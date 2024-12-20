Тысяча гривен для каждого: в чем риск для экономики

Миллионы украинцев уже оформили получение 1 тыс. грн. «зимней поддержки», однако, как отмечает сооснователь компании «Новая Пошта» Владимир Поперешнюк, эти деньги не сделают украинцев более богатыми, а возможно даже и наоборот.

Это может кого-нибудь удивить, но деньги нас не делают богатыми. Богатыми нас делает возможность обменять их на много товаров и услуг.

В 1993 году в Украине все были миллионерами. Но одновременно и беднотой. Тогда напечатали колоссальное количество денег, инфляция превысила 10 тысяч процентов. Нулей на вашем счету могло быть множество, но они ничего не стоили. Ибо не деньги нас делают богатыми.

И «тысяча зимней поддержки» тоже не сделает нас богаче. Прочитал утром, что ее уже оформили более 6 миллионов человек, ожидают 9. Правительство приводит цифры и словно показывает, вот смотрите, сколько людей оформили себе тысячу. Значит, она им очень нужна!

А почему нет? Если бы вы шли по улице и там лежала тысяча, вы что — обошли бы ее? Люди руководствуются простой логикой — если не оформлю эту тысячу — все равно ее украдут, лучше уж потрачу я.

Но сделает ли она нас богаче? Нет. Напротив, увеличение денежной массы на 9 млрд гривен не сделает экономику больше. Ибо за этими миллиардами не стоят изготовленные товары и услуги. Раздайте людям хоть по миллиону — и это тоже не сделает нашу страну богаче. Потому что сначала владельцы тысячи счастливо потратят деньги и обогатятся новыми товарами и услугами, а потом остальные заплатят за это из собственного кармана, потому что цены вырастут для всех. И тех, кто взял «тысячу», и тех, кто нет.

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Потому что экономика — это не деньги, это товары и услуги. А когда денег становится много, а товаров и услуг не становится больше, то растет только цена на них. Тысяча израсходуется быстро, а вот цены вырастут навсегда.