Украинская памятная монета признана лучшей в мире монетой о современном событии (фото)

Серебряная памятная монета «Смелость быть. UA» одержала победу в номинации «Лучшая монета о современном событии» и вошла в 10 лучших монет мира по итогам престижного международного монетного конкурса «Монета года». Об этом сообщает пресс-служба НБУ .

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Результаты конкурса были объявлены 8 августа 2024 во время Всемирной выставки денег в Роузмонте (США).

О монете

Памятная монета «Смелость быть. UA» посвящена смелости украинской нации и продолжает серию «Бессмертная моя Украина».

На аверсе монеты изображена стилизованная композиция, символизирующая Украину. Образ нашей Родины воплощен в символе трезубца, находящегося на острие времени, современных трендов, общественных процессов, внимания мира и создания новой мировой истории. На абсолютно зеркальном фоне расположено лезвие меча; наверху — малый Государственный Герб Украины.

В ее реверсе содержится композиция, отражающая феномен смелости и героического сопротивления украинского народа. В центре изображена золотистая звезда, засиявшая новой надеждой (символическая параллель — Вифлеемская заря), которая благодаря невероятной отваге и решимости украинцев разрушила незыблемый идеологический (мифический) «камень-бетон» непобедимости русской армии, который в течение многих десятилетий навевался, а также вертикальная надпись: СМЕЛЬНОСТЬ БЫТЬ. UA.

Памятная монета «Смелость быть. UA» введена в обращение 23 августа 2023 года. Он имеет номинал 10 гривен и изготовлен из серебра 925 пробы массой 31,1 г (одна тройская унция).

Кроме того, монета украшена локальной позолотой (содержимое золота — не менее 0,00009 г). Категория качества чеканки — «специальный анциркулейтед», диаметр — 38,6 мм. Тираж — до 5 000 штук.

Авторы эскизов этой знаковой для каждого украинца памятной монеты — киевские художники Владимир Таран, Александр Харук, Сергей Харук. Скульптор — Владимир Атаманчук (работник Банкнотно-монетного двора НБУ).

Международный конкурс «Монета года»

Международный конкурс «Монета года» ежегодно проводит авторитетное нумизматическое издание World Coin News при поддержке The Journal of East Asian Numismatics.

В этом году конкурс состоялся в 41-й раз. Международные эксперты определяли победителей среди почти 600 монет из 42 стран мира, выпущенных в 2023 году.

На первом этапе конкурса было выбрано 100 лучших монет (по 10 монет в каждой из 10 номинаций), в число которых попали три украинских памятных монеты:

«Смелость быть. UA» (серебро, номинал 10 гривен) — в номинации «Лучшая монета о современном событии»;

«Страна супергероев. Спасибо энергетикам» (нейзильбер, номинал 5 гривен) — в номинации «Самая художественная монета»;

«Дружба и братство — наибольшее богатство» (украино-польский набор из двух серебряных монет номиналом 10 гривен и 10 злотых) — в номинации «Самая вдохновляющая монета».

Напомним

Украинские памятные монеты не в первый раз покоряют сердца авторитетного международного жюри монетного конкурса «Монета года».

Так, украинская памятная монета «К 30-летию независимости Украины» (нейзильбер, номинал 5 гривен) стала главной монетой-победительницей этого международного конкурса среди монет, введенных в обращение в 2021 году.