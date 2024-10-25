Экономика Китая: что на самом деле стоит за технологическим бумом и почему прыгают капиталы миллиардеров

Программа китайского центробанка по поддержке экономики привела к стремительному росту стоимости акций всех местных компаний, но продолжалась эйфория недолго. Ослабленная экономика ждет новых шагов от государства и болезненно реагирует на их задержку. «Минфин» решил разобраться, что же на самом деле происходит в КНР и почему местный рынок превращается в эмоциональные качели с чрезвычайной волатильностью.

Китайские горки для миллиардеров

В конце лета этого года в рейтинге самых богатых людей Китая произошло неожиданное изменение. Короля бутилированной воды Чжуна Шаньшаня, который считался самым богатым гражданином КНР в течение трех лет, потеснил с первой позиции основатель магазина электронной коммерции Pinduoduo Колин Хуан. Его состояние на тот момент оценили в $48,6 млрд.

История Колина — один из самых ярких примеров китайской мечты. Выходец из среднего класса, родители которого работали на фабриках, он изучал информатику в местном Университете Чжэцзян, а степень магистра получил уже в США в Университете Висконсин-Мэдисон.

Работать будущий миллиардер тоже начал в США — в Microsoft и Google, и вскоре вернулся в Китай, чтобы присоединиться к местному офису Google. Жизнь наемного работника он сменил на собственный бизнес, основав по очереди несколько интернет-магазинов. Самым успешным из проектов оказался Pinduoduo, ставший одним из лидеров электронной коммерции Китая, а несколько лет назад Колин создал магазин Temu, который ориентировался на глобальную аудиторию.

Колин Хуан демонстрирует не только китайскую мечту, но все проблемы и турбулентность, с которой сталкивается ослабленная экономика КНР. Статус самого богатого человека государства продержался за ним всего пару недель, до того момента, когда акции PDD (материнской компании интернет-магазинов) за день обвалились почти на 30%.

Это произошло после публикации квартального отчета, согласно которому доходы компании достигли $13,6 млрд, что на 86% больше, чем за аналогичный период годом ранее. А операционная прибыль составила $4,57 млрд, продемонстрировав потрясающий рост на 156%.

Почему же столь блестящие результаты привели к катастрофическому падению? Дело в том, что аналитики Уолл-Стрит ожидали роста доходов компании еще на несколько сотен миллионов долларов больше.

Как отметил основатель China Market Research Group Шон Рейн, незначительное отличие фактических результатов от ожиданий не должно было бы приводить к такой гигантской коррекции. «Эта паника чрезмерна», — констатировал он, и добавил, что после коррекции на 30% акции PDD становятся хорошей инвестиционной идеей.

Советы по покупке акций PDD оказались еще более удачными, чем, наверняка, ожидал сам Шон Рейн. Во второй половине сентября центробанк Китая обнародовал широкий пакет мер монетарного стимулирования для возрождения местной экономики. Акции PDD мгновенно пошли вверх и буквально за несколько дней выросли на 57%. Но в октябре их ждала очередная коррекция и в один из дней они обвалились на 12%.

Колин Хуан — не единственный, чья компания в этом году катается на крутых китайских горках. Невероятный взлет и последующее разочарование проходят сейчас другие гиганты электронной коммерции — Alibaba Group и JD.com, телекоммуникационный гигант Tencent и многие другие китайские компании.

Испытывают тектонические сдвиги в КНР и те, кто поставляет товары в страну. В медиа регулярно появляются заголовки, что главный акционер производителя люксовых товаров LVMH Бернар Арно то становится богаче за несколько дней на $24 млрд, то за сутки теряет $11 млрд.

Качели на местном фондовом рынке происходят на фоне нарастания глобальных проблем в китайской экономике. Способна ли Поднебесная справиться с ними? — На этот вопрос можно ответить, если посмотреть, что на самом деле происходит в стране.

Истоки кризиса

Еще несколько лет назад Китай столкнулся с замедлением роста из-за сочетания нескольких факторов. Первый из них — ослабление экономики из-за значительно более жестоких и длительных, чем у остального мира, карантинных ограничений во время пандемии.

Когда большинство стран уже выходили из карантина, власти КНР лишь усиливали карантинные меры, закрывая города-миллионники, отдельные провинции, крупнейшие предприятия и ключевые порты. Жесткая политика даже привела к необычным для этой страны массовым протестам, отчасти переходящим в силовое противостояние.

Вторым фактором стал кризис на рынке недвижимости, который длится уже четвертый год. Местный рынок недвижимости уже давно считался перегретым, но пика проблемы достигли, когда один из крупнейших местных застройщиков Evergrande заявил о неспособности обслуживать свои долги в $340 млрд. После этого схожие проблемы оказались и в меньших компаниях.

Проблема застройщиков эффектом домино ударила по банкам (которые массово кредитовали застройщиков), сервисным компаниям, но особенно — по органам местных властей. Для них продажа земли девелоперам была ключевым источником поступлений денег, а теперь они столкнулись с трудностями обслуживания своих заимствований. Общая сумма долгов китайских регионов доподлинно неизвестна, но речь точно идет о триллионах долларов. По оценкам The Wall Street Journal, так называемый «непогашенный забалансовый государственный долг» в стране колеблется в пределах $7−11 трлн.

Геополитические риски способствуют тому, что глобальные корпорации переносят свое производство из Китая в Индию и страны Юго-Восточной Азии. Пока это не приводит к падению экономики, но замедляет ее рост.

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Ситуацию усугубляет демографический кризис. Население Китая сокращается уже два года подряд, и что еще хуже — быстрыми темпами происходит старение жителей.

Китайцы теряют работу и вкладываются в золото

В начале этого года власти Китая поставили амбициозную цель — обеспечить рост ВВП на 5%. Однако практически все ключевые экономисты убеждены, что задача не будет выполнена. Вопрос лишь в том, насколько реальность разойдется с планами.

Более оптимистично на перспективы КНР смотрят аналитики Goldman Sachs, которые прогнозируют рост экономики на 4,9% — всего на 1 п.п. ниже плана. Чуть хуже показатели ожидают увидеть участники консенсус-прогноза Reuters — 4,8%.

Кроме этого, почти все убеждены, что рост в следующем году будет ниже, чем в нынешнем. Опрошенные Reuters специалисты говорят о 4,5%, а Goldman Sachs ориентируется на 4,7%.

Основная проблема, не позволяющая улучшить цифры, — замедление спроса в стране. Это ощущают практически все сектора. К примеру, продажи маркетплейса Alibaba весной снизились на 1%. По оценкам медиа-аналитической компании Maoyan, продажи видео-контента летом сократились в два раза. Продажи Apple упали на 6,5%. Министерство сельского хозяйства США видит у жителей КНР тенденцию экономить — снижается покупка свинины, которую заменяют более дешевыми видами мяса.

Особо сложной остается ситуация на рынке недвижимости. По сравнению с показателями прошлого года, инвестиции в сектор упали на 10%, а продажа жилья — на 18%.

По предварительным прогнозам Reuters, в текущем году цены на жилье в Китае упадут на 8,5%, а в 2025 году — еще на 3,9%. При этих условиях некоторые застройщики обещают выкупать квартиры, если цены на них в будущем окажутся ниже, чем заплатили инвесторы. Предполагается, что это должно оживить рынок, но с другой стороны, может спровоцировать усиление долгового кризиса при реализации негативного сценария.

Замедление разных секторов экономики провоцирует кризис на рынке труда. В прошлом году власти перестали публиковать статистику о безработице среди молодежи, затем изменили методологию ее расчетов, но даже при таких манипуляциях масштаб проблемы остается очевидным. Еще в начале лета безработица среди 16−24-летних граждан страны составила 13%, но уже через несколько месяцев достигла 17%.

Те же китайцы, у которых есть сбережения, все чаще вкладывают их в золото, что явилось одной из причин обновления им исторических максимумов, но никак не помогает местной экономике.

Технологический надрыв

Описание проблем экономики Китая может выглядеть странно на фоне новостей о технологическом буме в стране. В частности, продажи электромобилей (учитывая гибриды) уже два месяца подряд опережают автомобили с двигателями внутреннего сгорания. А местному автопроизводителю BYD периодически удается продавать больше электромобилей, чем Tesla.

Развитие технологий — это план местной компартии, которая после падения рынка недвижимости надеется именно их сделать драйвером экономики. Однако, как обычно бывает в тоталитарных государствах, инициатива выполняется с местной спецификой. К примеру, регионы конкурируют за количество зарегистрированных патентов, поэтому формально количество научных разработок растет, но по факту регистрируется «мусор».

Не все так хорошо и с новым флагманом местной экономики — электромобилями. В Китае насчитывается более 450 автомобильных заводов, но треть из них работает на менее 20% мощности. Это становится результатом огромных инвестиций (в том числе и государственных) при отсутствии отлаженных рынков сбыта такого массива продукций.

Избыток предложения подрывает прибыльность высокотехнологичных производственных отраслей и вызывает негативную реакцию торговых партнеров. Европа и США пытаются оградиться от угрозы доминирования китайских электрокаров, солнечных панелей и батарей. Ограничительные пошлины могут добавить еще больше проблем уже перегретому технологическому сектору.

Компартия идет на помощь

В конце сентября Народный банк Китая объявил о долгожданных стимулах по поддержке экономики. Во-первых, на 0,5 п.п. были снижены нормы резервирования для банков, что должно обеспечить рынкам $142 млрд дополнительной ликвидности. Вполне возможно, что такое же снижение центробанк вновь осуществит до конца года. Также снижены некоторые ставки регулятора, что должно удешевить среднесрочные кредиты.

Самыми же важными были решения центробанка в части поддержки рынка недвижимости. Ставки по уже выданным ипотечным кредитам банкам рекомендовано снизить на 0,5 п.п. Это поможет 50 млн семей сэкономить $21 млрд, которые будут направлены на потребление и инвестиции.

Также для покупателей второго жилья (которое в КНР покупают в основном с инвестиционными целями) минимальный первый взнос был снижен с 25% стоимости недвижимости до 15%. Ранее повышенный первый взнос был установлен во избежание спекуляций.

В октябре о подготовке собственного пакета экономических стимулов объявил Министр финансов КНР Лань Фоань. Сообщается, что пакет включает повышение государственного долга, меры по поддержке потребителей, местных органов власти, субсидии бедным, рекапитализацию банков, меры по стабилизации рынка недвижимости. Правда, глава ведомства лишь очертил инициативу в общих чертах. Подробная же дорожная карта пока остается неизвестной.

Реакция рынков

Уже упомянутый рост акций PDD на 57% произошел после объявления пакета поддержки центробанком. Также положительно на это решение отреагировал и рынок в целом.

На годовом графике колебаний ключевого индекса материкового Китая CSI 300 можно сразу увидеть стремительный рост, начавшийся после оглашения решения Народного банка.

Колебание индекса CSI 300 в течение года

Однако веселье длилось недолго. Уже 9 октября CSI 300 обрушился на 7%, продемонстрировав самое большое однодневное падение от начала пандемии. Причиной стало то, что рынки не дождались конкретных объявлений о новых экономических стимулах. А тех, которые были раньше, уже оказалось слишком мало.

Аналитики Morgan Stanley, в частности, ожидают ослабления фискальной политики. Но пока власти обходятся лишь обещаниями в этом направлении.

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Как следствие, фондовый рынок Китая, хотя еще и способен на решительные скачки, но причин для его стабильного роста не находится. Это понимают и иностранные инвесторы. В этом году впервые за последнее десятилетие они больше продавали акции китайских компаний, чем покупали.

Да и местные жители, как демонстрируют последние тенденции, скорее, будут откладывать наличные впрок, чем понесут средства на нестабильный фондовый рынок.