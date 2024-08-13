Минус ЕСВ и сокращение НДФЛ до 10%: как сделать наши налоги европейскими

Почему в течение многих лет в вопросе налогов не выстроены цивилизованные отношения между налогоплательщиками и налоговиками, и как это изменить, рассказал старший экономист CASE-Ukraine Владимир Дубровский. «Минфин» выбрал главное.

Появление Национальной стратегии доходов отражает глубокое недовольство всех заинтересованных сторон состоянием дел в области налогов и таможенных пошлин.

Однако Нацстратегия предлагает в основном решения, ведущие в прямо противоположную от желаемого сторону, и выгодные преимущественно коррумпированным налоговикам, их «клиентам» из бизнеса и, возможно, некоторым лоббистам крупного бизнеса.

Несмотря на то, что налоговая сфера обычно не волнует рядовых граждан (большинство из них и не догадываются, что они на самом деле платят налоги), петицию за пересмотр НСД подписали более 25 тыс. человек, причем в основном не плательщики единого налога (что его НСД предлагает выхолостить), которые оказались на удивление малоактивными.

Это четкий и недвусмысленный знак некачественности продукта Минфина. Но что же должно быть вместо него?

Отношения государства с налогоплательщиками нецивилизованные

Во-первых, главной стратегической проблемой является точно не слишком низкий уровень налоговых поступлений. Украина по этому показателю опережает Швейцарию, Австралию, Израиль и ряд других развитых стран — при том, что у нас больше неналоговых поступлений.

Сейчас — «тактически» — действительно, это проблема из-за экстремальных военных расходов, но покрыть их за свой счет наша страна в любом случае не может: на 2022 год государственные расходы составляли 66% от ВВП (а сейчас — еще больше) — с такими показателями не живут, тем более, не растут.

Понятно желание партнеров снизить их долю, но это будет происходить за счет дальнейшего угнетения и без того очень сильно пострадавшей экономики. На короткий период это может быть допустимо, но на более длинный — стратегический — нужно искать другие решения, которые включают, в частности, уменьшение налогового давления, по сравнению с предыдущими годами.

На самом деле главная стратегическая проблема лежит в другой плоскости: это нецивилизованные отношения государства с налогоплательщиками, основанные на презумпции вины, недоверии, мелочном контроле и коррупции — со стороны государства, и на массовом уклонении в сочетании с тем же недоверием — со стороны плательщиков (в основном бизнеса).

Как часто бывает, здесь одно порождает другое: налоговая оправдывает свои подходы уклонениями, а с точки зрения плательщиков, если платишь или не платишь — все равно высокая вероятность стать жертвой заказа, «выполнение плана», или просто произвола инспектора, то зачем платить больше?

Цивилизованные налоговые отношения государство не устраивают

Что характерно, единственный островок относительно цивилизованных отношений — упрощенную систему налогообложения — государство, в лице Минфина, настойчиво пытается выхолостить, а лучше уничтожить, уже в третий раз за последние 15 лет.

Бизнес, в свою очередь, неоднократно предлагал эту ситуацию изменить, ведь даже когда он действительно «оптимизирует», и в результате платит меньше, это все равно часто менее выгодно, чем иметь возможность предусматривать свои налоговые обязательства, не иметь необходимости откупаться и тратить время и нервы на проверки и другие «отношения» с налоговиками.

Но государство, в лице Минфина и налоговой, не готово идти ему навстречу, зато во что бы то ни стало пытается сохранить и углубить два взаимосвязанных столба, на которых держится нынешний порядок.

Первый — конфискационное налогообложение: когда государство по своему усмотрению определяет, кто сколько ему должен. Такой подход был характерен для мытарей древних времен.

Даже если мытари и не сдирали с плательщиков последнюю кожу, сам подход предполагает, что плательщик не может планировать свои будущие обязательства, потому что неизвестно, сколько государство захочет себе. Также отсутствие четких правил приводит к несправедливости, неравенству в налогообложении, что разрушает конкуренцию.

Выполнение и перевыполнение налоговых планов

Недаром переход к капиталистическим отношениям начался с английской Славной революции, которая была направлена именно против такого способа налогообложения и победила с требованиями «никаких налогов без представительства» и «никто не должен платить больше, чем установлено законом» (в свою очередь, принятым с согласия плательщиков налогов или их представителей).

Украинское законодательство якобы формально отвечает этим принципам, но в реальности Минфин устанавливает налоговые «индикативные» планы, выполнение которых является главным КРІ для налоговиков, потому что ему так очень удобно работать: уменьшается неопределенность, можно обходиться только примитивным прогнозом поступлений, и при этом составленный на его основе бюджет выполняется почти точно.

Такой план воспринимается как должное, даже в печати часто можно увидеть сообщение о том, что налоговая выполнила (или не выполнила) план по «мобилизации ресурсов» в бюджет. Этот план дальше в «лучших» совковых традициях доводится до областных налоговых, а те распределяют разнарядку между предприятиями, в зависимости от оборота по неформальным нормам, на самом деле абсолютно ненаучным и необоснованным.

А когда поступлений не хватает до плана, его начинают «выбивать» всеми возможными средствами, заставляя плательщиков платить налог на прибыль авансом под угрозой проверок, задерживая возврат НДС экспортерам, а с появлением системы СМКОР — еще и манипулируя критериями для блокировки «подозрительных» накладных.

Налоговики выходят за рамки законных полномочий

Но как же налоговики могут заставить плательщиков платить столько, сколько нужно государству, если они будут действовать (по Конституции!) исключительно в пределах определенных законом полномочий, и исходя из презумпции правоты действий налогоплательщика, как (согласно той же Конституции) прописано в Налоговом Кодексе?

Это, очевидно, несовместимые вещи. Поэтому, едва ли не главное орудие современных украинских мытарей — дискреция — то есть возможности по своему усмотрению совершать те или иные действия, в сочетании с презумпцией виновности плательщика, на которой де-факто (и вопреки букве и духу закона) держится «мобилизация ресурса».

Дискреция может быть прямо прописана в законодательстве — не все ведь можно предусмотреть в законе, поэтому люди с «западным» мышлением склонны наделять исполнителя полномочиями ради гибкости и здравого смысла.

Она может исходить из противоречивости законодательства, нечетких формулировок, или даже самой природы объекта налогообложения, как это есть в части прибыли или «чистого дохода» ФОП на общей системе, где невозможно четко определить, какие издержки считать «связанными с производством», а какие — нет.

Также в некоторых случаях требования закона чрезмерно суровые (например, ставка налога — слишком высокая для наших условий, например, с налогами на труд), поэтому их нарушают массово. Всех наказать невозможно, поэтому инспектор может выбирать по своему усмотрению, кого наказывать, а кого — нет. Как и во всех остальных случаях, не забывая о собственном интересе.

Для того, чтобы это обеспечить, создатель украинской налоговой — Николай Азаров — в свое время наделил ее просто законодательными полномочиями, чтобы она могла проталкивать такие законы, которые ей наиболее выгодные, и позволяют наиболее эффективно сдирать налоги.

Вдумайтесь: налоговики по факту могли сами под себя создавать те правила, по которым им полагалось играть! Со временем такой вопиющий конфликт интересов удалось убрать, однако и сейчас Минфин в законотворчестве широко пользуется «услугами» юридической службы ГНС, которая в полтора раза превышает по численности такую в самом министерстве. Такой подход способствует увековечению коррупции и произвольному сбору налогов.

Что нужно сделать

Настоящая стратегия реформирования должна заключаться в том, чтобы коренным образом изменить эти отношения, которые не выгодны ни государству в целом (только отдельным его представителям), ни бизнесу. Однако просто взять и перейти на другой, противоположный, тип отношений невозможно.

Даже начало полномасштабного вторжения изменило эти отношения только временно, и как только ситуация начала хоть в определенной степени нормализоваться, обе стороны взялись за свое (хотя есть подозрение, что инициировало это само государство).

Для того чтобы получить прочный результат, — перейти от «плохого равновесия» к «хорошему» — нужно избавиться от конфискационного налогообложения: радикально уменьшить дискрецию и набрать новые кадры под новые задачи и правила игры.

При этом также желательно разрушить самые большие схемы избегания налогообложения, в соответствии с объективной оценкой их объема. Это и будет подлинная стратегия реформирования налоговых отношений.

Соответствующие меры уже десять лет как нарабатываются сначала группой по налоговой реформе РПР, а затем — Экономической экспертной платформой, в состав которой входит ряд ведущих аналитических центров и общественных организаций, причастных к экономике.

Они отражены в соответствующей дорожной карте ежегодно обновляемых реформ, в соответствии с происходящими изменениями. Главные принципы, заложенные в ней, основываются на исследованиях, как сугубо экономических — например, данных ОЭСР в части разной вредности налогов для экономического роста, в зависимости от базы, или оценки объемов различных схем уклонения от налогообложения в Украине, так и более широких — институциональных и политико-экономических.

В отличие от НСД, эта стратегия изначально создана в инклюзивном диалоге экспертов между собой и с представителями бизнеса, и сейчас ее поддерживают крупнейшие организации отечественного бизнеса — УРБ (в состав которой входит более 100 бизнес-ассоциаций со многими тысячами членов) и СУП.

Это дает все основания для того, чтобы взять эту дорожную карту за основу, доработав ее с другими стейкхолдерами, в том числе, добавив к ней отдельные резонные положения НСД. Однако, и это принципиальный момент, ГНС в дальнейшем не должна участвовать в разработке правил, по которым ей предстоит работать, — разве что с совещательным голосом по чисто техническим вопросам.

Главным направлением изменений в законодательстве должно стать, по крайней мере, на время, пока в Украине не утвердится культура верховенства права, уменьшение дискреции и уравновешивание ее остатков персональной ответственностью исполнителей. В частности, в налоговой сфере для этого нужно:

коренным образом изменить администрирование НДС;

реформировать корпоративный налог (заменить дискреционный по своей природе налог на прибыль налогом на выведенный капитал);

сохранить (возможно, с определенными модификациями) упрощенную систему налогообложения, убрав излишнее требование выдавать фискальные чеки для всех ее субъектов, кроме тех, у которых по характеристикам своего бизнеса есть большой риск превысить разрешенные законом лимиты;

отменить ЕСВ и постепенно сократить налог на доходы физических лиц до 10% — не сразу, но по мере реализации пенсионной реформы это удается возможным, если сократить государственные расходы и перенести основное бремя налогообложения на ресурсы, прежде всего землю, и частично — недвижимость.

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Иными словами, вместо искоренения упрощенки, которую предлагает НСД, как первый шаг после косметических изменений в налоговой, дорожная карта предлагает приблизить общую систему к упрощенной, чтобы раз и навсегда избавиться от описанных выше нецивилизованных отношений. Есть также предложения, как закрывать самые большие схемы уклонения, особенно на таможне. Последние, кстати, более-менее хорошо выписаны и в НСД.

Также оттуда можно было бы взять обезличенный анализ банковской и другой персональной информации, которая, согласно нашим предложениям, тоже в этом случае учтенных НСД, должна сохраняться независимым учреждением. Но с принципиальным отличием: доступ к персональным данным налоговики должны получать исключительно по решению суда, после предоставления достаточных доказательств своих подозрений.

Это также гарантирует, что дальнейшие действия будут проходить под посторонним контролем, чтобы труднее было реализовывать заказные «наезды» или отпускать настоящих теневых дельцов за взятки.