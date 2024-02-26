Прогноз курса доллара и евро на 26 февраля — 1 марта: на чем сыграют спекулянты

Конец февраля и начало марта на валютном рынке Украины будут напряженными. Причем как на межбанке, так и на наличном рынке. Теперь более подробно о том, какие факторы будут формировать курсовые тренды на этой неделе и какие ценники на основные валюты выставят кассы банков и обменники финкомпаний.

С одной стороны, есть немало факторов, которые подстрахуют гривну. Главные среди них:

Подвижки в получении нового транша от МВФ. На уровне рабочей группы уже согласовано выделение Украине нового транша на $880 млн. Теперь эти договоренности должен одобрить Совет директоров.

Результаты аукционов Минфина по размещению ОВГЗ. На последнем аукционе 20 февраля в бюджет было привлечено 16,62 млрд грн в эквиваленте, что на 11,17 млрд грн больше, чем неделей ранее. Хотя и предыдущие февральские аукционы были удачными.

Откат котировок доллара на межбанке уже к прошлому четвергу-пятнице после ситуативного взлета во вторник. Его спровоцировал повышенный спрос на доллар из-за выходного в США в понедельник. Но уже со второй половины прошлой недели ситуация стабилизировалась, и гривна начала отвоевывать утраченное как на межбанке, так и на наличном рынке.

Завершение месяца и начало нового отчетного периода. В этот период экспортеры более охотно продают валюту, чтобы закрывать свои расчеты в гривне. Одновременно снижается спрос на СКВ со стороны импортеров, которым тоже необходимо «закрывать» месяц и рассчитываться с украинскими контрагентами. Правда, при этом они и свои внешние операции также стараются закрыть по максимуму на отчетную дату, что увеличивает в отдельные дни статистику торгов.

Финансовая помощь от Японии. Украине будет предоставлена финансовая помощь на $12,1 млрд. Грант на $4,7 млрд поступит до конца этого месяца, что не только увеличит ЗВР (даже учитывая траты НБУ на интервенции на межбанке), но и закроет значительные объемы социальных обязательств государства на ближайшее время. Главное, бюджетный дефицит снова будет профинансирован без запуска «печатного станка» Нацбанка, что очень важно для курсообразования.

Все вышеперечисленные факторы, конечно, сработают в пользу гривны на украинском валютном рынке, но стоит учитывать и негативные факторы, которых тоже будет немало.

Среди факторов, негативно влияющих на курс гривны, стоит обратить внимание на следующие:

Осложнение ситуации на фронте, что отражается на настроениях всех участников валютного рынка — от бизнеса до населения. Быстрый взлет наличных котировок продажи доллара до 38,70−39 гривен в середине прошлой недели говорит о том, что граждане все же «нервничают», что провоцирует спекулятивную раскачку курса.

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В условиях нестабильности многие компании стараются либо по максимуму вывести валюту, либо оставить ее за границей. Для борьбы с этими схемами Нацбанк ужесточил контроль за возвратом валютной выручки, а также сузил возможности «прятать» валюту компаниям, у которых она была тут на счетах.

Продолжающаяся блокировка украинского экспорта Польшей, а также нарушение графиков поступления международной помощи. Ситуация на украино-польской границе усложняется. На шести пунктах пропуска на границе с Польшей продолжается блокада: польские фермеры пропускают один-два грузовика в час в обоих направлениях, растет нагрузка на пропускные пункты с другими странами. — Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире телемарафона.

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Как стало известно на минувших выходных, польские протестующие хотят заблокировать единственный пункт пропуска с Беларусью. Они уже направили заявку на проведение акции протеста на польско-белорусской границе, в частности, на единственном работающем пункте пропуска «Кукурики-Козловичи».

Таким образом, построить маршрут в объезд будет практически невозможно, считают перевозчики: дороги, проходящие рядом, ограничены для проезда автотранспорта общим весом более 20 тонн.

Действия протестующих фермеров и перевозчиков Польши не только снижают объемы поступлений валюты в Украину (уменьшают ее предложение на межбанке), но, в итоге, негативно отражаются на поступлениях налогов и таможенных сборов в наш бюджет. В сочетании с перебоями внешнего финансирования это сильно ударит по отечественному ВВП.

Неслучайно МВФ в релизе о результатах заседания рабочей группы по выделению нового транша подчеркнул: «учитывая, что война продолжается, а также есть задержка с поступлением внешнего финансирования, Фонд ожидает, что рост украинской экономики в 2024 году замедлится до 3−4%».

Кроме этого, важным негативным сигналом для аналитиков, которые рассматривают ситуацию с финансами в Украине, стало следующее высказывание руководителя миссии Фонда Гэвина Грея: «Своевременное выделение объявленной внешней поддержки, прогнозируемой в размере $38 млрд в 2024 году, имеет критическое значение для бюджетного финансирования и поддержки макроэкономической стабильности в Украине».

В итоге, неопределенность ситуации в связи с войной, вопросы по объемам и графикам поступления внешней финансовой помощи, а также вопрос источников покрытия бюджетных расходов в связке с негативными ожиданиями населения по курсовым перспективам гривны — вот тот негативный микс, который провоцирует периодические спекулятивные раскачки курса.

Пока у Нацбанка есть все инструменты и ресурсы для удержания ситуации под контролем. На межбанке — за счет интервенций для поддержки курса гривны, а также модернизации нормативной базы под быстро меняющиеся экономические и военные реалии. На наличном рынке — за счет рыночных и административных рычагов влияния на банки и финкомпании с их обменниками.

Основное сейчас для регулятора — удерживать ситуацию в таком формате. А для этого НБУ и Минфин, по факту, снова «упираются» в главный для них финансовый вопрос — четко выполняемый нашими западными партнерами график по суммам и срокам поступлений международной финансовой поддержки Украины.

На этой неделе все основные тенденции валютного рынка последнего времени сохранятся:

превышение спроса на валюту заставят НБУ регулярно продавать доллар на межбанке, а ценники этих интервенций практически будут «диктовать» ежедневный курсовой тренд на торгах. По моим прогнозам, за эту неделю регулятор потратит из резервов на такие операции порядка $290 млн — $480 млн.

ежедневные объемы межбанка в системе Блумберг будут находиться в очень скромных пределах — от $90 млн до максимум $170−250 млн;

население продолжит покупать валюты больше, нежели сдавать в обменники и кассы банков. По моим расчетам, на этой неделе превышение покупки валюты гражданами над объемами ее сдачи ежедневно составит от $30 млн до $65 млн.

Минфин продолжит успешно размещать ОВГЗ на своем аукционе 27 февраля, что косвенно окажет поддержку гривне на валютном рынке. Будут предложены три вида гривневых облигаций на сроки от 378 до 1225 дней, и валютные бумаги в долларе на 386 дней. Все эти облигации пользуются достаточно высоким спросом у инвесторов. Ожидаю, что Минфин сможет привлечь в бюджет на данном аукционе средства в пределах от 11,5 млрд до 17 млрд в гривневом эквиваленте.

В целом, ситуация на валютном рынке в эти дни останется достаточно напряженной, с периодическими спекулятивными попытками раскачать курс, но при этом будет полностью контролироваться Нацбанком.

Прогноз курса доллара и евро на 26 февраля — 1 марта

Межбанк:

Доллар. По моему прогнозу, котировки доллара на межбанке будут в пределах 38,05 — 38,70 гривен.

Евро. Пара евро/доллар в эти дни будет находиться в пределах коридора от 1,073 до 1,088 доллара за евро с периодическими активными колебаниями во время оглашения экономических новостей по европейской и американской экономике. По моему прогнозу, в таком случае курс евро на украинском межбанке на этой неделе будет в пределах от 40,82 до 42,11 гривен.

Наличный рынок:

Большинство обменников продолжат работать со спредом в пределах 20−30 копеек по доллару и 20−35 копеек по евро. В регионах с низкой конкуренцией часть сетей обменников расширят спред до 50−70 копеек на долларе и до 1 гривны по евровалюте.

Наличный доллар. В большинстве касс банков доллар на этой неделе будет находиться в пределах коридора покупки и продажи от 37,85 до 38,90 грн, а в обменниках финкомпаний — в пределах от 37,90 до 38,85 грн.

Наличный евро. В банках котировки евро при покупке-продаже будут в пределах широкого коридора от 40,90 до 42,60 грн, а в обменниках финкомпаний этот коридор будет значительно уже — в пределах от 41,30 до 42,50 грн.