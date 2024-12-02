Валютный рынок готовится к массированному вбросу гривны: как отреагирует курс доллара

Первая рабочая неделя декабря ознаменуется сразу несколькими важными событиями, которые будут существенно влиять на курс доллара и евро в Украине как минимум в ближайшие 1−1,5 месяца. «Минфин» расскажет об этом подробнее.

Из международных событий стоит выделить приближение последнего в этом году заседания Европейского центрального банка по процентным ставкам. Оно состоится в следующий четверг, 12 декабря, после чего 18 декабря по аналогичному вопросу соберется руководство ФРС США.

Достаточно слабые данные по европейской экономике, да еще и с перспективой введения новым президентом США Дональдом Трампом пошлин на ряд европейских товаров при наличии бушующей у границ ЕС войны рф против Украины, — не оставляют особого выбора чиновникам ЕЦБ. Если они хотят реально оживить европейскую экономику, им придется и дальше снижать ставки. Вопрос только в радикальности данного шага — на 0,25%, или сразу на 0,5% годовых.

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Тут стоит учитывать еще и политические проблемы в Германии, «главном экономическом локомотиве Евросоюза»: после распада коалиционного правительства канцлера Олафа Шольца 23 февраля там должны пройти досрочные парламентские выборы. Учитывая все эти обстоятельства, Европейский центробанк, скорее всего, не пойдет на чрезмерно радикальные шаги и максимум — снизит ключевую ставку еще на 0,25% годовых.

В этом случае, дальнейшее поведение пары евро/доллар во многом будет зависеть уже от ответных действий Федрезерва США и главное — риторики Трампа и его команды в части построения дальнейших экономических отношений с Китаем и ЕС.

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Вступление в должность нового хозяина Белого дома и его дальнейшая внешняя политика, наличие огромного госдолга американского бюджета в $36 трлн, масса геополитических вызовов и военных конфликтов, таят в себе массу интриг в части дальнейших перспектив доллара, как мировой валюты и главного расчетного средства в глобальной торговле.

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Впрочем, перспективы американской экономики в глазах инвесторов в связке с обещанными Трампом реформами и снижением налогов на данном этапе работают на американскую валюту. Да и в целом перспективы американской экономики выглядят более оптимистично, нежели ближайшее будущее экономики ЕС. Не зря пока доллар укрепляется с момента объявления результатов президентских выборов в Штатах.

График евро/доллар с начала ноября 2024 г.

Украина в своей валютной политике пока делает ставку на американскую валюту и привязала курс гривны именно к доллару. Поэтому курс евро к гривне у нас формируется не столько прямым спросом и предложением евровалюты на межбанке, сколько простым пересчетом текущего соотношения пары евро/доллар и курса доллара относительно гривны.

Поэтому, чем больше будет лихорадить пару евро/доллар на внешних площадках, тем серьезнее будут колебания курса евро относительно гривны в Украине.

Последний пример — ралли по паре евро/доллар во время предвыборной гонки в США, а затем и на новостях по результатам выборов.

Результатом стал обвал евро в мире и проседание курса евро в Украине с уровней около 46−46,50 грн до уровней около 44 грн на нашем межбанке на момент написания статьи. При этом еще в начале прошлой недели продажа евро на торгах вообще стартовала с отметки в 43,27 грн.

Это очень существенные скачки курса евровалюты в Украине, да еще и в условиях войны. Поэтому Нацбанку приходится учитывать подобные валютные риски в своей политике и, по возможности, сглаживать их за счет своего влияния на межбанке на курсовой тренд по курсу доллара к гривне.

ЗВР Украины, с учетом последних решений наших международных партнеров о финансировании Украины — от МВФ, Мирового банка, G7 и других крупных мировых игроков, позволяют Нацбанку поддерживать относительную стабильность гривны к доллару, хотя и с определенным девальвационным трендом. А вот от решений ЕЦБ и ФРС в ближайшее время будет зависеть масштаб ралли по паре евро/доллар в мире, и соответственно, амплитуда колебаний курса евро в Украине.

Из внутренних экономических факторов, которые будут влиять на наш валютный рынок, на этой неделе стоит выделить необходимость у компаний окончательно рассчитаться со своими международными контрагентами по результатам торговли импортными товарами за период ноябрьских распродаж «черной пятницы».

Традиционно влияние будут оказывать обстановка на фронтах, степень обстрелов украинской критической инфраструктуры россией, а также потребности госкомпаний в покупке валюты на межбанке для обеспечения задач ЗСУ и закрытия потребностей ЖКХ в условиях зимы.

Кроме этого, стоит учитывать «девальвационный фактор» конца года в Украине. В этот период Госказначейство и бюджетные организации начинают рассчитываться со своими предприятиями-контрагентами по итогам года за оказанные услуги и выполненные работы.

Это означает массированный выброс гривны на счета компаний, что в итоге начинает существенно давить на курс и цены. Нынешний год, да еще и с поправкой на растущие военные расходы государства, не станет исключением. Более того, именно бюджетные вливания гривневых средств на счета юридических и физических лиц станут главным вызовом для стабильности курса нацвалюты на протяжении всего декабря.

Понедельник, 2 декабря, будет традиционно более спокойным на валютном межбанке: клиенты и сами банки в первый рабочий день месяца будут подводить итоги работы за ноябрь и определяться с задачами на новый отчетный период. Это несколько снизит активность на торгах. Хотя спрос на валюту продолжит превышать предложение. Но уже со вторника, 3 декабря, межбанк войдет в свой рабочий ритм.

Кроме того, с одной стороны, увеличится спрос на валюту со стороны импортеров, которым надо будет окончательно рассчитываться со своими иностранными партнерами за проданные в период акций «черной пятницы» товары. Это увеличит спрос на валюту на торгах и сработает против гривны.

С другой стороны, подстрахует нацвалюту необходимость у бизнеса подкопить гривну для расчетов с персоналом по итогам ноября и финансирования своей хоздеятельности в начале последнего месяца года.

Для этого экспортерам придется более активно продавать валютную выручку, что увеличит предложение на межбанке. Тогда Нацбанку надо будет закрывать только недостающий объем предложения доллара на торгах. Это для него уже привычная задача. От того, как оперативно и в каких объемах он станет закрывать ситуативный дефицит валюты во время ежедневных торговых сессий, и будет зависеть курсовой тренд на конкретный день по доллару.

По моим расчетам, НБУ придется на этой неделе потратить не менее $520 млн — 840 млн из резервов, чтобы обеспечить относительную стабильность гривны на межбанке.

Наличный рынок по доллару и евро будет ориентироваться при выставлении своих ценников покупки/продажи валюты на два основных фактора:

поведение и котировки безналичного доллара и евро на межбанке;

реальный спрос и предложение по наличной валюте со стороны населения в данном регионе.

Практика последних месяцев показала, что, в случае сильных скачков курса евро как на международных площадках относительно доллара, так и на нашем межбанке относительно гривны, наличный рынок реагирует на них более «сдержанно», хотя и достаточно оперативно.

Причина проста. Если обменники «набрались дорогого» евро, а курс на межбанке в этот момент просел, они вначале продают свои ранее купленные евро по таким уровням, чтобы не быть «в минусе», или «разбавляют» вначале его средний курс приема за счет выкупа новых порций подешевевшего евро. И только потом корректируют свой курс продажи евровалюты в сторону снижения.

Соответственно, если обменники накупились «дешевого» евро, а он на межбанке подорожал, это только увеличивает их маржу при продаже евро по уже новым, повышенным, уровням котировок. Тогда у обменников есть возможность в очередной раз заработать за счет оборота, не полностью привязываясь к котировкам межбанка и даже делая небольшую скидку для крупных покупателей.

Именно эта специфика работы наличного рынка несколько сглаживает ситуативные многократные ежедневные колебания межбанка.

Прогноз курса доллара и евро на 2−6 декабря

Межбанк

НБУ останется основным продавцом доллара на торгах. Спрос на валюту будет традиционно превышать ее предложение. Дефицит доллара (в пределах до 35−55% от общего объема спроса на валюту) перекроется интервенциями Нацбанка.

Более спокойным, по объемам операций, будет первый рабочий день месяца, 2 декабря. В этот день объемы торгов по системе Блумберг вряд ли превысят $150 млн — 170 млн. Но уже с 3 по 6 декабря межбанк войдет в свой обычный ритм с объемами ежедневных операций от $165 млн до $240 млн. Наиболее активными на торгах будут дни со вторника, 3 декабря, по четверг, 5 декабря.

Со 2 по 6 декабря я прогнозирую коридор по паре евро/доллар в пределах от 1,044 до 1,06 доллара за евро.

Котировки доллара на межбанке, по моему прогнозу, будут в пределах коридора от 41,40 до 41,85 грн с тенденцией на ослабление нацвалюты. В этом случае через пересчет пар евро/доллар и доллар/гривна, курс евро на торгах на этой неделе будет находиться в пределах коридора от 43,22 до 44,36 грн.

Наличный рынок

Большинство обменников финкомпаний и касс банков будут выставлять спред по доллару в пределах от 20 до 25 копеек и по евро — в пределах от 20 до 35 копеек. При значительных скачках евровалюты на международном рынке и на нашем межбанке финансисты будут достаточно часто менять свои ценники покупки/продажи евро в течение дня с расширением спреда по европейской валюте в пределах до 35−40 копеек на евро.

Курс покупки и продажи наличного доллара в банках будет в пределах от 41,25 до 42,10 грн, а в обменниках финкомпаний — от 41,35 до 42,00 грн.

Курс наличного евро в банках будет находиться в пределах коридора покупок и продаж от 43,15 до 44,65 грн. А в обменниках финкомпаний этот коридор будет в пределах от 43,20 до 44,60 грн.

Тенденция к широкому разбросу котировок евро в различных сетях обменников и в кассах банков сохранится.