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19 сентября 2026, 9:35 Читати українською

Revolut хочет выйти сразу на две биржи: компанию оценивают в $115 млрд.

Финтех-компания Revolut рассматривает возможность одновременного выхода на фондовую биржу Лондона и Нью-Йорка. Об этом заявил основатель и генеральный директор компании Ник Сторонский в интервью французскому изданию Les Echos. Информацию подтвердила Reuters.

Финтех-компания Revolut рассматривает возможность одновременного выхода на фондовую биржу Лондона и Нью-Йорка.

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По словам Сторонского, американский рынок остается более привлекательным для Revolut из-за большей ликвидности и более широкой базы инвесторов. В то же время, компания не исключает двойной листинг на Nasdaq и Лондонской фондовой бирже.

IPO не ожидается раньше 2028 года

Revolut пока не планирует выходить на биржу в ближайшее время. Сторонский ранее заявлял, что IPO возможно не раньше 2028 года.

В июле 2026 года компанию оценили в $115 млрд в рамках вторичной продажи акций. Это сделало Revolut одной из самых дорогих частных финтех-компаний Европы.

Компания также активно расширяет банковский бизнес: в 2026 году Revolut получила банковскую лицензию во Франции и предварительное одобрение получения национальной банковской лицензии в США.

Revolut оказалась под вниманием из-за утечки данных клиентов

Потенциальный выход на биржу происходит на фоне недавнего инцидента с безопасностью данных.

В сентябре Revolut подтвердила, что по мошенническим запросам, поступающим с использованием легитимного государственного домена электронной почты, посторонним лицам была передана конфиденциальная информация клиентов. Речь идет, в частности, о датах рождения, адресах, номерах телефонов, электронной почте и копиях паспортов и водительских удостоверений. В некоторых случаях могли быть доступны селфи для верификации, выписки из счетов и история транзакций.

Revolut сообщила, что инцидент затронул ограниченное количество клиентов и что средства и внутренние системы компании не были нарушены.

По данным Financial Times, злоумышленники впоследствии выдвинули требование о $3 млн выкупа, угрожая обнародовать украденные данные. Revolut заявила, что непосредственного контакта или требования о выкупе от нападающих компания не получала.


Читайте также: Утечка данных Revolut переросла в шантаж: хакеры начали публиковать информацию клиентов


Лондон может получить шанс на большой технологический IPO

Двойной листинг может стать важным сигналом для британского фондового рынка, пытающегося привлекать крупные технологические компании в Лондон.

В то же время для Revolut выход одновременно на Nasdaq и LSE будет означать доступ к более широкому кругу инвесторов и двум крупным рынкам капитала. Окончательное решение о структуре IPO и его сроках компания пока не приняла.


Как мы сообщали, IPO на $1,75 трлн: SpaceX Илона Маска выдвигает ультиматум бирже Nasdaq

Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новостей Ярослав Дмитренко
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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