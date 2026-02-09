Multi от Минфин
українська
9 февраля 2026, 7:10

Валюта немного подешевела: почему НБУ не даст доллару и евро падать дальше

Конец января и начало февраля 2026 года были богатыми на события, которые всегда провоцировали валютные ралли на международных площадках. После недавних решений ФРС США и ЕЦБ о сохранении процентных ставок на текущем уровне, стремительного обвала золота и серебра, рынок, казалось бы, должен был взять паузу и хотя бы немного «выдохнуть».

Конец января и начало февраля 2026 года были богатыми на события, которые всегда провоцировали валютные ралли на международных площадках.

Но параллельный обвал криптовалюты заставил огромное число рисковых инвесторов поседеть. По расчетам аналитиков, во время масштабного обвала крипторынка в начале февраля 2026 года его капитализация сократилась примерно на $2 трлн, биткоин опускался ниже $60 тыс., а эфириум — ниже $2 тыс. Криптоэнтузиасты массово выводили средства из виртуальных активов и вкладывали их в золото, евро, фондовый рынок, швейцарский франк, и частично в серебро и медь. Это создало серьезную поддержку другим рынкам.

Крипторынок продолжит лихорадить и на этой неделе. Это усилит позиции доллара США, так как большинство беглецов из крипты выводят свои средства в «кэш» именно через доллар. Причем часть инвесторов останется в долларовом «кэше», чтобы откупить падающую крипту на минимальных уровнях. Именно значительные переливы этих огромных денежных средств криптоинвесторов в другие активы создадут на этой неделе благоприятную почву для новых спекулятивных раскачек фондового и сырьевых рынков. Косвенно это отразится и на поведении пары евро/доллар, особенно, если противостояние между США и Ираном все же перерастет в ближайшие дни в вооруженный конфликт.

Усиливает роль геополитики на этой неделе и достаточно скудная информация о реальных результатах завершенного раунда переговоров по окончанию войны в Украине и повестке дня анонсированного Владимиром Зеленским нового раунда этих консультаций, который пройдет, скорее всего, в США.

Поэтому на этой неделе главным драйвером трендов как по паре евро/доллар, так и по золоту снова станет геополитика.

Кроме того, в следующий понедельник, 16 февраля, в США будут отмечать День Президентов, поэтому на украинском межбанке расчеты по доллару будут проходить на условиях поставки ТОМом (расчеты в гривне пройдут понедельником, а поставка доллара — вторником). Украинские клиенты стараются избегать такой формы расчетов. А потому постараются провести свои операции в долларе по максимуму пятницей, 13 февраля, либо перенесут свои сделки уже на вторник, 17 февраля.

Поэтому я прогнозирую объемы торгов по Блумберг с 9 по 12 февраля в пределах от $230 млн до $270 млн, а вот в пятницу они вырастут до $240 млн — 310 млн.

Из сугубо украинских факторов, которые повлияют на поведение нашего валютного рынка на этой неделе, стоит выделить следующие:

  • приближение периода бюджетных расчетов у клиентов,
  • текущая хоздеятельность компаний на фоне обстрелов украинской инфраструктуры россией,
  • интервенции Нацбанка.

После 15 февраля компаниям придется не только финансировать текущую хозяйственную деятельность, но начать расчеты с бюджетом по налогам и сборам. Это спровоцирует у крупных экспортеров постепенный рост валютной выручки, так как за один день потом накопить большие гривневые остатки для расчетов с бюджетом и контрагентами — им будет трудно. С другой стороны, частные и государственные энергокомпании будут более активно импортировать дефицитную электроэнергию, а также оборудование для восстановления разрушенной энергогенерации.

Поэтому частично закрывать дефицит валюты на рынке будут сами экспортеры, которым нужна гривна для своих операций. Придется продавать валюту и Нацбанку, чтобы закрыть дефицит предложения доллара на рынке. По моим расчетам, Нацбанк для поддержки гривны на торгах за с 9 по 13 февраля потратит из золотовалютных резервов не менее $830 млн — 1,22 млрд.

Есть еще один нюанс. Украинские госкомпании и частные холдинги сейчас активно импортируют как электроэнергию, так и топливо, а главным продавцом валюты на торгах остается Нацбанк. Поэтому регулятор не только работает в формате «гибкого курсообразования», но и сам не заинтересован в значительных скачках курса. Ведь это приведет к росту инфляционных процессов в Украине, а за ценовую стабильность в нашей стране отвечает именно Нацбанк.

С другой стороны, НБУ сейчас не может и сильно «придавливать» валютные котировки, так как при рекордных золотовалютных резервах Украины в сумме $57,7 млрд глобальное или даже ситуативное сильное укрепление гривны привело бы к негативной переоценке ЗВР, а также шло бы в разрез с динамикой курса доллара и евро, заложенных в бюджет-2026.

Кроме того, при значительном проседании официального курса евро уменьшились бы суммы собираемых налогов, привязанных к курсу евровалюты. В условиях войны и хронического дефицита бюджета, растущих расходов на оборону и социалку, НБУ вынужден брать во внимание как бюджетные параметры, так и «пожелания» правительства.

Курсовой прогноз на 9−13 февраля

Межбанк

При прогнозном коридоре по паре евро/доллар от 1,17 до 1,189 доллара за евро и коридоре на межбанке по доллару в пределах 42,70 — 43,40 гривен, при пересчете пар евро/доллар и доллар/гривна, мы выходим на курс безналичного евро от 49,95 гривен до 51,60 гривен.

С учетом политики Нацбанка по максимальному сглаживанию валютных колебаний («гибкое курсообразование»), по моему прогнозу, коридор по безналичному евро будет в пределах от 50,20 до 51,30 гривен за евро. Основной задачей регулятора на валютном рынке на этой неделе будет максимальное сглаживание скачков котировок как доллара, так опосредованно и евро на украинском межбанке.

Наличный рынок

Потенциальное небольшое снижение рисков на международных рынках уменьшит возможные скачки пары евро/доллар. При отсутствии «сюрпризов» от Дональда Трампа в виде новых громких заявлений по мировой политике и торговле большинство обменников финкомпаний и банков будут выставлять спред в пределах от 20 до 30 копеек по доллару, и спред по евро в пределах от 20 до 40 копеек.

Оптовые обменники проработают эту неделю со спредом по доллару и евро в пределах 15−20 копеек.

Коридор ценников купли и продажи по наличному доллару в банках будет в пределах от 42,50 до 43,60 гривен, а в обменниках финкомпаний — в пределах от 42,55 до 43,50 гривен.

Котировки по наличному евро в банках будут в пределах коридора покупок и продаж от 50,30 до 51,60 гривен. В пунктах обмена валюты финкомпаний этот коридор будет меньше — от 50,40 до 51,55 гривен.

Автор:
Алексей Козырев
Аналитик Алексей Козырев
Пишет на темы: Валюта, ценные бумаги, инвестиционные проекты, кредитование, международные валютный и фондовый рынки, финансовые стартапы
Новости по теме
