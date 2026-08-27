Нацбанк увеличил сроки расчетов по экспорту аграрной продукции

Национальный банк Украины после обращения Кабинета Министров временно увеличил предельные сроки расчетов по экспорту аграрной продукции со 120 до 150 дней. Об этом сообщают на сайте регулятора.

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Решение распространяется на пшеницу, рожь, ячмень, овес, кукурузу, сою, рапс, подсолнечник, масло (соевое, подсолнечное и рапсовое) и жмыхи.

«В результате усиления российских ударов по объектам портовой инфраструктуры и гражданским судам в июле 2026 года возникли проблемы с морской логистикой. Из-за этого продолжительность транспортировки товаров по другим путям увеличилась, а действующий предельный срок расчетов стал объективно недостаточным для экспорта аграрной продукции», — говорится в сообщении.

Что это даст аграриям

Удлинение срока позволит поддержать экспортеров аграрной продукции, снизить риски нарушения ими валютного законодательства и сохранить экспортный потенциал сектора, не создавая угроз для макрофинансовой стабильности.

Смягчение для аграриев будет действовать по операциям с 1 июля 2026 года по 31 августа 2027 года.

Предельные сроки расчетов по операциям по экспорту и импорту товаров по украинскому законодательству составляют 365 календарных дней, но на время военного положения их сократили до 180 дней, для аграрных товаров — до 120 дней (к июлю 2024 было еще меньше — 90 дней).