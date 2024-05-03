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3 мая 2024, 7:40 Читати українською

Страна, в которую «переезжают» Apple и Samsung: как Ханой покоряет сердца инвесторов

В прошлом году прямые иностранные инвестиции во Вьетнам составили $36,6 млрд, в этом году государство, скорее всего, улучшит этот результат. Для сравнения: в 2021 году Украина привлекла из-за рубежа $6 млрд. Благодаря чему одно из беднейших государств мира в прошлом, пережившее войны с США и Китаем, стало магнитом для мировых инвесторов, разбирался «Минфин».

В прошлом году прямые иностранные инвестиции во Вьетнам составили $36,6 млрд, в этом году государство, скорее всего, улучшит этот результат.

В середине апреля Вьетнам посетил Генеральный директор Apple Тим Кук, где встретился с премьер-министром Фам Минь Чинем и был щедрым на комплименты. «Больше нет такого места, как Вьетнам, это яркая и красивая страна», — отметил он.

Доброжелательность Кука можно понять — Вьетнам усиливает свою роль в жизни технологического гиганта. В первую очередь благодаря изготовлению разнообразных компонентов. В стране на Apple работает 26 поставщиков с 28 заводами, которые благодаря близости к Китаю легко включить в глобальные цепи поставок.

В то же время Apple наращивает в стране и сборку своей продукции. Ожидается, что уже в следующем году с конвейеров во Вьетнаме будет сходить 20% iPad и Apple Watch, 5% MacBook, а купить наушники AirPods производства другой страны будет вообще проблематично — здесь будет производиться 65% от их общего количества.

Тим Кук во время встречи с премьер-министром Вьетнама Фам Минь Чинем.

Частично эти планы реализованы уже сейчас, а ключевой подрядчик Apple, тайваньская компания Foxconn, активно скупает земельные участки, чтобы нарастить мощности.

По словам Кука, сотрудничество с Apple уже обеспечило Вьетнаму 200 тыс. рабочих мест, и в дальнейшем их количество будет стремительно расти.

Остальные технологические гиганты тоже наращивают сотрудничество с этой страной. Для Samsung Вьетнам стал ключевой базой производства смартфонов — здесь собирается около половины продукции южнокорейского гиганта. Общий объем инвестиций компании в государство с 2008 года уже превысил $18 млрд и продолжает увеличиваться. В частности, в конце прошлого года был открыт центр разработок стоимостью $220 млн.

«Сегодня мы говорим не только о производстве недорогой электроники. Теперь речь идет о более высокой позиции в цепочке добавленной стоимости. Два года назад таких изменений не было даже в проектах иностранных компаний», — говорит старший аналитик Wedbush Securities Дэн Айвз.

Большой центр сборки и тестирования микросхем во Вьетнаме принадлежит Intel — здесь работает около 3 тыс. человек.

Традиционно сильными остаются позиции Вьетнама в текстильной продукции и производстве обуви. К примеру, Nike делает около половины всей своей обуви именно здесь. Для сравнения: на Китай приходится всего 18% объемов производства. Другой спортивный гигант, Adidas, производит здесь 40% обуви.

Вьетнам на карте мировой торговли

Активность компаний по переносу производственных мощностей в эту южноазиатскую страну уже можно заметить в статистике глобальной торговли. За последние 10 лет импорт вьетнамских товаров в США вырос более чем на 360% и достигает $144 млрд.

Это ставит Вьетнам на 6−7 место по объему импорта в США, примерно с тем же показателем, что и у Южной Кореи, а Индию и Тайвань это государство уверенно обходит.

Общий объем экспорта товаров из страны составляет около $400 млрд, с 2012 года этот показатель взлетел примерно в 3,5 раза. Это позволяет Вьетнаму входить в первую двадцатку мировых экспортеров.

Еще более важно, что Вьетнам занимает одно из первых мест в мире по доле экспорта высокотехнологичных товаров — на них приходится более 40% продаж за границу, хотя еще в 2010 году было всего 13%.

Почему ключевые компании переезжают во Вьетнам

Дешевая рабочая сила

Миграция производств из Китая в другие страны Азии — процесс, который длился минимум последние 10 лет, а в последнее время лишь ускорился. Первым толчком к «переезду» стало повышение уровня жизни в КНР и, соответственно, снижение его преимущества дешевой рабочей силы.

Средняя зарплата в Китае в прошлом году достигла $16,3 тыс. в год, или около $1,35 тыс. в месяц. Во Вьетнаме средний месячный доход составляет около $290, то есть примерно в четыре раза ниже. В то же время во Вьетнаме большое количество высококвалифицированных работников.

Одежда и обувь остаются одними из ключевых категорий экспорта страны.

Как объясняет Дэн Айвз, Вьетнам — идеальное место для диверсификации технологических компаний за пределами Китая, в том числе благодаря большому количеству хороших инженеров.

Торговые войны США с Китаем

Вьетнам стал одним из ключевых бенефициаров противостояния Китая со странами Запада. Эти конфликты очень сильно обострились при президентстве Дональда Трампа, когда начались таможенные войны. Байден ограничил доступ в Китай микрочипов и технологий, связанных с искусственным интеллектом. Еще сильнее разжечь конфликт может требование американских законодателей продать местное отделение TikTok.

Обменялся Китай санкциями и с ЕС из-за критики репрессий против уйгуров. На торговлю они значительно не повлияли, но ухудшили отношения Пекина с блоком.

Толчком к релокации стала также национализация западных компаний в россии после нападения на Украину. Существует риск, что в случае атаки КНР на Тайвань американские и европейские компании также потеряют свои китайские мощности.

Строгий режим карантина в Китае

Существенно ускорилась миграция из Китая из-за жестких правил нулевой терпимости к ковиду. Из-за них на карантин закрывались целые города и регионы, включая ключевые предприятия и крупнейшие порты.

В итоге, останавливались производства по всему миру, которым не хватало комплектующих. По оценкам Американской торговой палаты Южного Китая, в разгар карантина в 2020 году около 90% иностранных компаний рассматривали возможность релокации из КНР по крайней мере части производства. Bank of America тогда спрогнозировал, что за 5 лет компании из ЕС и США потратят на переезд до $1 трлн.

Вьетнам довольно быстро вышел из ковидных ограничений и не только сохранил производство, но и пытался привлекать инвесторов благодаря открытию аэропортов и упрощению передвижения по стране.

«Успех в борьбе с COVID-19 укрепил репутацию страны, как безопасной и благоприятной среды для прямых иностранных инвестиций», — убежден директор программ Школы бизнеса при Университете Санта-Клары Лонг Ле.

Близость к Китаю

Западные компании в основном не спешат полностью разрывать связи с КНР, вместо этого они проводят политику, которую принято называть «Китай +1». Согласно ей, в Китае остается основная производственная база, но к ней прилагаются обслуживающие предприятия в других странах. И вот здесь немаловажную роль играет общая граница с КНР.

Кроме того, у Вьетнама большая береговая линию и развитая портовая инфраструктура, что упрощает отправку товаров в любую часть мира.

Политика тотальной дружбы

У государства не только нет агрессивных внешних намерений, но оно и публично заявляет о попытке дружить со всеми государствами и об уважении к их суверенитету. Подчеркнутый нейтралитет позволяет Вьетнаму иметь хорошие отношения даже с теми, с кем воевал во второй половине ХХ века, — США и КНР, и, конечно, выигрывать от их противостояния.

В прошлом году для налаживания отношений президент США Джо Байден посетил Вьетнам.

«Вьетнам обеспечил необходимую „нейтральную“ среду для иностранных технологических компаний, чтобы уменьшить риски и перенаправить соперничество между крупными государствами — США и Китаем», — говорит Лонг Ле.

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С 2007 года Вьетнам входит в состав Всемирной торговой организации, подписал 17 соглашений о зонах свободной торговли, в том числе с ЕС и Британией. Это делает его экономику одной из самых открытых в регионе.

Потенциал внутреннего рынка

Китай и Индия обычно рассматриваются не только как места производства товаров, но и как места их сбыта. Вьетнама это касается в меньшей степени, но он интересен многим инвесторам, именно как новый рынок.

Население Вьетнама в прошлом году превысило черту в 100 млн, и это делает его 16 страной мира по этому показателю. Число жителей продолжает расти, и, как ожидается, через 20 лет достигнет 107 млн. Кроме этого, хотя доходы в государстве остаются невысокими, они растут, как и покупательная способность граждан.

Все еще сельская страна

Только за первые два месяца этого года Вьетнам привлек почти $4,3 млрд прямых иностранных инвестиций, что на 39% больше, чем годом ранее. Денежные потоки способствуют стремительному росту ВВП.

В 2023 году экономика страны прибавила 5%, что в два раза превышает мировой показатель. Последние 10 лет ВВП прибавлял в среднем 6−7%, даже в разгар пандемии в 2020 году экономика государства выросла примерно на 2%.

На фоне таких результатов может показаться, что Вьетнам стремительно приближается к клубу богатых стран, но это далеко не так.

Вьетнам остается преимущественно аграрным государством, где около 60% населения продолжает жить в селах. Для сравнения: в Китае это только 35%, а в Украине — около 31%.

Большинство населения страны все еще живет за счет сельского хозяйства.

Несмотря на стремительный рост, ВВП на душу населения составляет всего $3,6 тыс. В Украине этот показатель до полномасштабного российского вторжения составлял $4,5 тыс.

В то же время крайнюю бедность государство уже преимущественно побороло. Сейчас за чертой бедности находится около 4,4% граждан, хотя еще в 2016 году их было более 9%, а в 1985 году, по оценкам Всемирного банка, в таком состоянии находились 75% местных жителей.

Победить нищету государству помог переход к «регулируемому капитализму», который начался в 1986 году. В рамках программы Doi Moi (буквальный перевод — «обновление») произошел переход от плановой экономики к «социалистически регулируемой рыночной экономике».

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С тех пор власть начала поощрять развитие собственного бизнеса и иностранные инвестиции. В значительной степени реформы во Вьетнаме опирались на опыт соседнего Китая и преобразования, начатые Дэн Сяопином.

Угрозы авторитаризма

Несмотря на экономические реформы, значительных политических перемен в государстве не происходит. Власть во Вьетнаме принадлежит единой коммунистической партии — конкурентных выборов нет. Также отсутствуют и прямые выборы лидеров государства: Генерального секретаря партии (по факту верховного руководителя) и президента и премьер-министра, которые возглавляют исполнительную власть.

Кроме контроля за медиа и религиозными организациями, в государстве введена интернет-цензура. В 2019 году был принят закон, который предусматривает уголовную ответственность за критику властей в интернете, а также обязывает провайдеров передавать данные пользователей, которые на нее решились.

На первый взгляд может показаться, что отсутствие свободных выборов и свободы слова не мешает стране стремительно развивать экономику.

«Вьетнам — социальная республика и однопартийное государство, что обеспечило политическую устойчивость. Это также привело к стабильной бизнес-среде, которая позволяет предприятиям процветать», — по факту называет авторитаризм преимуществом руководитель отдела бизнес-аналитики местного портала Vietnam briefing Притеш Самуэль.

На самом же деле страна сталкивается с рядом структурных проблем. Так, в прошлом году Intel отказался от инвестиций в $1 млрд в расширение своих производственных мощностей в государстве. Официально это никак не объяснялось, но, по данным Reuters, причиной стали проблемы с электроэнергией в государстве, а также «чрезмерная бюрократизация».

Бюрократический механизм государства забуксовал вместе с введением новой правительственной антикоррупционной кампании. Она привела к тому, что чиновники начали бояться попасть в просак из-за активной работы, а потому, с их точки зрения, лучше ничего не делать и тем самым обезопасить себя.

Не удается стране обеспечить растущее потребление электроэнергии. В итоге, возникают сбои поставок, которые останавливают работу заводов. В прошлом году с этим столкнулись, в частности, Foxconn и Samsung.

Используя опыт соседнего Китая, Вьетнам по мере собственных способностей заливает инфраструктурные трудности средствами. За последние 12 лет общие инвестиции в инфраструктуру составляли в среднем более 10% ВВП — больше почти всех стран региона.

«Очевидная неспособность решить инфраструктурные ограничения объясняется тем, что значительное количество проектов, особенно в транспортном секторе, экономически нежизнеспособны и предполагают завышенные расходы, но одобрены властями. Поэтому самый важный инфраструктурный вызов Вьетнама — это не недостаточность средств на решение проблем, а неэффективность их использования», — указано в заключении гарвардской Школы управления им. Кеннеди.

Сегодня Вьетнам еще не столкнулся с крупными структурными проблемами развития. Слишком благоприятная внешняя среда и низкие зарплаты продолжают привлекать инвесторов. Но с развитием он непременно получит все те же трудности, которые приходится преодолевать Китаю, — снижение количества рабочей силы и повышение ее финансовых требований, которые тормозят экономический рост.

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Тогда нужно будет искать новые способы привлекать международный капитал, и есть большие сомнения, что неповоротливая забрократизированная Коммунистическая партия справится с такими испытаниями. По крайней мере соседи с КНР этот экзамен уже проваливают.

Источник: Минфин
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