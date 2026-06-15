Городок в Австралии продают дешевле квартиры: что получит новый владелец за $280 тысяч

В австралийском штате Квинсленд на продажу выставили городок Куладди, который считается самым маленьким населенным пунктом Австралии с собственным почтовым индексом. Стоимость объекта составляет 400 тысяч австралийских долларов . Об этом пишет ABC .

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Сейчас в Куладде постоянно проживают только два человека — владельцы городка Кэрол Ярроу и Джо Корнел. После трех лет управления они решили передать населённый пункт новым хозяевам.

Что входит в пакет

В пакет продаж входят четырехкомнатный жилой дом, придорожный комплекс Foxtrap Roadhouse, магазин, кафе, мотель и почтовое отделение. При этом будущему владельцу придется совмещать сразу несколько профессий — от почтальона и продавца до администратора мотеля и владельца общепита.

Куладди расположен примерно в девяти часах езды от Брисбена. Несмотря на очень небольшое количество жителей, через город регулярно проезжают туристы, путешественники и фермеры из соседних районов.

В прошлом населенный пункт был значительно больше. В XX веке здесь проживало около 270 человек, однако после закрытия железнодорожной станции и школы численность населения стала постепенно сокращаться.

По словам нынешних владельцев, в последние годы им удалось сохранить жизнь города, поддержать местный бизнес и возродить общественные мероприятия. Теперь они надеются найти новых владельцев, которые продолжат развитие Куладди.

Местные риэлторы называют предложение уникальным и отмечают, что город имеет несколько стабильных источников дохода, что делает покупку привлекательной для предпринимателей.