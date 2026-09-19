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19 сентября 2026, 13:02 Читати українською

Украинцы всё больше доверяют кэшу: сколько гривен на руках у населения

Украинцы стали хранить больше денег в наличной гривне. На это обратил внимание финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

Украинцы стали хранить больше денег в наличной гривне.


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По его данным, по состоянию на август объем наличной гривны у населения составил 924,84 млрд. грн. За месяц он вырос на 0,3%, а за год — на 11,8%. Это больше официального уровня инфляции, который составил 8,1%.

Сколько гривны накопили украинцы


С начала полномасштабной войны объем наличной гривны вырос на 58,5%. За этот же период курс доллара к гривне изменился на 54,8%.

Если перечислить весь объем наличной гривны по текущему курсу, это составит около $20,76 млрд — на 2,4% больше, чем в начале войны.

Однако за это время сократилось количество населения Украины. Если в 2022 году Шевчишин оценивал ее в 41,1 млн человек, то сейчас примерно в 29 млн. человек.


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Поэтому объем наличной гривны в расчете на одного человека заметно вырос. Если до войны он составлял около $493, то сейчас примерно $715. В долларовом эквиваленте это прирост на 45,2%.

В гривне сбережения на одного человека увеличились на 123,8%. За этот период накопившаяся инфляция составляла 85,4%.


Как мы уже сообщали, банки резко нарастили кредитование: в августе зафиксирован рекордный прирост

Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новостей Ярослав Дмитренко
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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Комментарии - 3

+
0
RobinG
RobinG
19 сентября 2026, 13:53
#
Значит надо курс девальвировать, чтоб опять вернулась с 715 к 493, а может и ниже.
+
+15
TAN72
TAN72
19 сентября 2026, 14:23
#
Наверное по квартирам ходил ,спрашивал😂
+
0
Romanenkas17
Romanenkas17
19 сентября 2026, 15:52
#
«краще синиця в руках, ніж овдп-журавель в циферках на комп’ютері» — подумали мудрі українці))
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