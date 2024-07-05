Индия: будущий мировой лидер или очередной финансовый пузырь

В последние годы Индия демонстрирует самые высокие показатели роста экономики среди всех крупных государств, а ее фондовый рынок опережает даже американский. «Минфин» разбирался, сможет ли она стать «новым Китаем», и стоит ли частным инвесторам обратить внимание на местные активы.

В этом году фондовый рынок Индии неожиданно для многих обозревателей обошел гонконгский и стал четвертым в мире с общей капитализацией $4,4 трлн. Больше по общей стоимости предприятий только биржи США, КНР и Японии. Позади индийской остались биржи Франции и Британии, а немецкая оценивается примерно в два раза ее дешевле.

Ключевой индекс фондового рынка Индии, Nifty 50, который включает полсотни крупнейших компаний страны, за год подорожал на 25%, а за 5 лет прибавил 102%. По темпам роста он опережает даже американский S&P 500, который за соответствующие периоды вырос на 24% и 86% соответственно. А вот ключевой индекс Китая SSE Composite за последний год упал на 7,6%, а за 5 лет снизился на 0,5%.

Успехи, которые демонстрируют акции страны, привлекли внимание легендарного инвестора Уоррена Баффета. На последнем собрании акционеров Berkshire Hathaway он заявил, что у Индии «неизведанные» возможности. Хотя сам миллиардер, который в последние годы много инвестировал в Японию, не спешит добавлять в портфель индийские компании.

«Индия — это „масса возможностей“, но я оставляю их на усмотрение будущего руководства», — дипломатически сказал он, ссылаясь на нехватку знаний о стране. «Вопрос в том, есть ли у нас какие-либо преимущества в плане понимания компаний страны, которые сделали бы возможным любое соглашение», — заявил Баффет.

«Оракул из Омахи» известен своей осторожностью и нежеланием инвестировать в неизвестные ему направления. К примеру, он очень долго держался в стороне от технологического сектора и исключение сделал по факту только для Apple. Но чего же больше в его нежелании инвестировать в Индию — традиционной осмотрительности или понимания, что последние успехи рынка страны стоят на слабом фундаменте? Для ответа на этот вопрос посмотрим, что представляет собой экономика государства.

Претендент на мировое первенство

Сейчас экономика Индии считается пятой по размеру в мире. Эксперты ожидают, что уже в ближайшее время она обойдет Германию и Японию и займет третью позицию, впереди останутся только США и Китай. Расходятся аналитики только в том, когда это произойдет. В BlackRock называют 2027 год, а специалисты S&P считают, что это произойдет ближе к 2030 году. На эту же дату делают ставку и в самом индийском правительстве.

Оптимистические ожидания основываются на высоких темпах роста ВВП. В прошлом году индийская экономика прибавила около 7,3%, примерно такие же темпы прогнозируются и в текущем году. В целом с 2006 года средние темпы роста ВВП составляют 6,3%. Не смог существенно испортить статистику даже ковидный 2020 год, когда экономика страны просела, но уверенно отыграла падение уже через год.

Высокие темпы экономического роста способствуют положительным прогнозам и на долгосрочную перспективу.

Аналитики Goldman Sachs полагают, что к 2075 году Индия станет второй экономикой мира. Центр экономики и бизнес-исследований (CEBR) ставит ее в будущем даже на первое место. «Ожидается, что Индия опередит Китай и США после 2080 года», — говорится в отчете Центра.

Понятно, что в прогнозах на долгосрочную перспективу много условностей. Несколько десятилетий тому назад уважаемые аналитики говорили о будущем доминировании Японии. Впоследствии фаворитом стал Китай, а теперь на фоне его экономических и долговых проблем такие предсказания звучат менее уверенно. В борьбе за экономическое первенство у Индии действительно есть несколько козырей.

Темпы роста населения

В прошлом году население Индии официально стало крупнейшим в мире, опередив КНР примерно на 3 млн. Сейчас в этом государстве проживает около 1,43 млрд человек.

По базовому прогнозу ООН, уже к концу нынешнего десятилетия население Индии превысит 1,5 млрд, и после этого продолжит расти более низкими темпами к 2064 году, когда достигнет своего пика в 1,7 млрд. На этом фоне население Китая снижается уже несколько лет подряд и эта тенденция будет сохраняться. По расчетам ООН, к 2050 году в КНР будет проживать на 100 млн человек меньше, чем сейчас, а к 2100 году — на 500 млн.

Более важной, чем общая численность населения, является доля молодежи. По словам экономиста Goldman Sachs Research Сантана Сенгупта, в течение следующих 20 лет коэффициент зависимости (соотношение между населением трудоспособного возраста и количеством детей и пожилых людей) в Индии будет одним из самых низких среди экономик региона. Иными словами, в стране много взрослых, которые могут содержать детей и пенсионеров. Это, в свою очередь, позволит нарастить производственные мощности, расширить сферу услуг и развивать инфраструктуру.

Рост внутреннего спроса

В последние годы Индии почти удалось преодолеть бедность. В настоящее время около 3% граждан страны живут на сумму $2,15 в день, что считается чертой крайней бедности, а это почти 43 млн. В то же время за последние 15 лет количество находившихся в крайней бедности граждан снизилось на 135 млн, что международные обозреватели считают потрясающим показателем. Начиная с 2011 года, реальное потребление на душу населения ежегодно росло на 2,9%.

На этом фоне увеличивается доля среднего класса. Еще в 2005 году на него приходилось только 14% населения, а сейчас — уже 31%. Ожидается, что к 2050 году средним классом смогут назвать себя 60% граждан Индии.

Инфраструктура и технологии

Третий фактор, на котором базируется экономический рост Индии, — усовершенствование инфраструктуры и технологическое развитие.

Некоторые из реализованных проектов трудно назвать инновационными, но они чрезвычайно значимые для страны. К примеру, если в 2019 году только 17% сельских районов были обеспечены водопроводной водой, то сейчас их доля выросла до 75%.

Значительные средства правительство направляет на развитие транспортной инфраструктуры. С 2014 года бюджетные расходы на автомобильные дороги выросли в пять раз, а скорость строительства автомагистралей достигла 37 км в день. Общая сеть национальных автодорог расширилась на 60%. Число аэропортов в стране за 10 лет удвоилось и сейчас их уже 158.

Среди глобальных проектов, реализуемых Индией, — борьба за привлечение производителей полупроводников, для чего создана специальная государственная программа. Также в прошлом году государство продемонстрировало быстрые темпы развития сети 5G.

По скорости внедрения возобновляемой энергетики Индия заняла 4-е место в мире. Ожидается, что следующие 5 лет ее объемы будут ежегодно расти еще на 5%. Это позволит стране, которая зависит от импорта энергоносителей, улучшить свой торговый баланс и больше направлять на внутренние расходы.

Сочетание большого количества трудоспособного населения, роста спроса и технологических преобразований вместе со все еще невысокими доходами (средняя зарплата в стране $390 в месяц, а в Китае $1,35 тыс.) делает Индию привлекательной для внешних инвесторов. Индия активно переманивает компании, которые уменьшают свою зависимость от КНР. В ней уже собирается 14% всех iPhone, а в целом экспорт электроники из страны за последние годы вырос в три раза и достиг $22 млрд.

Политическая система

Лидер Индии премьер-министр Нарендра Моди остается у власти третий срок подряд. Снова возглавить правительство ему удалось после парламентских выборов, которые продолжались около месяца и завершились в начале июня.

Правда, если в первые два срока у партии Моди в парламенте было монобольшинство, то на этот раз столько голосов ей собрать не удалось и пришлось формировать коалицию еще с двумя политическими силами. Вместе они контролируют 54% мест в парламенте, а главное оппозиционное объединение — 43%. Остальные места разделили несколько незначительных политических сил.

В противовес соседнему Китаю Индия позиционирует себя как демократическая страна. Здесь многопартийная система, есть механизмы смены власти и высокая политическая конкуренция: по оценкам экспертов, избирательная гонка в стране стала самой дорогой в мире и стоила $7 млрд.

В то же время Моди обвиняют в давлении на конкурентов, переманивании кандидатов из оппозиционных партий (что-то вроде привычной для Украины покупки «тушек» в предыдущих созывах Верховной Рады) и арестах своих оппонентов. Также «Репортеры без границ» обращают внимание на катастрофическую ситуацию в стране со свободой слова — происходит концентрация медиаактивов, а против журналистов применяется насилие.

Часто обозреватели критикуют и политическую риторику Моди, которая базируется на индуистском национализме и разжигании вражды к мусульманскому меньшинству, что составляет 13% населения.

Политика Моди на международной арене крайне запутанная. Государство вместе с Китаем и россией входит в БРИКС — объединение, которое многие воспринимают, как противовес «западной» Большой семерке. Эти страны заявляют об углублении торговых связей между собой и обсуждают создание собственной альтернативы доллару (хотя и безуспешно).

В то же время отношения между Индией и Китаем крайне напряженные. Как объясняет директор Центра безопасности в Исследовательском фонде Observer Раджесвари Пиллай Раджагопалан, ключевая причина этого в изменении баланса между двумя государствами — КНР существенно опережает свою соседку по всем экономическим и военным показателям.

Своего пика противостояние достигло в 2017 году, когда разгорелся конфликт вокруг спорной границы в Гималаях. В течение нескольких лет там происходили стычки между военными, были погибшие с обеих сторон. Сейчас конфликт несколько утих, но до конца не решен: стороны держат на границе десятки тысяч солдат. Еще одной болезненной темой межгосударственных отношений являются союзнические связи между Китаем и Пакистаном — главным противником Индии.

На фоне этих конфликтов США пытаются сблизиться с Индией. «Самой важной страной в мире для Соединенных Штатов следующие 35 лет будет Индия», — заявил представитель администрации Байдена на закрытой встрече с журналистами в марте этого года. В свою очередь, Моди поддерживает также дружеские отношения с ЕС, и усилил военные связи с Австралией и Японией, которые готовятся к возможному противостоянию с Китаем.

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Все это не мешает Моде активно общаться с путиным — в июле запланирован его визит в россию. Параллельно представители Индии приняли участие в саммите мира в Швейцарии, организованном Украиной, но не подписали итоговую декларацию.

Все это говорит о желании Индии сохранять свой нейтральный статус и стать лидером, так называемого, Глобального юга, сохраняя дистанцию от США и Китая.

Стоит ли инвестировать в Индию

Стремительный рост фондового рынка Индии привлекает внимание глобальных инвесторов. Как сообщает Bloomberg, Goldman Sachs и Morgan Stanley считают эту страну основным инвестиционным направлением на следующее десятилетие.

Хедж-фонд Marshall Wace перешел от слов к делу, в его флагманском фонде акции компаний страны занимают второе место, уступая только американским. Также для Vontobel Holding AG Индия стала главным направлением инвестиций среди развивающихся стран.

«Сейчас инвесторы видят рынок, напоминающий Китай прошлых времен: большую, динамичную экономику, которая по-новому открывается глобальным деньгам», — говорится в публикации Bloomberg.

Попутный ветер для международных инвесторов обеспечивают индийские розничные инвесторы, ежемесячно приносящие на фондовый рынок около $2 млрд. Благодаря этому, а также стремительному экономическому росту, в этом году Nifty 50 прибавит более 16%, прогнозируют специалисты брокерской компании ICICI Securities.

Частные инвесторы, которые хотят вложить средства в индийский рынок, могут это сделать через ETF, которые доступны на американских площадках. Крупнейший из таких фондов — iShares MSCI India ETF, в портфель которого входят акции 140 компаний.

В качестве альтернативы, можно рассмотреть WisdomTree India Earnings Fund или Franklin FTSE India. Каждый из них состоит из акций нескольких сотен компаний страны, но эти фонды меньше по объему инвестиций и, соответственно, у них более низкая ликвидность.

Покупать акции напрямую индийских компаний более сложно. Лишь некоторые из них представлены на американской бирже, в частности, фармгигант Dr. Reddy's, банки HDFC и ICICI, разработчик ПО Infosys. Большинство же компаний представлены только на индийских биржах, доступ к которым из-за границы есть исключительно у институциональных инвесторов.

В то же время индийский рынок содержит немало угроз и подводных течений, которые скрыты от внимания большинства инвесторов. В первую очередь проблема в его перегретости. Коэффициент P/E (соотношение цены к прибыли) для компаний по индексу Nifty 50 составляет 22,8. Это немного меньше, чем показатель S&P 500, но многовато для рынков развивающихся стран.

Вторая угроза — это возможность восстановления Китая. Как объясняет руководитель отдела инвестиционной стратегии WisdomTree Investments Джефф Венигер, в значительной степени Индия привлекала международных инвесторов, «потому что это не Китай». Но если Пекин решит финансовые и долговые проблемы, инвесторы снова переключатся на него и начнется отток средств из Индии.

Самая большая опасность заключается в структуре собственности публичных индийских компаний. Как отмечает редактор Asia Financial Шон О'Мира, 35% их акций принадлежит внутренним инвесторам, еще 16% — международным. А остальные — в руках крупных акционеров, которые оказывают влияние на политику компаний. Это создает угрозу значительных злоупотреблений, а также риск обвала акций, если мажоритарии выйдут на рынок со своей долей.

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Высокая рискованность — общая черта всех рынков развивающихся стран. Конечно, они могут принести высокую прибыль, но инвесторам, которые, как и Баффет, выбирают ценностное инвестирование, лучше держаться от них на безопасной дистанции.