Украинцев могут наказывать за передачу банковских карт: что предусматривает законопроект о «дропах»

Передача банковской карты, реквизитов счета или доступа к интернет-банкингу другому человеку может создать для владельца серьезные юридические риски, сообщает юридическая компания WINNER.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Легкий заработок может иметь серьезные последствия.



Верховная Рада приняла за основу законопроект № 16013, предусматривающий усиление ответственности за незаконное использование платежных инструментов.

Документ касается так называемых «дропов» — людей, которые передают свои карты или доступ к счетам для использования в преступных схемах. Законопроект предлагает дополнить Уголовный кодекс статьей 2001. Она будет предусматривать ответственность за передачу, получение, приобретение или хранение платежных инструментов или доступ к счету с целью совершения преступления.

В то же время, сам факт перевода чужих средств через банковский счет еще не означает автоматического доказательства вины. Значения будут иметь цель передачи доступа, умысел человека и его роль в возможной схеме.



Читайте также: Как работают дроп-схемы и кто чаще становится дропом — объяснение банкирки



Таким образом, предложения типа «открой карту, предоставий доступ и получи вознаграждение» могут иметь серьезные последствия. Если банк заблокировал счет, требует объяснения или заинтересовались человеком правоохранители, стоит сначала оценить юридические риски и проконсультироваться с адвокатом.

Но законопроект № 16013 пока принят только в первом чтении, поэтому его положения еще могут измениться.



Читайте также, что киберполиция разработала законопроект, вводящий уголовную ответственность для дроп — ЕМА