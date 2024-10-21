Конференция МВФ и ВБ: Украина ждет подробностей условий кредита G7 на 50 млрд

На прошлой неделе золото снова обновило исторический рекорд, преодолев отметку в $2 700 за унцию. Летит вверх и стоимость биткоина. Инвесторы перестраивают портфели из-за снижения процентных ставок основными центробанками, риска эскалации конфликта на Ближнем Востоке и неопределенности исхода выборов в США. О главных событиях минувшей недели и новостях, за которыми будут следить инвесторы всего мира в ближайшие 5 дней, расскажет «Минфин».

Цена на золото: новый, но не последний рекорд

Новому рекорду «золотых» цен способствовали несколько факторов, отмечает Trading Economics. Европейский Центробанк в четверг снизил процентные ставки в третий раз в этом году и заявил, что процесс замедления инфляции «идет полным ходом».

В тот же день Израиль подтвердил гибель одного из ключевых лидеров ХАМАС Яхьи Синвары, что усилило опасения инвесторов по поводу эскалации конфликта в регионе.

Кроме того, цены на драгметаллы поддерживает выход глобальных инвесторов из более рисковых активов в Китае. Он усилился после того, как Пекин проявил осторожность и не озвучил конкретных сумм стимулирования экономики, что разочаровало игроков рынка акций. Золото скупают и из-за неопределенности, связанной с президентскими выборами в США. За три недели до голосования разрыв между кандидатами Камалой Харрис и Дональдом Трампом в опросах избирателей по-прежнему близок к статистической погрешности.

Ограничивают рост цен на золото сильные экономические данные из США. Устойчивость американской экономики позволяет Федрезерву снижать процентные ставки более медленно, чем ожидалось.

Золото с января подорожало более чем на 30%, став одним из самых эффективных сырьевых товаров в этом году. По данным Dow Jones Market Data, самые активно торгуемые контракты на золото с начала года обновили рекордные максимумы 33 раза — это лучший показатель с 2011 года.

По словам управляющего партнера Altavest Майкла Армбрюстера, золото вряд ли достигнет ценового потолка в ближайшее время. Тренд восходящий, а ключевой фактор роста цен — неконтролируемые расходы бюджета США, ослабляющие доллар — никуда не делся, заявил он сайту MarketWatch.

Европейская акция, которая опередила Nvidia

На заседании в минувший четверг Европейский центробанк снизил три ключевые ставки, продолжив цикл смягчения денежной политики. Депозитная ставка ЕЦБ уменьшилась на 25 б.п. — до 3,25%. При этом рынки ожидают дальнейшего снижения ставок.

Европейский центральный банк, скорее всего, снизит ключевую процентную ставку до «естественного» уровня в 2−3%, но ему, возможно, придется снизить ее еще больше, если инфляция начнет затухать, заявил сегодня, 21 октября, член правления ЕЦБ Гедиминас Шимкус.

Пока, по признанию большинства аналитиков, американские рынки выглядят для инвесторов более привлекательными. В то же время и на фондовом рынке Европы можно найти звездные акции. Так, акции немецкого производителя оборудования для энергетической отрасли Siemens Energy выросли с начала года на более чем 200%, что превосходит темпы роста бумаг Nvidia — главного мирового производителя процессоров и видеокарт для искусственного интеллекта. Те прибавили «всего» 179%. В прошлом году Siemens Energy, наоборот, была одним из главных аутсайдеров среди европейских акций.

Акции Siemens Energy выросли по итогам шестой недели подряд, а увеличение цены более чем в три раза сделало их лучшими в европейском фондовом индексе Stoxx 600, отметил Bloomberg.

Акции Siemens Energy растут вместе с бумагами других компаний, которые работают в сфере возобновляемой энергетики, благодаря росту сектора коммунальных услуг: он чувствителен к доходности облигаций, а крупнейшие центробанки сигнализируют о намерении дальше снижать ставки, пишет Bloomberg.

На европейском рынке на прошлой неделе произошло еще одно знаковое событие: немецкий разработчик программного обеспечения SAP опередил нидерландского производителя оборудования для выпуска чипов ASML и стал самой дорогой технологической компанией Европы.

Взлеты и падения недели на американском фондовом рынке

«Минфин» выбрал топ-3 акций, которые показали самый высокий рост и падение на американском фондовом рынке.

Акции Coinbase Global, Inc. (COIN) росли по мере приближения биткоина к отметке $70 тыс. На прошлой неделе цена криптовалюты номер один поднялась до максимума с июля этого года: 16 октября она достигла $68 375,29, показала онлайн-биржа CoinMarketCap.

Топливом для роста биткоина стали рынки ставок, указывающие на более высокие шансы Дональда Трампа на победу на выборах президента США, написал MarketWatch со ссылкой на гендиректора криптоинвестиционной платформы Eaglebrook Криса Кинга. По его словам, победа Трампа станет «чрезвычайно позитивной» для рынка криптовалют.

Однако появляется больше признаков и того, что кандидат от демократов Камала Харрис может быть более дружелюбной к криптовалютам, чем текущая администрация Джо Байдена, отметил MarketWatch.

14 октября Харрис пообещала поддержать справедливое законодательное регулирование в области криптовалют, после чего курс биткоина и акции криптокомпаний тоже резко подорожали.

Bloomberg ранее предполагал, что рост биткоина мог быть обусловлен также реакцией азиатских рынков, где неоднозначные меры стимулирования экономики со стороны китайских властей подтолкнули спекулянтов к покупке криптовалют, а не акций китайских компаний.

CNBC одной из главных причин роста стоимости биткоина на 53% в этом году называет появление привязанных к нему биржевых фондов. В июле также появились ETF, привязанные к Ethereum. Этот тип активов позволил розничным инвесторам вкладывать деньги в криптосферу, не покупая криптовалюты напрямую.

Среди причин, которые способствуют росту акций COIN, эксперты также называют:

Бычьи настроения на фондовом рынке США;

Ожидания сильных доходов — Coinbase собирается отчитаться о результатах за третий квартал для инвесторов 30 октября. По мнению аналитиков Zacks, Coinbase Global может опубликовать прибыль в размере $0,34 на акцию в этом квартале, что на 3 500% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В минувшую среду акции United Airlines Holdings, Inc. (UAL) продемонстрировали самую высокую динамику в индексе S&P 500, прибавив 12% и достигнув самого высокого уровня с февраля 2020 года, когда распространение COVID-19 впервые начало оказывать влияние на акции туристических компаний, пишет Investopedia.

Спрос на поездки замедлился, по сравнению с расцветом постпандемических «путешествий мести» в 2022 году, но остается устойчивым. Согласно данным о пропускной способности TSA, в этом году в аэропортах США зафиксирован рекордно высокий трафик.

Хорошая динамика туристических путешествий дополнилась ростом деловых поездок, поскольку компании либо ввели требования о возвращении в офис, либо перешли на гибридную работу и поощряли сотрудников, работающих удаленно, снова посещать офис.

Руководство UAL заявило, что авиационная отрасль США достигла «переломного момента», и прогнозируемые показатели доходности и маржи улучшатся в следующем году.

Акции Cameco Corporation (CCJ) стали бенефициаром повышенного интереса инвесторов к атомной энергетике, поскольку на нее обратили внимание крупные компании. Вслед за Microsoft и Alphabet атомщиков к сотрудничеству привлекает Amazon.

Все они таким образом намерены обеспечить растущую потребность в электроэнергии, которая нужна для работы облачных сервисов и искусственного интеллекта.

Google 14 октября заявил о договоренности с Kairos Power о создании малых модульных реакторов и покупке вырабатываемой ими энергии. Первый такой реактор должен запуститься к 2030 году. В сумме Google ожидает мощности до 500 МВт.

Microsoft в сентябре заключила соглашение с поставщиком энергии Constellation Energy, которое предполагает перезапуск ядерного реактора на АЭС Three Mile Island. Constellation назвала эту сделку крупнейшей в своей истории.

«Наряду с производителями электроэнергии и коммунальными службами инвесторы также могут покупать акции компаний, которые поддерживают атомную энергетику. Cameco работает в трех сегментах, и это одна из лучших акций для инвестиций, если вы хотите играть в ядерную тему», — считает инвестиционный портал Motley Fool.

Сегменты бизнеса Cameco включают мощности по производству урана (у компании есть три крупных предприятия: два в Саскачеване и одно в Казахстане), бизнес по предоставлению услуг в сфере уранового топлива (поставка, очистка, конвертация и производство ядерного топлива), а также 49% акций компании Westinghouse, которая предоставляет услуги по обслуживанию действующих заводов.

В минувший вторник Goldman Sachs подтвердил рейтинг «Покупать» для Cameco Corporation с неизменной целевой ценой в $55.

Топ-5 экономических событий недели

На этой неделе о доходах за третий квартал отчитаются Tesla и еще около 20% компаний из американского индекса S&P 500, пишет Barron’s. В Европе инвесторы ждут данные о квартальных продажах косметического гиганта L’Oreal и одного из лидеров рынка товаров повседневного спроса Unilever.

В графике макроэкономических публикаций Yahoo Finance выделяет предстоящий отчет о потребительских настроениях в США от Мичиганского университета и публикацию нового выпуска «Бежевой книги» Федрезерва.

«Минфин» выбрал топ-5 ключевых событий недели, о которых будут говорить финансисты и инвесторы всего мира.

Ежегодные сборы МВФ и ВБ в Вашингтоне

Сегодня, 21 октября, в Вашингтоне открывается конференция Международного валютного фонда и Всемирного банка. В ней примут участие более 10 тыс. представителей министерств финансов, центральных банков и групп гражданского общества, чтобы обсудить возможности стимулирования глобального роста, решение долговых проблем и финансирование перехода к «зеленой» энергетике.

Ключевой темой для обсуждений в кулуарах, пишет Reuters, станет потенциальная победа кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа на выборах 5 ноября, которая перевернет международную экономическую систему с помощью новых огромных пошлин США, а также отхода от сотрудничества в области климата.

«Возможно, самый важный вопрос для мировой экономики — исход выборов в США — не стоит на официальной повестке дня на этой неделе, но он у всех на уме», — говорит Джош Липски, экс-сотрудник МВФ, ныне возглавляющий Центр геоэкономики Атлантического совета.

МВФ обновит свои прогнозы мирового роста во вторник, 22 октября. Управляющий директор МВФ Кристалина Георгиева на прошлой неделе уже обозначила неутешительные перспективы, заявив, что мир, обремененный высокими долгами, движется к медленному среднесрочному росту, и указала на «трудное будущее».

Тем не менее Георгиева заявила, что она «не слишком пессимистична» в отношении перспектив, учитывая очаги устойчивости, особенно в США и Индии, которые компенсируют сохраняющуюся слабость в Китае и Европе.

«Если произойдет эскалация, которая поставит под угрозу поставки нефти и газа, это может иметь гораздо более серьезные последствия для мировой экономики», — заявила Георгиева в интервью агентству Reuters.

Важной темой на полях конференции ВБ и МВФ станет поддержка Украины. В США ускорился процесс переговоров по предоставлению 40% кредита G7 Украине с погашением за счет прибыли, полученной от доходов от замороженных российских активов, сообщили источники Financial Times (FT). Причиной стали опасения, что выборы президента США выиграет Дональд Трамп.

По информации британской газеты, администрация Джо Байдена готова выделить $20 млрд, даже если Венгрия не снимет вето на продление сроков заморозки активов с 6 до 36 месяцев. Предполагается, что министры финансов G7 выступят с заявлением об условиях кредита на текущей конференции в Вашингтоне.

Сезон отчетности американских компаний

Сезон отчетности идет полным ходом. В среду, 23 октября, данные о доходах опубликуют Tesla, Boeing, Newmont, Kering, eBay и Coca-Cola. Опрошенные Bloomberg аналитики Уолл-стрит в среднем ожидают от Tesla скорректированную прибыль на акцию в размере $0,6 при выручке в $25,42 млрд. Инвесторы обеспокоены после того, как презентация роботакси не оправдала их ожиданий.

С начала года акции Tesla потеряли около 11%, по сравнению с ростом S&P 500 на 22,5%.

Инвесторы стали более оптимистично смотреть на перспективы экономики США после отчета о резком увеличении числа рабочих мест и снижения процентной ставки ФРС. Однако слабый отчет Tesla о доходах может вновь вызвать опасения по поводу стоимости акций технологических компаний.

Седьмой выпуск «Бежевой книги»

Также в среду, 23 октября, Федрезерв США опубликует седьмой выпуск «Бежевой книги». Она появляется в свободном доступе восемь раз в год, по средам, за две недели до очередного собрания комитета по открытым рынкам (FOMC).

«Бежевая книга» составляется на основе экономических данных 12 региональных банков, которые входят в систему ФРС.

Индексы деловой активности

В четверг, 24 октября, S&P Global опубликует индексы деловой активности менеджеров по закупкам в сфере производства и услуг в США за октябрь.

Данные за сентябрь свидетельствовали о продолжении постпандемийной тенденции: производственный сектор испытывал трудности, а сектор услуг процветал.

Очередной срез настроений американских потребителей

В пятницу, 25 октября, Мичиганский университет обнародует окончательный индекс потребительских настроений в США за октябрь. По его данным, американцы по-прежнему недовольны высокими ценами, несмотря на замедление инфляции.

Это компенсирует оптимизм на рынке труда. Рынки закладывают в цены еще одно снижение ставки в США на 25 б.п. Однако у участников комитета ФРС, которая регулирует безработицу и инфляцию через потребительский спрос, сейчас нет единого мнения о дальнейших действиях.