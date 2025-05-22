«Смерть доллара» прогнозировали еще в 1968 году — в чем прогноз оправдался

Многочисленные книги, статьи и сообщения в социальных сетях предвещают гибель доллара уже в ближайшее время. Первым, кто настаивал на этом, был Уильям Рикенбакер. На чем основывалась его позиция и почему он оказался прав, рассказывает Investing. «Минфин» публикует перевод статьи.

Отмена золотого стандарта

Отличие книги Рикенбакера от других прогнозов «смерти доллара» заключается в том, что «Смерть доллара» была написана в 1968 году! Через пятьдесят семь лет, несмотря на, или, возможно, благодаря обоснованиям Рикенбакера, доллар все еще является мировой резервной валютой, и ни одна другая суверенная валюта, криптовалюта или драгоценный металл не заменит его в ближайшее время.

Книга Рикенбакера была опубликована в 1968 году, за три года до того, как президент Никсон закрыл «золотое окно», по сути сделав доллар фиатной валютой. Хотя его книга точно предсказала это эпохальное событие, она неверно предсказала его влияние.

Автор считал, что без золота, регулирующего предложение долларов, неконтролируемая монетарная политика приведет к безрассудному «печатанию денег».

Он был прав, что у Федерального резерва будет больше гибкости в управлении денежной массой. Более того, с этой дополнительной властью мы видели безрассудное поведение, как он и предполагал. Однако Рикенбакер ошибся в утверждении о печати денег.

Федеральный резерв не печатает деньги. Все деньги создаются банками методом кредитования. Федеральный резерв печатает банковские резервы, что позволяет банкам предоставлять кредиты, то есть печатать деньги, если они того желают. Что важнее, даже если денежная масса увеличивается из-за стимулов ФРС к кредитованию, неясно, является ли такая деятельность хорошей или плохой для экономики, и как она влияет на инфляцию и в конечном итоге — на стоимость доллара. Это функция производительности долга.

Проще говоря, производительный долг стимулирует экономический рост, увеличивает национальное процветание и уменьшает дефицит в процентах от экономической активности. Непроизводительный долг уменьшает экономический рост и процветание и усугубляет дефицит. Слабый рост от непроизводительного долга, как правило, дезинфляционный.

Как свидетельствует рост соотношения долга к ВВП, совокупный долг был непродуктивным, что привело к снижению темпов роста инфляции. Таким образом, если беспокойство состоит в том, что «печатание денег» приведет к инфляции, это может привести к дезинфляции.

Гибкость ФРС

В одном аспекте Рикенбакер правильно отметил, что предоставление Федеральному резерву большей гибкости было проклятием. Политика «дешевых денег» приводила к периодам чрезмерных спекуляций и кризисов, таких как кризис 2008 года.

Однако без «золотых оков» у Федерального резерва есть невероятная власть для управления экономическими кризисами и предотвращения валютного коллапса. На самом деле, несмотря на то, что кризис 2008 года имел корни на ипотечном рынке США и перспективу краха банковской системы США, мир ринулся к долларам в кризис. Большинство кризисов сопровождались укреплением доллара, доказывая, что доллар является «тихой гаванью», которую ищут иностранные инвесторы, когда не хватает экономической уверенности, а ликвидность является первоочередной.

Чрезмерные государственные расходы

Книга критикует значительные федеральные расходы, в частности, на социальные программы и военные усилия, которые создают бюджетный дефицит, стимулируют инфляцию и в конце концов девальвируют доллар. Книга была написана в то время, когда Линдон Джонсон активно тратил деньги на войну во Вьетнаме и внутренние программы. Опять же, Рикенбакер оказался прав, беспокоясь об инфляции, которая была большой проблемой в течение 1970-х годов.

Несмотря на постоянный рост государственных расходов и увеличение соотношения долга с ВВП, глобализация торговли стремительно расширялась с момента публикации его книги. В то же время рос и спрос иностранцев на доллары, и, соответственно, их потребность инвестировать эти доллары, что помогает нам финансировать наш дефицит.

Даже сегодня, когда «неконтролируемый» дефицит ежедневно становится заголовками новостей, доллар остается в верхнем диапазоне за последние 35 лет.

Девальвация доллара в контексте

Рикенбакер считал, что мягкая монетарная политика Федерального резерва, такая как низкие процентные ставки и расширение денежной массы, разожжет инфляцию, которая подорвет покупательную способность доллара. Он был прав, о чем свидетельствует сравнение того, что доллар покупает сегодня, по сравнению с прошлым. Однако этот аргумент мало контекстуален.

К примеру, в 1950-х годах гамбургер (15 центов), картофель фри (10 центов) и кока-кола (10 центов) в McDonald's стоили менее 50 центов. Сегодня то же блюдо может стоить почти 10 долларов.

Хотя десятилетия инфляции резко подорвали стоимость доллара, наш уровень жизни значительно вырос. А именно, покупательная способность одного доллара 1947 снизилась до 7 центов. Однако скорректированные на инфляцию доходы выросли в пять раз с 1947 года. Доллар покупает меньше, но наши доходы покупают больше!

Дефициты торговли и платежного баланса

Рикенбакер указывает на постоянные торговые дефициты США и отток долларов за границу, что, по его мнению, ослабляет глобальный статус валюты. Он прав, что торговые дефициты постоянно росли, что приводило к большему оттоку долларов за границу. Однако больший отток долларов является результатом большего спроса на доллары. Кроме того, эти доллары в конце концов возвращаются в США через инвестиции и кредиты правительства и корпораций.

Чем больше мировая экономика, тем больше потребность в долларах, и тем больше долларов нужно инвестировать в экономику США.

Рикенбакер был прав

Беспокойство автора является обоснованными и во многих случаях оказались правдивыми. Однако жертвой не стал доллар. Жертвами являются большие дефициты, более низкий рост производительности, разорение производства и растущий разрыв в богатстве.

Когда-то эксперты будут правы. Смерть доллара, как резервной валюты, наступит, и его место займет валюта другой нации, криптовалюта, золото, ракушки или что-нибудь другое. Однако этот день наступит нескоро.

Хотя Китай быстро развивает свою экономику и глобальный торговый след, ему не хватает верховенства права и ликвидных рынков капитала для поддержания мировой валюты. Сложно представить, как коммунистическая страна может преодолеть эти вызовы.

Евро является самым жизнеспособным конкурентом. У ЕС есть верховенство права, но их рынки капитала далеко недостаточно ликвидные, чтобы способствовать мировой торговле. Европе также не хватает военной мощи, чтобы заставить использовать евро. Помните также, что ее финансы в таком же плохом или даже худшем состоянии, чем в США. Нет причин подозревать, что евро может обогнать доллар.

Биткоин? Забудьте об этом! Правительство никогда не откажется от контроля над валютой, потому что вместе с этим оно теряет контроль над нацией.

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Если бы книга Рикенбакера «Смерть доллара» была сосредоточена исключительно на монетарном и фискальном безрассудстве и его негативных последствиях для страны, его бы признали провидцем. К сожалению, он ошибся, настаивая на том, что доллар потеряет свой статус мировой резервной валюты.