Евро превысил 52 гривны, доллар приблизился к отметке 45 грн, а украинцы снова массово скупают валюту.
Евро по 52: что происходит с курсом и нужно ли бежать в обменник (видео)
Что происходит на валютном рынке? Почему Нацбанк ежедневно продает валюту на межбанке, но в то же время допускает постепенное ослабление гривны? И главное — стоит ли сейчас бежать в обменники и изменять структуру своих сбережений?
В новом выпуске разбираем причины резкого роста курса доллара и евро, влияние решений ЕЦБ и ФРС, ситуацию на мировых рынках и прогнозы по гривне на ближайшие две недели.
Почему евро остается основным спекулятивным инвентарем? Способен ли НБУ удержать ситуацию под контролем? И в каких коридорах могут двигаться доллар и евро в ближайшее время? Ответы — в новом прогнозе.
Источник: Минфин
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