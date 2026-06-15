Евро по 52: что происходит с курсом и нужно ли бежать в обменник (видео)

Что происходит на валютном рынке? Почему Нацбанк ежедневно продает валюту на межбанке, но в то же время допускает постепенное ослабление гривны? И главное — стоит ли сейчас бежать в обменники и изменять структуру своих сбережений?

В новом выпуске разбираем причины резкого роста курса доллара и евро, влияние решений ЕЦБ и ФРС, ситуацию на мировых рынках и прогнозы по гривне на ближайшие две недели.

Почему евро остается основным спекулятивным инвентарем? Способен ли НБУ удержать ситуацию под контролем? И в каких коридорах могут двигаться доллар и евро в ближайшее время? Ответы — в новом прогнозе.