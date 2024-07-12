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12 июля 2024, 8:50 Читати українською

Глава НБУ о том, каким должен быть курс гривны и страхование от военных рисков

О том, как Украина будет страховать военные риски, что делает НБУ для привлечения инвестиций, какие угрозы существуют из-за остановок международной помощи, изданию Central Banking рассказал глава НБУ Андрей Пышный. «Минфин» выбрал главное.

О том, как Украина будет страховать военные риски, что делает НБУ для привлечения инвестиций, какие угрозы существуют из-за остановок международной помощи, изданию Central Banking рассказал глава НБУ Андрей Пышный.

Я помню, как мы предполагали, когда закончится война и уменьшится угроза безопасности. Когда я стал Главой НБУ в октябре 2022 года, мы предполагали, что риски безопасности снизятся во второй половине 2023 года.

Затем, когда мы дошли к первой половине 2023 года, мы начали предполагать уменьшение рисков с конца года. [Но] даже сейчас, когда мы разговариваем, по всей Украине звучит воздушная тревога.

Поэтому НБУ принял решение, что мы больше не будем сообщать о наших предположениях по поводу окончания войны. Мы должны выполнять свой мандат в любых условиях. Война стала нашей новой нормой.

Мы хотели бы, чтобы все было иначе, но мы должны научиться жить и работать в этих новых условиях неопределенности. Мы уже научились, несмотря на то, что война трагическая, жестокая и кровавая. Это не наш выбор, его нам навязали после полномасштабного вторжения. Итог этой борьбы определяет наше будущее.

Международная помощь и замороженные российские активы

К сожалению, мы видим, что за последний год материализовались риски неритмичного поступления международной финансовой поддержки. Ритмичность и достаточность — это два элемента, которые имеют решающее значение.

Войну невозможно поставить на паузу. Она требует постоянного финансирования. Если мы не получаем достаточной финансовой поддержки, у нас возникает дефицит средств на покрытие наших основных потребностей, что влияет на ситуацию на фронте.

С обострением войны потребности в финансировании возрастают, а разрыв увеличивается. Мы постоянно обсуждаем это с нашими партнерами. В связи с этим использование российских активов имеет для нас очень важное значение.

Мы хотим, чтобы этот источник финансирования был максимально безопасен для поддержания макрофинансовой стабильности. Мы не хотим прибегать к эмиссионному финансированию, поскольку этот шаг может подвесить макрофинансовую стабильность. Наши собственные финансовые ресурсы растут, но их не хватает из-за все больших потребностей войны.

За 840 дней войны на этом рынке были выпущены долговые обязательства на сумму один триллион гривен (около 24,65 млрд долл. США). Население Украины активно инвестирует в государственные облигации. Это также свидетельствует о том, что наша политика привлекательности гривневых активов работает и доверие к национальной валюте сохраняется.

Как держится гривна

Вопросы валютного курса и минимизации давления на гривну являются приоритетом для нас, поэтому мы должны сделать так, чтобы гривну считали безопасной, и пока нам это удавалось. Гривну сейчас рассматривают, как надежный актив, и мы поддерживаем привлекательность гривневых сбережений.

Переход от фиксированного обменного курса к режиму управляемой гибкости в октябре 2023 года стал определенным вызовом для выполнения этой задачи. Но решение НБУ было принято с позиции силы, поскольку у нас было достаточно резервов. Пока управление ожиданиями обеспечивается должным образом, мы считаем, что валютный рынок будет развиваться по контролируемому сценарию. Глубина валютного рынка без участия НБУ увеличилась более чем в три раза.

По факту мы избавились от множественности обменных курсов, что было для нас вызовом. В октябре 2022 года в Украине действовали четыре обменных курса: официальный курс, курс по карточным операциям, курс межбанковского рынка и наличный курс обмена валют. Разница между официальным курсом НБУ и наличным курсом иногда достигала 20%.

До того, как мы перешли в режим управляемой гибкости, мы уделяли большое внимание минимизации этих спредов. Сейчас разница между официальным и наличным курсами не превышает 1−1,5%. Для нас важно, чтобы обменный курс колебался в обе стороны, чтобы спрос и предложение определяли ситуацию на валютном рынке. Присутствие НБУ на рынке является лишь фактором повышения доверия.

Что происходит на рынке труда

Рынок труда — это вызов для Украины. Мы очень внимательно следим за ним и делаем все, что можем в пределах нашего мандата.

Атаки россии на энергетическую инфраструктуру этой весной уничтожили 9 ГВт мощностей генерации электроэнергии. По нашим подсчетам, эти атаки [со стороны россии], а также усиление обстрелов Харькова, Сум и Запорожья могут повлечь за собой дополнительную миграцию 200 тыс. человек.

На рынок труда оказывает давление не только нехватка рабочей силы, но и очень неравномерное ее распределение. Война повлекла за собой не только миграцию за границу, но и увеличила количество перемещенных лиц внутри страны. Многие люди живут на западе страны [далеко от большинства украинских производственных предприятий]. Рынок труда также страдает от несоответствия квалификации. Около 7 миллионов украинцев уехали из страны и до сих пор остаются за границей.

Общее ухудшение демографической ситуации из-за внутренней и внешней миграции, мобилизации людей в лавы вооруженных сил приводят к недостатку квалифицированной рабочей силы и дефициту работников.

Сейчас в Украине идет активная дискуссия по этому поводу. Мы ищем оптимальный баланс между удовлетворением экономических потребностей и потребностей вооруженных сил. Есть компании, которые относятся к категории критически важных для украинской экономики. Определенный процент работников этих предприятий и профессий, которые считаются критически важными, не подпадают под мобилизацию.

Но есть и другие предприятия, которые не относятся к критически важным категориям, но их функционирование не менее важно для экономики и государственных доходов. В настоящее время их работники подпадают под мобилизацию по общим правилам. Должен быть баланс между потребностями мобилизации и потребностями экономики.

Страхование военных рисков

Логистическая инфраструктура Украины подвергается постоянным атакам со стороны россии. Для ее функционирования требуются определенные усилия, в частности, страхование военных рисков.

Страхование от военных рисков также требует, например, восстановления энергетической инфраструктуры и других критически важных объектов. Итак, первая потребность — это поддержание производства, восстановления критически важных объектов и военных нужд.

Вторая цель — построить перспективную модель страхования военных рисков. Для нас эта модель должна быть стойкой. Единственное, чего мы не можем изменить, — это нашу географию, — к сожалению, россия всегда будет нашим соседом. Поэтому страхование военных рисков требуется как во время войны, так и после ее завершения.

Оно включает в себя обязательное страхование, а также государственную поддержку и поддержку наших международных партнеров. Для этого нужна крепкая институциональная основа. При поддержке Всемирного Банка НБУ вместе с правительством работает над разработкой законодательства, которое обеспечит эту крепкую основу. Совет по финансовой стабильности, в который входят главы НБУ, министерств финансов и экономики, а также регулятор фондового рынка, согласовал трехуровневую модель.

Первый уровень предполагает введение обязательного страхования. Второй уровень включает создание института, который бы объединял государственное и частное партнерство. И нам понадобится перестрахование рисков на глобальном рынке. Мы представим закон в парламенте в рамках наших совместных с правительством усилий. Мы надеемся, что народные депутаты его поддержат, потому что это очень важный вопрос. Следует также отметить, что Украина нуждается в инвестициях, а это поможет привлечь капитал.

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Как НБУ способствует инвестициям

В первую очередь мы обеспечиваем макрофинансовую стабильность. И это основа для любого взаимодействия с частным капиталом. В то же время мы уделяем внимание еще двум факторам: валютной либерализации и нашей Стратегии по развитию кредитования.

В мае НБУ ввел крупнейший с начала полномасштабного вторжения пакет смягчения валютных ограничений для содействия привлечению частного капитала и стимулированию инвестиций. Мы частично разрешили репатриацию дивидендов. Это был важный запрос от бизнеса.

Мы также разрешили обслуживать «новые» иностранные кредиты, полученные после вторжения россии в феврале 2022 года, и сняли все ограничения на импорт услуг.
Мы частично разрешили обслуживание «старых» довоенных кредитов и почти неограниченное обслуживание текущих обязательств. Если кредит был привлечен после начала полномасштабной войны, то ограничений по его обслуживанию и погашению почти нет.

Мы также поспособствовали финансированию всех проектов, направленных на возобновление производства электроэнергии и строительство новых мощностей, в частности, развитие распределенной сети из меньших объектов, что критически важно сейчас из-за российских атак на энергетическую инфраструктуру.

С введением новых требований к капиталу НБУ также разрешил переходный период, чтобы банки могли восстановить свои кредитные аппетиты. Этот переходный период стал возможным благодаря тому, что в течение двух лет войны банковская система продемонстрировала устойчивость и операционную эффективность, поэтому он не подорвет стабильность.

Стратегию по развитию кредитования в начале июня одобрил Совет по финансовой стабильности, и НБУ сразу же начал ее внедрять. У нее есть несколько приоритетов.

Первый — это поддержка оборонного сектора и производства товаров, связанных с военными потребностями, а также локализация производства, связанного с оборонной структурой. Вторым приоритетом является энергетический сектор. Кроме того, необходимо поддерживать возобновление находящегося на территориях устойчивости бизнеса. Наш регуляторный режим позволит нам определить приоритетность этих секторов.

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