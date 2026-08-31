Валюта в начале сентября: как ралли по паре евро/доллар отразятся на курсе гривны

Начало сентября на валютном рынке Украины пройдет очень жестко. В этот раз будет нивелирован фактор начала отчетного периода: банки и их клиенты проработают активно все 5 предстоящих рабочих дней. А работы НБУ по сглаживанию валютных перекосов добавят международные события. Теперь об этом более подробно.

В первую очередь сработают сугубо украинские нюансы поведения клиентов и самих банков:

в понедельник, 31 августа, все компании и финучреждения будут закрывать свои сделки на отчетную дату, что всегда увеличивает нервозность на рынке и добавляет статистики торгов. По факту активность клиентов начала расти уже с середины прошлой недели, когда объемы сделок валютного межбанка, зарегистрированных по системе Блумберг, стали подбираться к уровню около $300 млн, а 26 августа превысили даже $326 млн.

Во вторник, 1 сентября, все пройдет не по шаблону «эффекта первого дня месяца», хотя он также сработает. Но только частично. В итоге статистика всего рынка окажется на высоком уровне из-за ситуативной повышенной активности на межбанке крупных покупателей валюты из числа госкомпаний и крупнейших поставщиков топлива, которым СКВ нужна для оплаты своих валютных контрактов.

Именно операции по покупке валюты крупными госкомпаниями, частными импортерами топлива и ритейлерами существенно поднимут объемы сделок межбанка в этот день. То есть рынок сразу войдет в свой рабочий ритм без особой передышки.

Со среды и по пятницу, со 2 по 4 сентября, банки и клиенты уже будут работать в очень активном режиме за счет того, что высокие мировые цены на энергоносители сохраняются (более $80 за баррель), и мира на Ближнем Востоке в скором времени, похоже, не будет. Это стимулирует активную закупку украинскими импортерами энергоносителей на опасениях дальнейшего роста их стоимости.

Плюс в Украине уже активно идет сбор урожая, что создает дополнительный платежеспособный спрос на бензин и дизель со стороны аграриев. В итоге с первой декады сентября и уже весь месяц спрос на валюту на межбанке со стороны импортеров топлива и ГСМ вырастет, по моему прогнозу, еще на 20−30%. И это тоже будет давить на курс. Растущий дефицит валюты придется закрывать Нацбанку через свои интервенции по продаже доллара на межбанке.

Из международных событий на этой неделе на поведение всех рынков и пары евро/доллар будут влиять пятничные месседжи главы ФРС США Кевина Уорша на симпозиуме в Джексон-Хоуле. Он, в частности, предупредил, что «ФРС придется принять дополнительные меры, если ее представители не будут уверены в том, ‌что базовая инфляция возвращается к целевому уровню в 2%».

Далее глава регулятора отметил, что «финансовые условия не представляются ограничительными», то есть это прямой сигнал, что для ослабления ценового давления в американской экономике Федрезерву, возможно, ‌придется повысить свои процентные ставки. «Мой стандарт ‌таков: мы должны быть уверены, что базовая инфляция движется к нашей цели — явно и достаточно быстро. В противном случае, нам необходимо действовать. ‌В этом состоит наша работа… наш мандат… и наша обязанность», — отметил Уорш.

А прямым намеком на то, что он готов идти на повышение ставок, стала фраза Уорша о том, «что краткосрочные процентные ставки (читай — действующие ставки ФРС) являются основным инструментом для исполнения мандата американского регулятора». Кроме того, он признал, что «прогресс ‌за последние два года в борьбе Федрезерва с инфляцией был довольно скромным» и что «недавние статистические данные не отражают заметного улучшения в фундаментальных инфляционных тенденциях в экономике США».

Подобные высказывания главы ФРС США приведут к усилению ралли по паре евро/ доллар с укреплением доллара, а также к новым скачкам цен на золото и американские активы.

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Вот первая реакция рынков с укреплением позиций доллара, которая произошла сразу после его пятничных заявлений:

График пары евро/доллар

Доллар укрепился относительно евро с уровней в 1,165 до 1,159 доллара за евро. И ралли пары продолжится.

График золота

Стоимость золота просела сразу на $98 — с $4 598 до $4 500 за унцию.

Но и по паре евро/доллар, и по золоту эти первичные реакции рынков на заявления Уорша — это пока что игра спекулянтов, а основные мировые игроки будут корректировать свои позиции еще на протяжении всей этой недели.

Ралли этой недели по паре евро/доллар заставят наш Нацбанк через политику «гибкого курсообразования» еще больше присутствовать на украинском межбанке все эти дни, чтобы, с одной стороны, не допустить значительной волатильности курса как доллара, так опосредованно и евро к гривне на нашем рынке, а с другой — закрыть растущие потребности в валюте импортеров энергоносителей и производственников, которым нужна валюта для оплаты их контрактов.

По моим оценкам, для поддержки курса гривны на валютном рынке НБУ будет вынужден потратить за 31 августа-4 сентября не менее $980 млн-1,2 млрд. При ЗВР Украины в пределах $51,2 млрд у Нацбанка сейчас есть ресурсы для таких операций.

Объемы межбанка, по статистике Блумберг, в течение этой недели, по моим расчетам, будут находиться в пределах от $210 млн — 340 млн.

Кроме того, из-за дальнейшей эскалации войны рф против Украины, что требует роста расходов на потребности обороны и армии (в том числе и валютных) на рынке в этот период будут очень активными и госкомпании, обеспечивающие ЗСУ.

Стоит также отметить, что решение Нацбанка о временном увеличении со 120 до 150 дней возврата валютной выручки аграриев — реакция на усиление российских ударов по объектам портовой инфраструктуры и гражданским судам, и возникшие проблемы с морской логистикой. Поскольку из-за этого продолжительность транспортировки товаров по другим путям увеличилась, а действующий предельный срок расчетов стал объективно недостаточным для экспорта аграрной продукции.

Решение регулятора защитит аграриев от потенциальных штрафов по валютному контролю из-за возможных задержек в доставке агропродукции за границу и получения, соответственно, от иностранных контрагентов оплаты за отгруженную продукцию. В то же время я бы не рассчитывал на то, что это резко простимулирует активность аграриев по вывозу продукции и заходу валютной выручки в Украину, так как сейчас проблема не в самих аграриях (они и сами готовы максимально быстро отгружать продукцию), а именно в выросших военных рисках.

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Прогноз курса доллара и евро в Украине на 31 августа — 4 сентября

Межбанк

Практически вся неделя будет одинаково активной в части валютных торгов, и в этот раз значительного срабатывания эффекта первого рабочего дня нового отчетного периода я не ожидаю.

А вот повышенная волатильность на мировом рынке по паре евро/доллар, как реакция на выступление главы ФРС в Джексон- Хоуле, будет влиять на наш межбанк практически всю неделю и добавит работы Нацбанку по проведению интервенций по продаже доллара на торгах для сглаживания курсовых колебаний как по доллару, так опосредованно и по евровалюте.

При прогнозном коридоре по паре евро/доллар на мировом валютном рынке в пределах от 1,149 до 1,168 доллара за евро и коридоре безналичного доллара на межбанке в пределах от 44,35 до 45,10 гривен, рабочий коридор по евро на межбанке будет в пределах от 51,40 до 52,25 гривен.

Наличный рынок

Большинство обменников финкомпаний и банков на этой неделе проработают со спредом по доллару в пределах от 15 до 25 копеек, и по евро — в пределах от 20 до 80 копеек. Евро останется главным инструментом для спекуляций на наличном валютном рынке. Сами владельцы обменников активно играть «на повышение» или «на понижение» не станут, но будут вынуждены часто менять свои ценники покупки и продажи доллара и евро в течение дня, в зависимости от происходящего на международном валютном рынке по паре евро/доллар и на украинском межбанке.

Курс покупки и продажи наличного доллара в банках будет в пределах коридора от 44,15 до 45,40 гривен, а в обменниках финкомпаний — от 44,30 до 45,35 гривен.

Курс наличного евро в банках на этой рабочей неделе будет находиться в пределах коридора покупок и продаж от 51,20 до 52,55 гривен, и в обменниках финкомпаний — в от 51,30 до 52,50 гривен.