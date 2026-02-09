Валюта немного подешевела: почему НБУ не даст доллару и евро падать дальше

Конец января и начало февраля 2026 года были богатыми на события, которые всегда провоцировали валютные ралли на международных площадках. После недавних решений ФРС США и ЕЦБ о сохранении процентных ставок на текущем уровне, стремительного обвала золота и серебра, рынок, казалось бы, должен был взять паузу и хотя бы немного «выдохнуть».

Но параллельный обвал криптовалюты заставил огромное число рисковых инвесторов поседеть. По расчетам аналитиков, во время масштабного обвала крипторынка в начале февраля 2026 года его капитализация сократилась примерно на $2 трлн, биткоин опускался ниже $60 тыс., а эфириум — ниже $2 тыс. Криптоэнтузиасты массово выводили средства из виртуальных активов и вкладывали их в золото, евро, фондовый рынок, швейцарский франк, и частично в серебро и медь. Это создало серьезную поддержку другим рынкам.

Крипторынок продолжит лихорадить и на этой неделе. Это усилит позиции доллара США, так как большинство беглецов из крипты выводят свои средства в «кэш» именно через доллар. Причем часть инвесторов останется в долларовом «кэше», чтобы откупить падающую крипту на минимальных уровнях. Именно значительные переливы этих огромных денежных средств криптоинвесторов в другие активы создадут на этой неделе благоприятную почву для новых спекулятивных раскачек фондового и сырьевых рынков. Косвенно это отразится и на поведении пары евро/доллар, особенно, если противостояние между США и Ираном все же перерастет в ближайшие дни в вооруженный конфликт.

Усиливает роль геополитики на этой неделе и достаточно скудная информация о реальных результатах завершенного раунда переговоров по окончанию войны в Украине и повестке дня анонсированного Владимиром Зеленским нового раунда этих консультаций, который пройдет, скорее всего, в США.

Поэтому на этой неделе главным драйвером трендов как по паре евро/доллар, так и по золоту снова станет геополитика.

Кроме того, в следующий понедельник, 16 февраля, в США будут отмечать День Президентов, поэтому на украинском межбанке расчеты по доллару будут проходить на условиях поставки ТОМом (расчеты в гривне пройдут понедельником, а поставка доллара — вторником). Украинские клиенты стараются избегать такой формы расчетов. А потому постараются провести свои операции в долларе по максимуму пятницей, 13 февраля, либо перенесут свои сделки уже на вторник, 17 февраля.

Поэтому я прогнозирую объемы торгов по Блумберг с 9 по 12 февраля в пределах от $230 млн до $270 млн, а вот в пятницу они вырастут до $240 млн — 310 млн.

Из сугубо украинских факторов, которые повлияют на поведение нашего валютного рынка на этой неделе, стоит выделить следующие:

приближение периода бюджетных расчетов у клиентов,

текущая хоздеятельность компаний на фоне обстрелов украинской инфраструктуры россией,

интервенции Нацбанка.

После 15 февраля компаниям придется не только финансировать текущую хозяйственную деятельность, но начать расчеты с бюджетом по налогам и сборам. Это спровоцирует у крупных экспортеров постепенный рост валютной выручки, так как за один день потом накопить большие гривневые остатки для расчетов с бюджетом и контрагентами — им будет трудно. С другой стороны, частные и государственные энергокомпании будут более активно импортировать дефицитную электроэнергию, а также оборудование для восстановления разрушенной энергогенерации.

Поэтому частично закрывать дефицит валюты на рынке будут сами экспортеры, которым нужна гривна для своих операций. Придется продавать валюту и Нацбанку, чтобы закрыть дефицит предложения доллара на рынке. По моим расчетам, Нацбанк для поддержки гривны на торгах за с 9 по 13 февраля потратит из золотовалютных резервов не менее $830 млн — 1,22 млрд.

Есть еще один нюанс. Украинские госкомпании и частные холдинги сейчас активно импортируют как электроэнергию, так и топливо, а главным продавцом валюты на торгах остается Нацбанк. Поэтому регулятор не только работает в формате «гибкого курсообразования», но и сам не заинтересован в значительных скачках курса. Ведь это приведет к росту инфляционных процессов в Украине, а за ценовую стабильность в нашей стране отвечает именно Нацбанк.

С другой стороны, НБУ сейчас не может и сильно «придавливать» валютные котировки, так как при рекордных золотовалютных резервах Украины в сумме $57,7 млрд глобальное или даже ситуативное сильное укрепление гривны привело бы к негативной переоценке ЗВР, а также шло бы в разрез с динамикой курса доллара и евро, заложенных в бюджет-2026.

Кроме того, при значительном проседании официального курса евро уменьшились бы суммы собираемых налогов, привязанных к курсу евровалюты. В условиях войны и хронического дефицита бюджета, растущих расходов на оборону и социалку, НБУ вынужден брать во внимание как бюджетные параметры, так и «пожелания» правительства.

Курсовой прогноз на 9−13 февраля

Межбанк

При прогнозном коридоре по паре евро/доллар от 1,17 до 1,189 доллара за евро и коридоре на межбанке по доллару в пределах 42,70 — 43,40 гривен, при пересчете пар евро/доллар и доллар/гривна, мы выходим на курс безналичного евро от 49,95 гривен до 51,60 гривен.

С учетом политики Нацбанка по максимальному сглаживанию валютных колебаний («гибкое курсообразование»), по моему прогнозу, коридор по безналичному евро будет в пределах от 50,20 до 51,30 гривен за евро. Основной задачей регулятора на валютном рынке на этой неделе будет максимальное сглаживание скачков котировок как доллара, так опосредованно и евро на украинском межбанке.

Наличный рынок

Потенциальное небольшое снижение рисков на международных рынках уменьшит возможные скачки пары евро/доллар. При отсутствии «сюрпризов» от Дональда Трампа в виде новых громких заявлений по мировой политике и торговле большинство обменников финкомпаний и банков будут выставлять спред в пределах от 20 до 30 копеек по доллару, и спред по евро в пределах от 20 до 40 копеек.

Оптовые обменники проработают эту неделю со спредом по доллару и евро в пределах 15−20 копеек.

Коридор ценников купли и продажи по наличному доллару в банках будет в пределах от 42,50 до 43,60 гривен, а в обменниках финкомпаний — в пределах от 42,55 до 43,50 гривен.

Котировки по наличному евро в банках будут в пределах коридора покупок и продаж от 50,30 до 51,60 гривен. В пунктах обмена валюты финкомпаний этот коридор будет меньше — от 50,40 до 51,55 гривен.

