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20 сентября 2026, 12:45 Читати українською

Украинцев могут наказывать за передачу банковских карт: что предусматривает законопроект о «дропах»

Передача банковской карты, реквизитов счета или доступа к интернет-банкингу другому человеку может создать для владельца серьезные юридические риски, сообщает юридическая компания WINNER.

Передача банковской карты, реквизитов счета или доступа к интернет-банкингу другому человеку может создать для владельца серьезные юридические риски, сообщает юридическая компания WINNER.► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиЛегкий заработок может иметь серьезные последствия.

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Верховная Рада приняла за основу законопроект № 16013, предусматривающий усиление ответственности за незаконное использование платежных инструментов.

Документ касается так называемых «дропов» — людей, которые передают свои карты или доступ к счетам для использования в преступных схемах. Законопроект предлагает дополнить Уголовный кодекс статьей 2001. Она будет предусматривать ответственность за передачу, получение, приобретение или хранение платежных инструментов или доступ к счету с целью совершения преступления.

В то же время, сам факт перевода чужих средств через банковский счет еще не означает автоматического доказательства вины. Значения будут иметь цель передачи доступа, умысел человека и его роль в возможной схеме.


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Таким образом, предложения типа «открой карту, предоставий доступ и получи вознаграждение» могут иметь серьезные последствия. Если банк заблокировал счет, требует объяснения или заинтересовались человеком правоохранители, стоит сначала оценить юридические риски и проконсультироваться с адвокатом.

Но законопроект № 16013 пока принят только в первом чтении, поэтому его положения еще могут измениться.


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Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новостей Ярослав Дмитренко
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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