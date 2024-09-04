Сколько будет стоить переименование копейки на шаг, и кто за это заплатит

Представив инициативу замены копеек на монеты под названием «шаг», в Нацбанке подчеркнули, что это можно будет сделать без дополнительных затрат. Однако, действительно ли удастся провести такую операцию, не потратившись на нее, рассуждает экономист и финансовый аналитик Виталий Шапран . «Минфин» выбрал главное.

Между «исторической справедливостью» и будущим

В Киевской Руси с XI века в обращении были киевские гривны шестиугольной формы, весом около 140−160 г (другие источники указывают, что вес был около 204 г), которые служили единицей платежа и средством накопления до монголо-татарского нашествия. Также на Руси чеканили монеты, в обращении были златники и серебряники. Кстати, их до сих пор можно найти в продаже у нумизматов — по крайней мере, серебряники времен Ярослава Мудрого.

Также существует предположение одного из происхождения названия российской валюты рубль. При Киевской Руси при недостатке мелкой монеты торговцы рубили серебряную гривну на куски, и эти кусочки гривны называли рублем. Не берусь утверждать подлинность этой истории, в научных кругах она существовала в форме басни, но она логична, да и, учитывая переписывание истории Украины КГБ и ЦК КПСС, сделать из нее басню могли именно по идеологическим соображениям. Как ни крути, такая трактовка происхождения рубля, как кусочков гривны, унизительна для российской валюты.

В XVII—XVIII вв. еках шагом называли польско-литовскую серебряную монету стоимостью три гроша — по факту это было название монеты определенного номинала.

Сами шаги появились только 19 декабря 1917, когда был принят временный Закон о выпуске государственных кредитных билетов УНР, согласно которому «кредитные билеты выпускаются в рублях, причем один рубль содержит 17,424 доли чистого золота и делится на 2 гривны или 200 шагов». Сначала марки были задуманы только как почтовые миниатюры, но впоследствии, из-за нехватки мелкой разменной монеты, по примеру российских властей, которые сделали это раньше, их стали употреблять одновременно как марки и деньги на основании закона УНР от 18 апреля 1918 года. Эмиссия от 18 апреля состояла из номиналов в 10, 20, 30, 40 и 50 шагов. Выпускались они в Киеве, в типографии Василия Кульженко, листами по 100 штук с перфорацией, чтобы облегчить отрыв отдельных купюр. Выходит, что физически в форме монеты шагов не существовало.

И вот возникает дискуссионный вопрос: какое же название мелкой монеты для Украины действительно историческое? Шаги, серебряники и златники, или рубль? Могу только согласиться, что, конечно, копейки напоминают о российской, а потом и о советской оккупации Украины.

Назвать мелкую монету в Украине рублем было бы забавно. Во-первых, лишний раз унизить россиян, будто бы их рубль недовалюта. Во-вторых, внести некоторую неразбериху в определениях на международных рынках. Но, с другой стороны, это название нашей разменной монеты будет лишний раз напоминать о восточных соседях, о которых хотелось бы забыть. Итак, вопрос здесь оставлю открытым, а потому задаю другой вопрос: а нужно ли нам вообще опираться на исторические названия, может лучше смотреть в будущее? Если Украина стремится стать членом ЕС и со временем войти в зону обращения евро, то может копейки было бы лучше переименовать в центы. Так будет более удобно для населения и подчеркнет евроатлантические устремления Украины.

Экономическая сторона вопроса

А вот экономическая сторона вопроса по переработке гривневой мелкой монеты с копеек на шаги или центы вообще очень печальна. Если не ошибаюсь, стоимость чеканки обычной разменной монеты составляла около 1 грн, то есть значительно дороже разового эмиссионного дохода государства. Выходит, что для осуществления этого переименования как минимум нужно увеличить смету Банкнотно-монетного двора (БМД).

Начнем с дизайна монет, изготовления пробных партий, переоборудования монетного двора, информационной кампании, полиграфии с признаками защиты монет, расходов на обмен и т. д.

Впрочем, это только часть издержек. Граждане могут этого не знать, но в кассах пересчета банков никто монеты вручную не пересчитывает, для этого стоят специальные счетные машинки, часто подстроенные под монеты определенного номинала. Изменение монет повлечет за собой расходы на переоборудование или перепрограммирование кассовых узлов.

Будут и дополнительные расходы банков на обмен одних монет на другие, потому что старые монеты придется собирать и сдавать в НБУ. Поскольку у нас 75% розницы (если не больше) — это госбанки, то, кроме расходов НБУ на БМД, потратиться придется еще и государственным банкам. В куче этот «праздник исторической справедливости» обойдется стране в кругленькую сумму, потому что государство недополучит дивидендов от госбанков на сумму их расходов, а госбюджет недополучит прибыль НБУ.

Читайте также: Украинская памятная монета признана лучшей в мире монетой о современном событии (фото)

Еще одна сторона вопроса — инфляция. Монета имеет долгий срок службы, зачастую до 10 лет. За 10 лет, даже если НБУ будет обеспечивать инфляцию в Украине на уровне верхнего предела диапазона таргета в 6%, то инфляция составит 80%. Уже сейчас за 10 копеек ничего нельзя купить, а через 10 лет нельзя будет купить и на 50 копеек. Тянуть этот гембель затрат на себе ради поддержки масштаба цен также может быть проблематичным. К тому же лет через 10 Украина вполне может претендовать на вхождение в зону обращения евро. Поэтому в долгосрочной перспективе проект переименования копейки выглядит очень неуклюже.