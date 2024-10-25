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25 октября 2024, 18:40 Читати українською

«Неделя Tesla»: почему акции автогиганта взлетели за день на 22%

Безусловно, уходящую неделю можно назвать «Неделей Tesla», адепты которой были в полной мере вознаграждены за верность богам инноваций и их пророку на земле Илону Маску, считает основатель First Kyiv Investment Club Иван Компан. Что же именно пообещал инвесторам Маск, и удастся ли выполнить обещанное?

Безусловно, уходящую неделю можно назвать «Неделей Tesla», адепты которой были в полной мере вознаграждены за верность богам инноваций и их пророку на земле Илону Маску, считает основатель First Kyiv Investment Club Иван Компан.

После объявления квартальных результатов цена на акции Tesla за один день взлетела на сумасшедшие 22%, что позволило компании снова войти в десятку самых дорогих в мире и даже зафиксировать небольшой рост, если измерять с начала года. Что же произошло? Согласно квартальному отчету, выручка компании чуть не дотянула до прогноза, прибыль была немного выше, а главное — выросла маржа валовой прибыли. Это, что касается фактических финансовых результатов.

Но, вы же знаете, что на рынке акций все покупают будущее, и на этой неделе Маск, который удосужился отвлечься от избирательной кампании Трампа, чтобы вдохновить аналитиков и акционеров компании, еще раз продемонстрировал, как нужно продавать в высшей лиге менеджмента. Я думаю, что именно обещание Маска вывести дешевую модель на рынок уже в 2025 году повлекло за собой эйфорию на рынке. Да еще какую!

На сегодняшний день акции Tesla, если сравнивать с помощью популярных мультипликаторов, стоят дороже любой из компаний «Великолепной семерки»: в четыре раза больше Meta и Alphabet, почти в три раза — Amazon, Microsoft и Apple, и немного больше, чем в два раза — самой Nvidia. Впечатляет, но одновременно вызывает логичный вопрос: почему так дорого?

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Объяснений может быть несколько. Политическое: наверное, Маск не зря крутится вокруг Трампа и является крупнейшим донором его кампании — рассчитывает, что что-то достанется. Экономическое: дешевая модель и Robotaxi действительно будут оказывать очень положительное влияние на прибыльность компании. Психологическое: Маск — гений продаж, вера в которого безгранична, особенно у инвестиционного mass market.

Сложность выполнения

Сбудутся ли обещания? Ничего не могу утверждать о возможных преференциях для Tesla в случае победы Трампа — жизнь покажет. Что касается дешевой модели, Model 2, то ее рынок ждет очень давно — как потребители, так и инвесторы. Маск обещал вывести ее на рынок еще в 2020 году, так же, как и Robotaxi, 1 000 000 единиц которых должны были перевозить пассажиров по дорогам США еще четыре года назад. Кстати, в том же 2020-м первые покупатели уже должны были сесть за руль еще одной новинки компании — Roadster.

Что из обещанного было выполнено? Ничего! Robotaxi мы увидели всего две недели назад, и то в виде выставочного экземпляра. Главная проблема для бизнеса такси, которую будет очень сложно решить, — это получение лицензии на предоставление услуг, ведь вряд ли технологию беспилотного управления автомобилем уже можно считать проверенной и надежной.

Model 2 и Roadster — это лишь планы, воплощение которых потребует значительных усилий и затрат, что будет «съедать» прибыльность, которой рынок так искренне радовался на этой неделе. Да и еще далеко не факт, что «дешевая» модель будет действительно дешевой. Что касается психологического аспекта, то история человечества и известных религий убедительно доказывает, что «вера» — мощный инструмент в умелых руках. За нее убивают, умирают, изменяют, что уж там о деньгах и акциях говорить…

В целом неделя прошла без видимых потрясений. Доходность гособлигаций США остается высокой, что вряд ли стимулирует рост рынка акций. Цены на акции высокие, и, чтобы толкать их еще выше вверх, нужны сверхусилия, а не всем компаниям так повезло с продавцами будущего, как Tesla.

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Настроения по снижению процентной ставки меняются и хорошее состояние американской экономики — точно не лучший стимул для ФРС. Вероятность того, что одно из двух оставшихся до конца года заседаний центрального банка пройдет вообще без снижений, составляет 28%, и может вырасти, если отчет о состоянии рынка труда, который будет обнародован на следующей неделе, окажется оптимистичным. Ну и политические риски накануне выборов, до которых осталось десять дней, тоже немалые! Наверное, лучше переждать…

Автор:
Компан Иван
Финансист, основатель First Kyiv Investment Club Компан Иван
First Kyiv Investment Club
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