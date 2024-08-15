Что означает снижение кредитного рейтинга Украины до уровня «выборочный дефолт»

13 августа рейтинговое агентство Fitch ухудшило долгосрочный кредитный рейтинг Украины с уровня «С» (дефолт неизбежен) до «RD» (ограниченный дефолт), а евробондов-2026 на $750 млн, по которым Украина не оплатила купон 1 августа, — до уровня «D» (дефолт). Почему это происходит и к каким последствиям приведет, рассказал глава финансового комитета BP Даниил Гетманцев.

Такой пересмотр рейтинга является абсолютно ожидаемым и временным, по которому нет никакой измены.

Снижение рейтинга отражает:

начало процедуры обмена проблемного долга, в соответствии с условиями реструктуризации, о чем было объявлено 9 августа;

формальный пропуск Украиной купонного платежа по одному из выпусков еврооблигаций, который должен был состояться 1 августа (+10-дневный льготный период), но при этом стороны уже были в процедуре реструктуризации.

Писал об этом, как и об ожидаемой перспективе снижения рейтинга до уровня «RD» (выборочный дефолт) в конце июля, когда Fitch снизил рейтинг с «СС» до уровня «С».​

В очередной раз напомню для всех, кто нервно реагирует на слово «дефолт»:

1) Украина сейчас находится на этапе финализации соглашения о реструктуризации долга по суверенным еврооблигациям и гарантированным облигациям Укравтодора, принципиальная договоренность по которой была достигнута 22 июля с Комитетом кредиторов.

2) Согласно достигнутым договоренностям, 9 августа Украина объявила о предложении обмена и запросе на согласие об изменениях условий выпуска еврооблигаций. Сейчас проходит голосование со стороны держателей еврооблигаций, которое продлится до 27 августа.

3) Для его результативного завершения необходима поддержка не менее 2/3 держателей еврооблигаций всех выпусков и более 50% — каждого выпуска.

После завершения всех формальных юридических процедур реструктуризации кредитный рейтинг Украины снова будет повышен до уровня «СС» или «CCC». Впрочем, здесь тоже не должно быть иллюзий. Пока будет продолжаться полномасштабная война, наш кредитный рейтинг будет оставаться спекулятивным, а доступ к внешнему коммерческому рынку заимствований — закрытым или существенно ограниченным. В таких условиях важно, чтобы Украина оставалась надежным и предсказуемым должником, что мы, собственно, и демонстрируем все это время.

Поэтому, спокойно реагируем на «парад» снижения суверенных кредитных рейтингов в августе и ждем финализации долгового соглашения. Уверен, учитывая достигнутые договоренности с Комитетом кредиторов, поддержку МВФ и партнеров, реструктуризация закончится успешно.

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По оценкам Минфина, после реструктуризации Украина снизит свой государственный долг на $8,67 млрд и сэкономит $22,75 млрд на долговых выплатах до 2033 года, которые будут использованы на первоочередные нужды страны. Соглашение снизит долговую нагрузку на бюджет и экономику, позволив вернуться на траекторию долговой устойчивости в средне- и долгосрочной перспективе.