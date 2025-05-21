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21 мая 2025, 13:34 Читати українською

Nvidia бьет тревогу: к чему привели технологические санкции против Китая

Крупнейший в мире производитель полупроводников для ИИ заявляет, что экспортный контроль ускорил развитие китайских конкурентов. О том, какие технологии удалось развить Пекину, рассказывает The Financial Times. «Минфин» публикует перевод статьи.

Крупнейший в мире производитель полупроводников для ИИ заявляет, что экспортный контроль ускорил развитие китайских конкурентов.

Глава Nvidia Дженсен Хуанг выразил недовольство экспортным контролем США, который ограничивает доступ Китая к чипам для искусственного интеллекта. Он назвал это решение «провалом», который побудил китайских конкурентов ускорить разработку собственных продуктов.

На пресс-конференции, прошедшей в среду на выставке Computex в Тайбэе, Хуанг раскритиковал политику в отношении чипов, проводимую различными администрациями США. Он также выразил недовольство решением Вашингтона запретить продукт Nvidia, разработанный специально для китайского рынка.

Хуанг заявил, что экспортный контроль подтолкнул китайских конкурентов, во главе с технологическим гигантом Huawei, к созданию конкурентоспособного оборудования для искусственного интеллекта.

«Четыре года назад доля Nvidia на рынке Китая составляла 95%. Сегодня она составляет всего 50%, — сказал он. — Остальное — это китайские технологии. У них есть много местных технологий, которые они бы использовали, если бы не было Nvidia».

Хуанг добавил: «Китайские исследователи в области искусственного интеллекта будут использовать собственные чипы. Они будут использовать вторые по качеству чипы. Местные компании очень решительны, а экспортный контроль придал им сил, а государственная поддержка ускорила их развитие. В Китае у нас жёсткая конкуренция».

Ограничения Вашингтона на поставку передовых чипов искусственного интеллекта в Китай побудили китайских технологических гигантов, в том числе Tencent и Alibaba, ускорить закупки отечественных чипов искусственного интеллекта. Ранее Financial Times сообщала, что Пекин дал указание своим технологическим компаниям покупать местные чипы искусственного интеллекта, чтобы снизить зависимость от импортных технологий.

В апреле администрация Трампа фактически запретила Nvidia продавать H20, упрощённый чип искусственного интеллекта, созданный, в соответствии с прежними правилами экспортного контроля. Это привело к списанию компанией 5,5 миллиардов долларов. Хуанг подтвердил, что Nvidia не планирует выпускать ещё один продукт из серии «Hopper» для китайского рынка, заявив, что компания уже «сильно ухудшила характеристики чипа».

Хуанг также раскритиковал правило о распространении ИИ, принятое при президенте Байдене. Оно должно было вступить в силу 15 мая и предусматривало создание трёхуровневой системы лицензирования для ИИ-чипов, используемых в центрах обработки данных.

«Фундаментальные предположения, которые изначально привели к введению правила о распространении ИИ, оказались в корне ошибочными, — сказал Хуанг. — Если США хотят оставаться впереди, нам нужно максимально расширить и ускорить распространение ИИ, а не ограничивать его».

Он добавил, что президент Трамп меняет курс, понимая, что это «совершенно неправильные цели». Его комментарии прозвучали после того, как США и Объединённые Арабские Эмираты на прошлой неделе объявили о плане строительства крупнейшей группы центров обработки данных ИИ за пределами Америки, которая будет работать на чипах Nvidia.

Администрация Трампа заявила, что отменяет запланированное регулирование распространения и разрабатывает новое правило, которое позволит американским технологиям процветать, но не даст враждебно настроенным странам доступ к ним. Пока неясно, когда будут окончательно утверждены правила, но представитель администрации предупредил, что на их внедрение потребуется некоторое время.

Читайте также: США и Китай перезагружают отношения: закончится ли переполох

Стремясь остановить глобальное распространение китайских технологий искусственного интеллекта, правительство США предостерегло компании от использования китайских разработок для ИИ, в том числе процессоров Ascend от Huawei. Министерство торговли Китая раскритиковало этот шаг в понедельник, призвав США «немедленно исправить свои ошибки» и прекратить «дискриминационную» практику.

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