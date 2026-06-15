НБУ резко увеличил продажу валюты: интервенции достигли максимума с конца марта

Нацбанк на прошлой неделе увеличил интервенции на межбанковском рынке на $388,4 млн, или на 50,7% — до $1 млрд 154,9 млн, что стало самым недельным объемом интервенций с конца марта. Об этом пишет «Интерфакс-Украина» со ссылкой на статистику регулятора.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Согласно данным Нацбанка, за первые четыре дня прошлой недели среднедневное отрицательное сальдо купли и продажи валюты юрлицами выросло до $166,0 млн с $119,0 млн за такой же период неделей ранее и суммарно составило $663,9 млн.

На рынке валютообменных операций население среднедневное отрицательное сальдо увеличилось: с понедельника по четверг оно составило почти $21,1 млн против $18,9 млн на позапрошлой неделе.

Как менялся курс

Официальный курс гривны к доллару, который в начале прошлой недели составил 44,3583 грн/$1, с 9 по 11 июня последовательно обновлял исторические минимумы, достигнув в четверг 44,9790 грн/$1, после чего в конце недели гривня несколько укрепилась — до 44,92.

На наличном рынке курс доллара в течение недели следовал за официальным: курс покупки вырос почти 60 коп. — до 44,64 грн/$1, а курс продаж почти на 64 коп. — до 45,08 грн/$1.

Подключайтесь к multi. Мобильное приложение, помогающее выгодно обменивать валюту