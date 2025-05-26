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26 мая 2025, 13:04 Читати українською

Что потеряют Штаты и мир, если доллар потеряет статус главной резервной валюты

По мнению большинства ведущих экономистов, текущая тарифная война является экономически необоснованной и деструктивной. Она вряд ли принесет пользу как Соединенным Штатам, так и мировой экономике.

По мнению большинства ведущих экономистов, текущая тарифная война является экономически необоснованной и деструктивной.

Критики указывают, что решения администрации США свидетельствуют о ложном понимании природы современной глобализации. Логика Трампа исходит из устаревшего представления, что реиндустриализация и возврат массового производства может обеспечить рост, а свободная торговля якобы является источником деиндустриализации и экономического упадка США. На самом же деле именно открытость рынков и глобальная интеграция стали ключевыми факторами американского доминирования в мировой экономике.

Вперед в прошлое: почему эта стратегия не сработает сейчас

Попытка вернуться к меркантилистским практикам игнорирует радикальные изменения в структуре производства и торговли. США уже давно переместили фокус из промышленного производства на экспорт цифровых услуг с высокой добавленной стоимостью. В глобализированной экономике сложно однозначно определить границы между национальным и импортируемым продуктом. К примеру, iPhone, собранный в Китае из комплектующих из Кореи, Тайваня и сырья из Африки, имеет больше добавленной стоимости, созданной именно в США инженерами, дизайнерами и разработчиками.

Таким образом, в современном мире таможенные барьеры не только влияют на конечный товар, но и фрагментируют глобальные производственные цепи, что приводит к потере эффективности и повышению затрат — как для производителей, так и для потребителей.

Согласно теории сравнительных преимуществ, специализация и свободная торговля позволяют странам эффективно использовать ресурсы. Нарушение этой системы ведет к потерям эффективности.

Политика Трампа может казаться прагматичной в краткосрочной перспективе: поддержка местных производителей, борьба с торговым дисбалансом, мобилизация электората. Но в долгосрочной перспективе она создает институциональные, инновационные и геополитические риски, которые могут подорвать экономическую мощь США. Это медленная потеря позиций: как центра технологий, как политического стабилизатора мира, и как экономического магнита для капитала.

В основе изоляционизма Трампа лежит привлекательная идея: «защитить» американского производителя. Однако современная экономика — это не просто заводы-гиганты, а сеть сложных глобальных связей. Разрывать эти связи — уменьшение производительности, потери технологий, повышение цен. Изоляционизм в современном мире — это путь к экономическому самоубийству.

Мировые финансы начинают искать альтернативу доллару

Мировая экономика еще не испытывала столь глубокой неопределенности, как в период президентства Трампа. Его управленческий подход характеризуется сочетанием импульсивных решений, неожиданных изменений курса, отложенных договоренностей, бездоказательных агрессивных заявлений и общей непоследовательности политики. Именно такой непредсказуемости инвесторы боятся больше всего. А капитал, как известно, идет туда, где понятные правила игры, а не хаос и неопределенность.

Политика Трампа подорвала доверие не только союзников. Мировые финансы начинают искать альтернативу доллару. Впервые за десятилетие доля доллара в мировых резервных активах опустилась ниже 58%, и эта тенденция — не случайность. Экономика США держится на доверии. Доверие к доллару — готовность стран покупать облигации Казначейства, финансируя американский дефицит под минимальные проценты, это способность доллара оставаться мировой валютой.

Согласно теории оптимальных валютных зон, стабильность и предсказуемость экономической политики являются критическими для сохранения статуса валюты как резервной. Если доллар потеряет свою роль, это будет означать не только переход к мультивалютному миру, но и утрату уникального преимущества США: возможности печатать мировые деньги без инфляции. Цена долга вырастет. Доверие к Treasuries пошатнется. Финансовые рынки будет ждать торнадо.

Выход Соединенных Штатов из ключевых многосторонних торговых соглашений, демонстративное игнорирование решений и процедур Всемирной торговой организации, а также инициирование тарифных конфликтов без четко сформулированной долгосрочной торговой стратегии — все это ослабляет институциональное доверие к США, как ведущего игрока в мировой экономической системе. Такие действия не только подрывают авторитет США, как гаранта открытой и предполагаемой торговли, но и способствуют фрагментации глобального экономического порядка. Согласно гегемонистской теории мировой экономики (Гилпин, Киндербергер), мировая стабильность сохраняется до тех пор, пока гегемон (США) обеспечивает открытость, правила игры и доверие. В случае выхода гегемона мир дезинтегрируется или находит нового лидера.

Китай берет на себя инициативу

Пока США стреляют себе в ногу, Китай спокойно берет на себя инициативу. Пекин заключает договоры о свободной торговле, инвестирует в инфраструктуру, расширяет экспорт денежных сервисов. Для уставшего от нестабильности мира Китай с его предполагаемым планированием может стать альтернативным центром силы.

В 1930-х США уже наступали на эти грабли: закон Смута-Гоули ввел высокие тарифы, вызвал торговые войны и усугубил Великую депрессию. Похоже, Трамп, несмотря на уроки прошлого, решил повторить сценарий. При новом законодательстве средняя ставка ввозной пошлины достигла 23%, а отдельные категории — 60−100%.

США всегда являлись лидером экспорта идей, свободы, инноваций и предсказуемости. Нынешняя же политика ведет к противоположному.

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Ирония в том, что в попытке «сделать Америку снова великой» Трамп может стать тем, кто начнет процесс ее системной потери величия. И не из-за военного поражения — а из-за ухода от экономической логики, которая это величие и создала.

Автор:
Петровский Алексей
Экономист Петровский Алексей
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