Минфину».

Несмотря на то, что в июле курс гривны опустился ниже нескольких психологических меток, банкиры, с которыми пообщалась редакция, убеждены, что о существенном обвале национальной валюты говорить неуместно. Даже достигая своих самых низких уровней, она, по сравнению с началом месяца, снижалась лишь на 2,7%. Тем более, что практически сразу после обновления минимумов 18 июля гривна сначала вышла на плато, а потом начала укрепляться.

Почему гривна отыгрывает позиции

По итогам торгов на межбанке, 26 июля курс национальной валюты достиг 41,07 грн/$. Таким образом, со своей самой низкой точки он укрепился почти на 1,4%, а падение с начала месяца составило около 1,3%.

Как отмечает Тарас Лесовой, такие изменения на рынке являются вполне нормальным явлением, ведь колебания происходят чуть ли не каждый день, доказывая, что рынок жив.

«Ежедневные валютные изменения почти всегда происходят в пределах 0,2 грн (на межбанке) и 0,3 грн (на наличном рынке). На рынке доминируют попеременные тренды — курсовые показатели в течение 3−5 дней торгов могут расти, но потом этот тренд почти всегда сменяется противоположным, и наоборот», — отметил он.

Ключевой фактор, который продолжает влиять на курс, — это позиция Нацбанка, его готовность и возможности к валютным интервенциям. По словам же Тараса Котовича, коммуникации НБУ в СМИ демонстрируют, что он вряд ли позволит дальнейшее быстрое ослабление гривны.

«Нацбанк декларирует готовность обеспечивать ценовую стабильность и принимать необходимые меры для обеспечения устойчивости валютного рынка, поэтому его интервенции будут оставаться значительными и могут даже превышать $1 млрд в неделю для удовлетворения избыточного спроса на валюту», — убежден Котович.

Сам Нацбанк на прошлой неделе тоже излучал уверенность в способности обеспечить стабильность курса.

«В настоящее время существуют все предпосылки для устойчивой ситуации на валютном рынке. В скором времени начнет поступать валюта от продажи нового урожая, а морской коридор позволяет активно экспортировать агропродукцию и другие товарные группы. Также мы ожидаем поступления $3,9 млрд от Соединенных Штатов Америки уже на следующей неделе», — сказал глава НБУ Пышный.

Помог стабилизации гривны также транш 1,5 млрд евро от Евросоюза, а в целом, по оценкам регулятора, в этом году международные партнеры предоставят Украине около $38 млрд льготных кредитов и грантов.

Какой курс ждать в августе

Сильных факторов для укрепления гривны пока нет, и изменить это может разве что падение спроса среди импортеров, убежден начальник департамента по работе на международных рынках и денежного обращения Радабанка Сергей Гнездилов. В то же время, по его мнению, Министерству финансов более выгодно конвертировать валюту, которая поступает от международных партнеров, по более высокому курсу, и этот фактор может служить основной причиной ослабления гривны вместе с отрицательным балансом внешней торговли.

В этих условиях, считает Сергей Гнездилов, курс продажи гривны на межбанке может протестировать цену 42 грн/$ .

Украина все еще имеет значительное превышение импорта над экспортом, также ослаблению гривны способствует снижение процентных ставок, отмечает директор департамента казначейства Пиреус Банк Игорь Якобчук. В то же время, по его мнению, НБУ постарается избежать значительных колебаний курса для сохранения привлекательности гривны и удержания инфляции.

Тарас Лесовой отмечает, что, хотя регулятор и принимает меры, чтобы уменьшить «давление» на рынок, время от времени все же следует ожидать незначительного снижения курсовых показателей. По его словам, «коридоры» колебаний в ближайшее время будут находиться на уровне 40,7−41,7 грн/$.

Анна Золотько убеждена, что в августе на рынке должно появиться больше валютной выручки уже вошедших в новый маркетинговый год аграриев, а это будет помогать выровнять ситуацию. Хотя стратегически торговый дефицит остается, что будет сохранять повышенную волатильность курса. Котировки, по ее мнению, будут находиться в коридоре 41−42 грн/$.

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Таким образом, верхний предел, который прогнозируют опрошенные «Минфином», специалисты, составляет около 42 грн/$ — то есть от нынешнего курса гривна в течение лета может потерять до 2,3%. В бюджет Правительство заложило курс 42,1 на конец года и пока ожидания Кабмина вполне могут сбыться.